50+ Telegram-каналов для тех, у кого совсем нет лишнего времени (Они займутся вашим развитием)

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Аудитория Telegram ежедневно увеличивается на 3 млн человек, и это несмотря на блокировки мессенджера в разных странах. Пользователи по всему миру оценили не только анонимность, удобство использования и яркие стикеры: помимо общения, Telegram позволяет на ходу прокачивать любые умения, от кулинарии до воспитания детей.

AdMe.ru прошерстил десятки каналов и остановил свой выбор на 51 из них, которые помогут выучить иностранный язык, найти работу мечты и даже путешествовать за сущие копейки.

1. Обзоры на книги

Книжный Лис — колумнистка глянцевого издания рассказывает о модных книгах. Здесь есть комиксы, книги про современное искусство, подборки литературы по разным темам (сон и бессонница, автогонки и так далее), рецензии на прочитанное, анонсы книжных мероприятий. Плюсы: подойдет для тех, кто хочет быть в курсе литературных новинок.

подойдет для тех, кто хочет быть в курсе литературных новинок. Минусы: нет конкретного времени выхода постов, есть реклама.

Букер — автор Михаил Сапитон выкладывает рецензии на прочитанное, делится ссылками, которые будут полезны книголюбам, постит книжные новости. Плюсы: здесь можно найти почти все, что связано с книгами и издательским делом.

здесь можно найти почти все, что связано с книгами и издательским делом. Минусы: публикации нерегулярны.

Books — небольшой, но уютный канал, который оценят все, кто любит красивые цитаты из классической (и не только) литературы, стихи, а также интересные эпизоды из биографий авторов. Плюсы: есть цитаты на все случаи жизни.

есть цитаты на все случаи жизни. Минусы: мало иллюстративного материала.

Flibusta Book — Книги — бот, который поможет найти книги по автору или названию, после чего предложит скачать нужное произведение. Плюсы: удобство пользования, высокая скорость работы.

удобство пользования, высокая скорость работы. Минусы: канал заблокирован на iOS.

Чтение книг онлайн — чтобы прочитать книгу, необязательно ее скачивать, достаточно воспользоваться помощью этого бота. Плюсы: можно читать книги прямо в Telegram, закладки ставятся автоматически.

можно читать книги прямо в Telegram, закладки ставятся автоматически. Минусы: книги публикуются маленькими порциями.

2. Для тех, кто работает с текстом

Correctarium — рекомендации по орфографии на каждый день. Объясняются типичные ошибки и приводятся примеры употребления слов. Плюсы: слова не из учебников, а из повседневной жизни («суши», «скил» и так далее).

слова не из учебников, а из повседневной жизни («суши», «скил» и так далее). Минусы: посты выходят редко.

Словарный запас — здесь каждый день постят карточки со словом и его значением. Иногда бывают опросы, где нужно угадать, что означает то или иное слово. Плюсы: отличная возможность обогатить свою речь.

отличная возможность обогатить свою речь. Минусы: на 5 постов приходится 1 рекламный.

OrfoBot — позволяет проверить орфографию. Теперь для этого не нужно заходить на специализированные ресурсы. Бота можно добавить в чат с друзьями, и он будет править все сообщения. Плюсы: поддерживает русский и английский языки.

поддерживает русский и английский языки. Минусы: в ответ приходится долго вчитываться — помимо правильных вариантов, там отображается программный код.

ControllerBot — полезный бот для тех, кто администрирует канал в Telegram. Он помогает выделить текст, вставить в текст красивые ссылки и даже добавить реакции. Посты можно ставить на таймер, и они будут выходить в нужное время. Плюсы: широкий функционал.

широкий функционал. Минусы: иногда в работе случаются сбои.

Ты справишься! — через бот можно задать вопрос редакторам и авторам ведущих грамматических порталов. Подойдет, если вы столкнулись с действительно сложным речевым оборотом или хитрым словечком. Плюсы: консультацию дают профессионалы высокого класса.

консультацию дают профессионалы высокого класса. Минусы: после 3 бесплатных вопросов придется купить подписку.

3. Словари

Lingvo — можно прислать боту русское или английское слово и тут же получить ответ, в котором будет указано его значение. Плюсы: ответ приходит мгновенно.

ответ приходит мгновенно. Минусы: предлагает только одно значение слова, плохо переводит предложения.

GoogleTranslate — официальный бот Google Переводчика. Переводит как отдельные слова, так и целые предложения. Плюсы: работает с несколькими языками, которые можно переключать.

работает с несколькими языками, которые можно переключать. Минусы: медленно работает.

PronunciationBot — боту можно отправить фразу и получить в ответ аудиофайл с правильным произношением написанного. Плюсы: работает с 84 языками.

