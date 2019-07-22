50+ Telegram-каналов для тех, у кого совсем нет лишнего времени (Они займутся вашим развитием)
Аудитория Telegram ежедневно увеличивается на 3 млн человек, и это несмотря на блокировки мессенджера в разных странах. Пользователи по всему миру оценили не только анонимность, удобство использования и яркие стикеры: помимо общения, Telegram позволяет на ходу прокачивать любые умения, от кулинарии до воспитания детей.
AdMe.ru прошерстил десятки каналов и остановил свой выбор на 51 из них, которые помогут выучить иностранный язык, найти работу мечты и даже путешествовать за сущие копейки.
1. Обзоры на книги
Книжный Лис — колумнистка глянцевого издания рассказывает о модных книгах. Здесь есть комиксы, книги про современное искусство, подборки литературы по разным темам (сон и бессонница, автогонки и так далее), рецензии на прочитанное, анонсы книжных мероприятий.
- Плюсы: подойдет для тех, кто хочет быть в курсе литературных новинок.
- Минусы: нет конкретного времени выхода постов, есть реклама.
Букер — автор Михаил Сапитон выкладывает рецензии на прочитанное, делится ссылками, которые будут полезны книголюбам, постит книжные новости.
- Плюсы: здесь можно найти почти все, что связано с книгами и издательским делом.
- Минусы: публикации нерегулярны.
Books — небольшой, но уютный канал, который оценят все, кто любит красивые цитаты из классической (и не только) литературы, стихи, а также интересные эпизоды из биографий авторов.
- Плюсы: есть цитаты на все случаи жизни.
- Минусы: мало иллюстративного материала.
Flibusta Book — Книги — бот, который поможет найти книги по автору или названию, после чего предложит скачать нужное произведение.
- Плюсы: удобство пользования, высокая скорость работы.
- Минусы: канал заблокирован на iOS.
Чтение книг онлайн — чтобы прочитать книгу, необязательно ее скачивать, достаточно воспользоваться помощью этого бота.
- Плюсы: можно читать книги прямо в Telegram, закладки ставятся автоматически.
- Минусы: книги публикуются маленькими порциями.
2. Для тех, кто работает с текстом
Correctarium — рекомендации по орфографии на каждый день. Объясняются типичные ошибки и приводятся примеры употребления слов.
- Плюсы: слова не из учебников, а из повседневной жизни («суши», «скил» и так далее).
- Минусы: посты выходят редко.
Словарный запас — здесь каждый день постят карточки со словом и его значением. Иногда бывают опросы, где нужно угадать, что означает то или иное слово.
- Плюсы: отличная возможность обогатить свою речь.
- Минусы: на 5 постов приходится 1 рекламный.
OrfoBot — позволяет проверить орфографию. Теперь для этого не нужно заходить на специализированные ресурсы. Бота можно добавить в чат с друзьями, и он будет править все сообщения.
- Плюсы: поддерживает русский и английский языки.
- Минусы: в ответ приходится долго вчитываться — помимо правильных вариантов, там отображается программный код.
ControllerBot — полезный бот для тех, кто администрирует канал в Telegram. Он помогает выделить текст, вставить в текст красивые ссылки и даже добавить реакции. Посты можно ставить на таймер, и они будут выходить в нужное время.
- Плюсы: широкий функционал.
- Минусы: иногда в работе случаются сбои.
Ты справишься! — через бот можно задать вопрос редакторам и авторам ведущих грамматических порталов. Подойдет, если вы столкнулись с действительно сложным речевым оборотом или хитрым словечком.
- Плюсы: консультацию дают профессионалы высокого класса.
- Минусы: после 3 бесплатных вопросов придется купить подписку.
3. Словари
Lingvo — можно прислать боту русское или английское слово и тут же получить ответ, в котором будет указано его значение.
- Плюсы: ответ приходит мгновенно.
- Минусы: предлагает только одно значение слова, плохо переводит предложения.
GoogleTranslate — официальный бот Google Переводчика. Переводит как отдельные слова, так и целые предложения.
- Плюсы: работает с несколькими языками, которые можно переключать.
- Минусы: медленно работает.
