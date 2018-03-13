4 задачи, которые намного легче решить школьнику, чем взрослому человеку

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У нас для вас есть две новости. Плохая новость заключается в том, что наша способность быстро мыслить и запоминать информацию достигает максимума к 20 годам и затем постепенно снижается. Хорошая новость: другие наши способности (например, кратковременная память, чтение чужих мыслей, некоторые математические навыки) с возрастом могут становиться даже лучше. Самый простой способ поддерживать себя в хорошей умственной форме — ежедневно тренировать свой мозг, как и все другие мышцы. Логические задачи могут стать вашими лучшими помощниками в этом деле.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 4 задачки на логику, внимание и смекалку, которые послужат отличной разминкой для вашего мозга. Если бы ваш ребенок учился в школе и попросил помощи в их решении, вы бы справились?

Большая семья

В одном городе жила большая семья Кузнецовых: целых 5 поколений под одной крышей в большом особняке — 5 мужчин и 5 женщин. Разница в возрасте у мужчин составляла 22 года. Вы знаете, что правнук, Александр Викторович, не самый младший в семье, а его деда зовут Андрей Петрович. Еще вы знаете, что Владимиру, Сашиному сыну, исполнилось 3 года. Кто из членов этой семьи самый старший и как его зовут? Сколько лет исполнилось Виктору Андреевичу?

Как выбрать носки одного цвета

У девушки с утра должна была состояться очень важная деловая встреча. Несмотря на это, она полночи смотрела любимый сериал и проспала. Ей нужно очень быстро собраться, но как назло электричество в доме отключили и ничего не видно. Хорошо хоть, девушка перед сном сложила на стульчик одежду, которую планировала надеть, и сумку с нужными документами. Но вот про носки она совершенно забыла! Девушка знает, что у нее в шкафчике лежат 16 красных носков, 8 синих и 4 желтых. Сколько носков ей нужно взять, чтобы быть точно уверенной, что среди них есть 2 носка одинакового цвета и что она не будет выглядеть смешно на деловой встрече?

Находчивый химик, который спас себе жизнь

В далеком королевстве, когда человек выпивал яд, он мог спастись только одним способом — выпив более сильный яд. То есть более сильный яд действовал как противоядие. Местный король, конечно же, решил, что его будут пытаться отравить, а значит, он и только он должен обладать самым сильным ядом. Для создания этого яда он позвал двух своих лучших химиков — опытного ученого и его молодого, но перспективного лаборанта. Король приказал каждому из них создать самый сильнодействующий яд, который они только смогут. В конце он устроит соревнование, в ходе которого каждый из химиков сначала выпьет яд своего соперника, а затем свой. Чей яд сильнее, тот и останется в живых.

Первый химик знал, что он не такой талантливый и опытный, как второй, и что у него нет никаких шансов создать более сильный яд. Но он очень хотел выжить. К счастью, он оказался очень находчивым и хитрым. В день соревнования каждый из химиков сначала выпил яд соперника, а потом свой. Через некоторое время более талантливый химик упал замертво, а юный лаборант праздновал победу. Подумайте и скажите: как же ему это удалось?

Задача про воду и вино

В один бокал налита вода, в другой — такое же количество вина. Из бокала с вином берут чайную ложку вина и переливают в бокал с водой. После чего тщательно перемешивают содержимое бокала с водой. Затем берут чайную ложку из смешанного бокала и переливают в бокал с вином. Чего больше — вина в бокале с водой или воды в бокале с вином?

Ответы

1. Начнем с правнука. Мы знаем, что у него есть сын, следовательно, трое мужчин в иерархии до него — это отец, дед и прадед. Его зовут Александр Викторович, значит, его отец Виктор Андреевич, дедушка Андрей Петрович, а прадедушку зовут Петр. Он и есть глава семьи. Теперь поговорим о возрасте. Если самому младшему члену семьи (Владимиру) 3 года, то его отцу 25, деду 47, прадеду 69, а прапрадеду аж 91 год. Ведь разница между поколениями, согласно условию задачи, составляет ровно 22 года. 2. Достаточно взять 4 носка, тогда 2 из них точно окажутся одного цвета. 3. Юный химик решил всех одурачить, чтобы спасти себе жизнь. Перед соревнованием он тайно выпил свой собственный яд, а в свою пробирку вместо яда налил обычную воду. Поэтому более сильный яд его соперника подействовал на него как противоядие. А второй химик выпил только воду и свой собственный яд, поэтому умер. 4. Допустим, что в бокале 100 капель жидкости, а в ложке — 10 капель. Берем из бокала с вином ложку вина (10 капель), переливаем в бокал с водой и перемешиваем. В бокале с водой теперь 110 капель. А в ложке смеси из этого бокала по 1/11 части объема воды и вина. Следовательно, в ложке смеси содержится 9 целых и 1/11 капель воды и 10/11 капель вина. Переливаем эту ложку в бокал с вином.

Теперь в бокале с вином 90 целых и 10/11 капель вина и 9 целых и 1/11 капель воды, что в сумме дает 100 частей жидкости. В бокале с водой 90 целых и 10/11 капель воды и 9 целых и 1/11 капель вина, что в сумме также составляет 100 частей жидкости. Обмен равноценный. Этот же ответ можно получить и простым рассуждением: объем жидкости в обоих бокалах не изменился. Сколько воды попало в бокал с вином, столько же вина вернулось обратно в бокал с водой.

Ну что, у вас появилась во время решения задач ностальгия по старым добрым школьным временам? Или, наоборот, облегчение, что школа уже давно осталась позади?