работает с 84 языками. Минусы: в первый раз может быть сложно разобраться с настройками.

Andy English Bot — бот поможет в практике английского и позволяет тренировать грамматику, лексику и разговорную речь. Плюсы: быстрый бот с широким функционалом (можно даже играть в игры).

быстрый бот с широким функционалом (можно даже играть в игры). Минусы: требует много времени.

LinguaChat — персональный репетитор прямо в Telegram: бот дает вам задания по переводу слов и фраз. Плюсы: удобный способ практиковать английский, есть разные уровни сложности.

удобный способ практиковать английский, есть разные уровни сложности. Минусы: медленно работает.

4. Курсы + подкасты

Моё Образование — если хотите найти бесплатный, но полезный онлайн-курс, то вам сюда. Авторы регулярно делятся анонсами лекций, вебинаров и других образовательных мероприятий. Плюсы: подробное описание мероприятий, которое позволит не ошибиться в выборе.

подробное описание мероприятий, которое позволит не ошибиться в выборе. Минусы: ограниченный спектр тем мероприятий — бизнес, медиа, экономика, маркетинг, дизайн.

SciTopus — тут можно отслеживать свежие видео из научно-популярных каналов на YouTube. Физика, медицина, биология и другие направления теперь собраны в одном месте. Плюсы: разнообразие тем.

разнообразие тем. Минусы: в день выходит сразу несколько постов, бывает сложно отследить все.

Лекториум — небольшой канал одноименного проекта. Можно пройти онлайн-курсы от лучших университетов, а также получить доступ к медиатеке. Плюсы: нет рекламы.

нет рекламы. Минусы: нет четкого графика выхода постов.

Нетология — канал университета интернет-профессий публикует подборки самых трендовых тем. Тут постят анонсы тематических мероприятий, советы от экспертов и много полезного для тех, кто хочет освоить digital-рынок. Плюсы: объемные и подробные материалы.

объемные и подробные материалы. Минусы: посты выходят редко.

Бесплатное образование — название говорит само за себя. Тут собраны анонсы событий из мира образования, на которые вы не потратите ни копейки. Плюсы: добротные подборки мероприятий на разные темы.

добротные подборки мероприятий на разные темы. Минусы: есть информация, дублируемая с аналогичных каналов.

5. Новости

BBC News Russian — официальный канал Русской службы BBC. Несколько раз в день здесь выходят новости о самых актуальных событиях в мире. Плюсы: оперативное освещение новостей.

оперативное освещение новостей. Минусы: в разные дни выходит разное количество новостей.

Sberometer — бот, который подскажет официальные курсы валют, драгоценных металлов, нефти, а еще уведомит о резком скачке на валютном рынке. Плюсы: быстро работает.

быстро работает. Минусы: представлены не все валюты.

Медуза — все новости — канал одного из крупнейших интернет-СМИ. Есть несколько дочерних каналов, а здесь собраны все новости. Плюсы: удобный вид публикации, можно сразу перейти по ссылке и прочитать интересующую новость.

удобный вид публикации, можно сразу перейти по ссылке и прочитать интересующую новость. Минусы: ссылки приходят настолько часто, что администрация канала рекомендует сразу отключать уведомления.

FinVeritas — тут периодически выкладывают новости из мира финансов, банкинга, машинного обучения и рассказывают о влиянии этих технологий на повседневность. Плюсы: глубокий анализ происходящих событий.

глубокий анализ происходящих событий. Минусы: посты выходят без определенной периодичности.

RadioSvoboda — Telegram-канал «Радио Свобода». Каждый день выходит несколько новостных материалов. Плюсы: ежедневные новостные сводки.

ежедневные новостные сводки. Минусы: материалы довольно объемные, для их чтения придется запастись временем.

6. Лингвистические

English, MFKR - сленговые выражения, сокращения, речь улиц, приправленная крепким словцом. Пригодится при просмотре фильмов или, возможно, в путешествии. Плюсы: оригинальный контент, который легко запоминается, объясняются нюансы и происхождение слов, есть примеры употребления.

оригинальный контент, который легко запоминается, объясняются нюансы и происхождение слов, есть примеры употребления. Минусы: контент на любителя, посты выходят не каждый день.

Учи Русский! - практически ежедневно авторы рассказывают о происхождении знакомых слов: "катавасия", "толчея", "ерничать" и так далее. Оказывается, у многих из них есть значения, о которых мы не подозревали. Плюсы: мало рекламы, подробные сведения о каждом слове.

мало рекламы, подробные сведения о каждом слове. Минусы: узкая тематика, речь только о значении слов и фраз, другие интересные аспекты языка не затрагиваются.

Английский - списки полезных слов и выражений для разных ситуаций: от полета в самолете до политического диспута. Рекламы не замечено. Плюсы: посты охватывают самые разные ситуации.