PronunciationBot — боту можно отправить фразу и получить в ответ аудиофайл с правильным произношением написанного.
- Плюсы: работает с 84 языками.
- Минусы: в первый раз может быть сложно разобраться с настройками.
Andy English Bot — бот поможет в практике английского и позволяет тренировать грамматику, лексику и разговорную речь.
- Плюсы: быстрый бот с широким функционалом (можно даже играть в игры).
- Минусы: требует много времени.
LinguaChat — персональный репетитор прямо в Telegram: бот дает вам задания по переводу слов и фраз.
- Плюсы: удобный способ практиковать английский, есть разные уровни сложности.
- Минусы: медленно работает.
4. Курсы + подкасты
Моё Образование — если хотите найти бесплатный, но полезный онлайн-курс, то вам сюда. Авторы регулярно делятся анонсами лекций, вебинаров и других образовательных мероприятий.
- Плюсы: подробное описание мероприятий, которое позволит не ошибиться в выборе.
- Минусы: ограниченный спектр тем мероприятий — бизнес, медиа, экономика, маркетинг, дизайн.
SciTopus — тут можно отслеживать свежие видео из научно-популярных каналов на YouTube. Физика, медицина, биология и другие направления теперь собраны в одном месте.
- Плюсы: разнообразие тем.
- Минусы: в день выходит сразу несколько постов, бывает сложно отследить все.
Лекториум — небольшой канал одноименного проекта. Можно пройти онлайн-курсы от лучших университетов, а также получить доступ к медиатеке.
- Плюсы: нет рекламы.
- Минусы: нет четкого графика выхода постов.
Нетология — канал университета интернет-профессий публикует подборки самых трендовых тем. Тут постят анонсы тематических мероприятий, советы от экспертов и много полезного для тех, кто хочет освоить digital-рынок.
- Плюсы: объемные и подробные материалы.
- Минусы: посты выходят редко.
Бесплатное образование — название говорит само за себя. Тут собраны анонсы событий из мира образования, на которые вы не потратите ни копейки.
- Плюсы: добротные подборки мероприятий на разные темы.
- Минусы: есть информация, дублируемая с аналогичных каналов.
5. Новости
BBC News Russian — официальный канал Русской службы BBC. Несколько раз в день здесь выходят новости о самых актуальных событиях в мире.
- Плюсы: оперативное освещение новостей.
- Минусы: в разные дни выходит разное количество новостей.
Sberometer — бот, который подскажет официальные курсы валют, драгоценных металлов, нефти, а еще уведомит о резком скачке на валютном рынке.
- Плюсы: быстро работает.
- Минусы: представлены не все валюты.
Медуза — все новости — канал одного из крупнейших интернет-СМИ. Есть несколько дочерних каналов, а здесь собраны все новости.
- Плюсы: удобный вид публикации, можно сразу перейти по ссылке и прочитать интересующую новость.
- Минусы: ссылки приходят настолько часто, что администрация канала рекомендует сразу отключать уведомления.
FinVeritas — тут периодически выкладывают новости из мира финансов, банкинга, машинного обучения и рассказывают о влиянии этих технологий на повседневность.
- Плюсы: глубокий анализ происходящих событий.
- Минусы: посты выходят без определенной периодичности.
RadioSvoboda — Telegram-канал «Радио Свобода». Каждый день выходит несколько новостных материалов.
- Плюсы: ежедневные новостные сводки.
- Минусы: материалы довольно объемные, для их чтения придется запастись временем.
6. Лингвистические
English, MFKR - сленговые выражения, сокращения, речь улиц, приправленная крепким словцом. Пригодится при просмотре фильмов или, возможно, в путешествии.
- Плюсы: оригинальный контент, который легко запоминается, объясняются нюансы и происхождение слов, есть примеры употребления.
- Минусы: контент на любителя, посты выходят не каждый день.
Учи Русский! - практически ежедневно авторы рассказывают о происхождении знакомых слов: "катавасия", "толчея", "ерничать" и так далее. Оказывается, у многих из них есть значения, о которых мы не подозревали.
- Плюсы: мало рекламы, подробные сведения о каждом слове.
- Минусы: узкая тематика, речь только о значении слов и фраз, другие интересные аспекты языка не затрагиваются.