посты охватывают самые разные ситуации. Минусы: нет примеров употребления и транскрипции.

Немецкий язык на стиле - канал от носительницы языка с разговорными фразами, примерами употребления и объяснением языковых тонкостей. Будет полезен не только начинающим, но и тем, кто знает язык. Плюсы: разноплановые посты: грамматика, лексика.

разноплановые посты: грамматика, лексика. Минусы: посты выходят нерегулярно и довольно редко (последний датирован 10 марта).

Немецкий язык @nemand - ежедневные подборки фраз на все случаи жизни, краткие правила языка, рассказы о городах Германии. Плюсы: есть примеры произношения (в прикрепленных аудиофайлах).

есть примеры произношения (в прикрепленных аудиофайлах). Минусы: нет деления по рубрикам, нужную информацию приходится искать вручную.

Español - канал, с помощью которого можно начать учить испанский с нуля. Здесь объясняют грамматику, знакомят с лексикой и даже дают задания. Плюсы: подходит для новичков, есть аудиозаписи произношения.

подходит для новичков, есть аудиозаписи произношения. Минусы: отсутствие новых публикаций (при наличии старого ценного материала).

7. Психология

Дневник психотерапевта - канал, который ведет практикующий врач с солидным опытом. Доктор делится краткими историями из рабочих будней, рассказывает о природе человеческих переживаний простым языком. Плюсы: исчерпывающие посты.

исчерпывающие посты. Минусы: публикации не всегда регулярные.

Психологические тесты - развлекательно-психологический канал, где публикуют коротенькие тесты на каждый день. Самое то, когда хочется отвлечься и немного отдохнуть. Плюсы: чтение канала не занимает много времени, переключает внимание.

чтение канала не занимает много времени, переключает внимание. Минусы: преобладает развлекательная составляющая, результаты нельзя интерпретировать серьезно.

Книги по психологии (FB2) - раз в несколько дней здесь публикуют одну книгу по теме "психология". Также есть чат, где можно поделиться своим мнением или спросить у единомышленников, где найти ту или иную книгу. Плюсы: ненавязчивый канал с интересной литературой по теме.

ненавязчивый канал с интересной литературой по теме. Минусы: книги публикуют не в подборках, а по одной.

Интеллектуальная психология с Екатериной Шумаковой - психолог делится актуальными исследованиями, переводами статей. И все это с профессиональными комментариями. Плюсы: автор рассказывает свежие новости из мира психологии, дает ценные советы, у канала есть чат.

автор рассказывает свежие новости из мира психологии, дает ценные советы, у канала есть чат. Минусы: большая часть постов - лонгриды, на которые стоит целенаправленно выделять время.

Психоанализ - еще один психологический канал с развлекательным уклоном. Будет полезен тем, кому нравится работать над собой, не углубляясь при этом в научные дебри. Плюсы: приятное легкое чтиво, можно найти полезные практические советы.

приятное легкое чтиво, можно найти полезные практические советы. Минусы: несколько навязчивая реклама.

8. Карьера

vacinart - канал поможет найти работу мечты (временную и постоянную) не только в России, но и за ее пределами. Среди работодателей - ООН, Nutella, театры и так далее. Также публикуют информацию о премиях, конкурсах, волонтерских проектах. Плюсы: необычные вакансии в разных уголках мира.

необычные вакансии в разных уголках мира. Минусы: информация о работодателе не всегда указывается подробно.

Вакансии с зп выше 50 тысяч - здесь публикуются вакансии с относительно высокой зарплатой для маркетологов, дизайнеров, SMM-щиков и так далее. Плюсы: хороший подбор предложений, авторы отыскивают перспективные должности.

хороший подбор предложений, авторы отыскивают перспективные должности. Минусы: будет интересно специалистам узкой сферы.

FinExecutive #1 in finance jobs - предложения работы для финансистов, профессионалов в сфере IT и консалтинге. Помимо вакансий, здесь публикуют советы, которые пригодятся на собеседовании, и выдержки из тематических исследований. Плюсы: регулярный добротный контент.

регулярный добротный контент. Минусы: частота постов в день варьируется, нет фиксированного графика выхода.

Вакансии в образовании - канал, посвященный работе в сфере образования. Будет интересен учителям, руководителям образовательных проектов, методистам. Плюсы: едва ли не единственный канал с вакансиями в этой сфере, если вы работодатель - есть форма предложения вакансии.

едва ли не единственный канал с вакансиями в этой сфере, если вы работодатель - есть форма предложения вакансии. Минусы: часть вакансий просто дублируется с общедоступных сайтов.

Finder.vc: удалённая работа - вакансии - биржа удаленной работы для специалистов из всех сфер. Есть "младший брат" - канал для фрилансеров без опыта работы. Плюсы: подходит для профессионалов в разных областях.