Английский - списки полезных слов и выражений для разных ситуаций: от полета в самолете до политического диспута. Рекламы не замечено.
- Плюсы: посты охватывают самые разные ситуации.
- Минусы: нет примеров употребления и транскрипции.
Немецкий язык на стиле - канал от носительницы языка с разговорными фразами, примерами употребления и объяснением языковых тонкостей. Будет полезен не только начинающим, но и тем, кто знает язык.
- Плюсы: разноплановые посты: грамматика, лексика.
- Минусы: посты выходят нерегулярно и довольно редко (последний датирован 10 марта).
Немецкий язык @nemand - ежедневные подборки фраз на все случаи жизни, краткие правила языка, рассказы о городах Германии.
- Плюсы: есть примеры произношения (в прикрепленных аудиофайлах).
- Минусы: нет деления по рубрикам, нужную информацию приходится искать вручную.
Español - канал, с помощью которого можно начать учить испанский с нуля. Здесь объясняют грамматику, знакомят с лексикой и даже дают задания.
- Плюсы: подходит для новичков, есть аудиозаписи произношения.
- Минусы: отсутствие новых публикаций (при наличии старого ценного материала).
7. Психология
Дневник психотерапевта - канал, который ведет практикующий врач с солидным опытом. Доктор делится краткими историями из рабочих будней, рассказывает о природе человеческих переживаний простым языком.
- Плюсы: исчерпывающие посты.
- Минусы: публикации не всегда регулярные.
Психологические тесты - развлекательно-психологический канал, где публикуют коротенькие тесты на каждый день. Самое то, когда хочется отвлечься и немного отдохнуть.
- Плюсы: чтение канала не занимает много времени, переключает внимание.
- Минусы: преобладает развлекательная составляющая, результаты нельзя интерпретировать серьезно.
Книги по психологии (FB2) - раз в несколько дней здесь публикуют одну книгу по теме "психология". Также есть чат, где можно поделиться своим мнением или спросить у единомышленников, где найти ту или иную книгу.
- Плюсы: ненавязчивый канал с интересной литературой по теме.
- Минусы: книги публикуют не в подборках, а по одной.
Интеллектуальная психология с Екатериной Шумаковой - психолог делится актуальными исследованиями, переводами статей. И все это с профессиональными комментариями.
- Плюсы: автор рассказывает свежие новости из мира психологии, дает ценные советы, у канала есть чат.
- Минусы: большая часть постов - лонгриды, на которые стоит целенаправленно выделять время.
Психоанализ - еще один психологический канал с развлекательным уклоном. Будет полезен тем, кому нравится работать над собой, не углубляясь при этом в научные дебри.
- Плюсы: приятное легкое чтиво, можно найти полезные практические советы.
- Минусы: несколько навязчивая реклама.
8. Карьера
vacinart - канал поможет найти работу мечты (временную и постоянную) не только в России, но и за ее пределами. Среди работодателей - ООН, Nutella, театры и так далее. Также публикуют информацию о премиях, конкурсах, волонтерских проектах.
- Плюсы: необычные вакансии в разных уголках мира.
- Минусы: информация о работодателе не всегда указывается подробно.
Вакансии с зп выше 50 тысяч - здесь публикуются вакансии с относительно высокой зарплатой для маркетологов, дизайнеров, SMM-щиков и так далее.
- Плюсы: хороший подбор предложений, авторы отыскивают перспективные должности.
- Минусы: будет интересно специалистам узкой сферы.
FinExecutive #1 in finance jobs - предложения работы для финансистов, профессионалов в сфере IT и консалтинге. Помимо вакансий, здесь публикуют советы, которые пригодятся на собеседовании, и выдержки из тематических исследований.
- Плюсы: регулярный добротный контент.
- Минусы: частота постов в день варьируется, нет фиксированного графика выхода.
Вакансии в образовании - канал, посвященный работе в сфере образования. Будет интересен учителям, руководителям образовательных проектов, методистам.
- Плюсы: едва ли не единственный канал с вакансиями в этой сфере, если вы работодатель - есть форма предложения вакансии.
- Минусы: часть вакансий просто дублируется с общедоступных сайтов.
Finder.vc: удалённая работа - вакансии - биржа удаленной работы для специалистов из всех сфер. Есть "младший брат" - канал для фрилансеров без опыта работы.
- Плюсы: подходит для профессионалов в разных областях.
- Минусы: вакансии ограничены только Рунетом.
9. Путешествия
Beard&Corn travel - канал ведут Саша и Сергей. Молодая пара ездит по миру и с радостью рассказывает о своих впечатлениях от путешествий. Красочные фотки прилагаются. Ближайшие планы - США и Бельгия.
- Плюсы: свежая информация с живой подачей, незаезженные факты о каждой стране.
- Минусы: информация не систематизирована.
Travelhacks - путешествия, лайфхаки - тут собраны тревелхаки, ссылки на сервисы, которые могут понадобиться в путешествии, готовые маршруты, заметки автора о своих поездках и просто интересные статьи.
- Плюсы: автор описывает все аспекты, с которыми путешественник может столкнуться. От хитростей, которые пригодятся в ресторанах, до особенностей страхования здоровья.
- Минусы: многовато рекламы.
Travelradar — дешевые авиабилеты, туры, путешествия - здесь собирают горящие путевки и билеты со скидкой, делятся лайфхаками для путешественников.
- Плюсы: хороший способ узнать о скидках на перелет или выгодном туре.
- Минусы: посты выходят хаотично (иногда даже ночью).
РЖД билеты - Дешевые билеты на Ж/д со скидками - канал ищет распродажи билетов на поезда РЖД. Авторы уверяют, что иногда можно найти билет со скидкой 70 % и заполучить хорошие места.
- Плюсы: полезный канал для тех, кто любит или вынужден путешествовать поездом.
- Минусы: информация появляется нерегулярно.
KidsTravel - Путешествия родителей с детьми - канал для тех, кто путешествует с ребенком. В публикациях - списки мест, где будет интересно и чаду, и родителям, а также рекомендации для максимально комфортного отдыха.
- Плюсы: материал структурирован по рубрикам, можно найти интересные идеи для детских вояжей.
- Минусы: автор выкладывает новые материалы достаточно редко.
10. Спорт и здоровье
Правильное Похудение - автор дает развернутый обзор модных диет, объективно рассказывает об отличиях домашних тренировок от занятий в зале, а также о приложениях, которые помогут в достижении цели.
- Плюсы: здесь хорошо понимают худеющих, поэтому нет никаких отказов от любимой еды и жестких ограничений (рецепты прилагаются).
- Минусы: слишком много эмодзи, что создает "несерьезное" впечатление (при качественном контенте).
МОЙ ФИТНЕС-ТРЕНЕР - тут можно найти не только единомышленников (у канала есть 2 чата - для парней и девушек), но и персонального тренера, а еще наглядные пособия по выполнению упражнений.
- Плюсы: подборки упражнений для проблемных зон с примерами выполнения и методики тренировок.
- Минусы: не так много информации о питании.
Push Yourself. Почему мы не можем похудеть? Так ли важна техника при выполнении упражнений? Автор рассуждает об этих и других аспектах фитнеса, а еще выкладывает программы тренировок.
- Плюсы: публикации готовит профессионал (автор канала - сертифицированный тренер), к нему же можно обратиться за составлением программы тренировок.
- Минусы: периодически в постах встречаются непонятные человеку не в теме термины.
Фитнесмания - канал для девушек, где пишут про эффективные способы сбросить вес, показывают, как правильно выполнять те или иные упражнения, и делятся рецептами блюд специально для тех, кто следит за фигурой.
- Плюсы: краткие и понятные даже для новичков инструкции.
- Минусы: много рекламы.
Намочи манту - канал про доказательную медицину. Авторы - медицинские журналистки, поэтому тут вы найдете свежие новости и важные материалы, а еще ответы на вопросы, которые вы боялись задать врачу.
- Плюсы: достоверная информация, отсутствие рекламы.
- Минусы: местами жесткая подача.
А у вас есть любимый Telegram-канал? Посоветовали бы подписаться на него другим читателям и почему?
Фото на превью Correctarium / Telegram