подходит для профессионалов в разных областях. Минусы: вакансии ограничены только Рунетом.

9. Путешествия

Beard&Corn travel - канал ведут Саша и Сергей. Молодая пара ездит по миру и с радостью рассказывает о своих впечатлениях от путешествий. Красочные фотки прилагаются. Ближайшие планы - США и Бельгия. Плюсы: свежая информация с живой подачей, незаезженные факты о каждой стране.

свежая информация с живой подачей, незаезженные факты о каждой стране. Минусы: информация не систематизирована.

Travelhacks - путешествия, лайфхаки - тут собраны тревелхаки, ссылки на сервисы, которые могут понадобиться в путешествии, готовые маршруты, заметки автора о своих поездках и просто интересные статьи. Плюсы: автор описывает все аспекты, с которыми путешественник может столкнуться. От хитростей, которые пригодятся в ресторанах, до особенностей страхования здоровья.

автор описывает все аспекты, с которыми путешественник может столкнуться. От хитростей, которые пригодятся в ресторанах, до особенностей страхования здоровья. Минусы: многовато рекламы.

Travelradar — дешевые авиабилеты, туры, путешествия - здесь собирают горящие путевки и билеты со скидкой, делятся лайфхаками для путешественников. Плюсы: хороший способ узнать о скидках на перелет или выгодном туре.

хороший способ узнать о скидках на перелет или выгодном туре. Минусы: посты выходят хаотично (иногда даже ночью).

РЖД билеты - Дешевые билеты на Ж/д со скидками - канал ищет распродажи билетов на поезда РЖД. Авторы уверяют, что иногда можно найти билет со скидкой 70 % и заполучить хорошие места. Плюсы: полезный канал для тех, кто любит или вынужден путешествовать поездом.

полезный канал для тех, кто любит или вынужден путешествовать поездом. Минусы: информация появляется нерегулярно.

KidsTravel - Путешествия родителей с детьми - канал для тех, кто путешествует с ребенком. В публикациях - списки мест, где будет интересно и чаду, и родителям, а также рекомендации для максимально комфортного отдыха. Плюсы: материал структурирован по рубрикам, можно найти интересные идеи для детских вояжей.

материал структурирован по рубрикам, можно найти интересные идеи для детских вояжей. Минусы: автор выкладывает новые материалы достаточно редко.

10. Спорт и здоровье

Правильное Похудение - автор дает развернутый обзор модных диет, объективно рассказывает об отличиях домашних тренировок от занятий в зале, а также о приложениях, которые помогут в достижении цели. Плюсы: здесь хорошо понимают худеющих, поэтому нет никаких отказов от любимой еды и жестких ограничений (рецепты прилагаются).

здесь хорошо понимают худеющих, поэтому нет никаких отказов от любимой еды и жестких ограничений (рецепты прилагаются). Минусы: слишком много эмодзи, что создает "несерьезное" впечатление (при качественном контенте).

МОЙ ФИТНЕС-ТРЕНЕР - тут можно найти не только единомышленников (у канала есть 2 чата - для парней и девушек), но и персонального тренера, а еще наглядные пособия по выполнению упражнений. Плюсы: подборки упражнений для проблемных зон с примерами выполнения и методики тренировок.

подборки упражнений для проблемных зон с примерами выполнения и методики тренировок. Минусы: не так много информации о питании.

Push Yourself. Почему мы не можем похудеть? Так ли важна техника при выполнении упражнений? Автор рассуждает об этих и других аспектах фитнеса, а еще выкладывает программы тренировок. Плюсы: публикации готовит профессионал (автор канала - сертифицированный тренер), к нему же можно обратиться за составлением программы тренировок.

публикации готовит профессионал (автор канала - сертифицированный тренер), к нему же можно обратиться за составлением программы тренировок. Минусы: периодически в постах встречаются непонятные человеку не в теме термины.

Фитнесмания - канал для девушек, где пишут про эффективные способы сбросить вес, показывают, как правильно выполнять те или иные упражнения, и делятся рецептами блюд специально для тех, кто следит за фигурой. Плюсы: краткие и понятные даже для новичков инструкции.

краткие и понятные даже для новичков инструкции. Минусы: много рекламы.

Намочи манту - канал про доказательную медицину. Авторы - медицинские журналистки, поэтому тут вы найдете свежие новости и важные материалы, а еще ответы на вопросы, которые вы боялись задать врачу. Плюсы: достоверная информация, отсутствие рекламы.

достоверная информация, отсутствие рекламы. Минусы: местами жесткая подача.

А у вас есть любимый Telegram-канал? Посоветовали бы подписаться на него другим читателям и почему?