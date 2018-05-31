Почему некоторые люди левши и правда ли, что они имеют больший потенциал, чем правши

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Левши — «любимчики» святой инквизиции, дизайнеров приложений, бейсболистов и учителей в течение всей истории человечества вплоть до середины ХХ века. Последние особенно часто задавались вопросом: откуда появились эти 10 % «левых» людей и почему они никак не хотят быть как «правые»?

Собственно, AdMe.ru и решил поискать ответ на этот хороший вопрос.

Почему правый — правильный?

Заметьте, даже в языке — не только в русском, а в большинстве языков — прилагательное «правый» помимо стороны обозначает также «правильный, справедливый, праведный, честный», даже законодательная дисциплина называется право, лучший помощник — правая рука, и вообще человек право имеет. А что значит «левый»? Поддельный, краденый, чужой. Революции свершают левые. Изменщики ходят налево. Почему так произошло — доподлинно неизвестно. Существуют разные теории о «происхождении» левшей, но ни одна из них пока не воспринимается серьезно. Романтическая версия — «теория щита и меча». Главное, что должны были защитить в бою древние воины, — это сердце. Сердце находится слева, следовательно, щитом его необходимо прикрывать слева. Если в левой руке щит, правая вполне логично развивается и становится сильной и доминирующей благодаря мечу.

— «теория щита и меча». Главное, что должны были защитить в бою древние воины, — это сердце. Сердце находится слева, следовательно, щитом его необходимо прикрывать слева. Если в левой руке щит, правая вполне логично развивается и становится сильной и доминирующей благодаря мечу. Конспирологическая версия. Леворукой раньше была лишь высшая каста. То есть это был символ некоего подобия масонской ложи. Но потом все как-то перемешались, переженились, и такой удивительный «масонский» ген леворукости вышел в мир, поэтому его мало, но относительно много (еще раз напомним: 10 % от всего населения Земли).

Леворукой раньше была лишь высшая каста. То есть это был символ некоего подобия масонской ложи. Но потом все как-то перемешались, переженились, и такой удивительный «масонский» ген леворукости вышел в мир, поэтому его мало, но относительно много (еще раз напомним: 10 % от всего населения Земли). Воодушевляющая всех леворуких версия. Леворукими рождаются особо выдающиеся и творческие деятели (см. картинку выше). А все потому, что левая рука связана с правой частью мозга, которая отвечает за креатив. Эх, красиво звучит, но, во-первых, ученые это уже опровергли, во-вторых, среди праворуких, так уж вышло, тоже есть великие творцы. Но все же эта версия остается самой популярной из предложенных.

Леворукими рождаются особо выдающиеся и творческие деятели (см. картинку выше). А все потому, что левая рука связана с правой частью мозга, которая отвечает за креатив. Эх, красиво звучит, но, во-первых, ученые это уже опровергли, во-вторых, среди праворуких, так уж вышло, тоже есть великие творцы. Но все же эта версия остается самой популярной из предложенных. Недоказанная генетическая версия. В 2008 году ученые нашли «ген левшей» — LRRTM1, но мировое сообщество ученых официально его пока не признает. Правда, в поддержку этой версии может послужить следующий любопытный факт: люди — это не единственный вид на земле, у которого одна сторона превалирует над другой... Недосказанность и таинственность этой фразы разрешит следующий пункт.

Левши есть и среди животных

Двигательная асимметрия (то есть разделение на левшей и правшей) присуща и разным видам животных. Например, некоторые птицы спят только на определенной ведущей ноге (например, аисты или фламинго); по-разному складывают крылья: птицы-правши накладывают правое на левое, левши — левое на правое; обезьяны при их, казалось бы, абсолютной ловкости тоже в основном правши; несмотря на то что 40 % кошек пользуются обеими лапами одинаково, остальные 60 % играют, защищаются или придерживают еду в основном либо только правой (40 %), либо левой (20 %). В общем, список можно продолжать бесконечно, логика та же.

Перейдем к научным причинам леворукости:

Травма правой руки в раннем возрасте.

Родовые травмы или патологии при беременности, которые повлияли на развитие мозга ребенка.

Генетическая особенность (еще раз напомним: точно не доказанная). Но то, что у левшей чаще рождаются левши, это факт.

Подражание родителям. Как следствие, праворукий ребенок может просто взять в привычку писать и есть левой рукой.

Тоже самое можно сказать и о людях с доминирующей правой рукой: многие современные правши являются латентными левшами, даже не подозревая об этом, просто потому что их приучили писать правой. Но, если рассматривать проблему более глобально, приблизительно лишь половина населения — чистые правши. Даже если вы пишете правой рукой, ведущий глаз у вас может быть левым, так же как и нога. Это означает, что вы парциальный левша. Яркий тому пример — Чарли Чаплин, который писал правой рукой, но на скрипке играл левой.

Ок, а как определить, правша вы на самом деле или левша?

Скрестите руки на груди. Какая рука сверху?

Сложите пальцы в замок. Большой палец какой руки сверху?

Поаплодируйте. Какая рука сверху?

Посмотрите в подзорную трубу (скажем, сделайте ее из листочка бумаги). Какой глаз вы к нему поднесли?

Прыгните. Какой ногой вы оттолкнулись?

Если большинство из упражнений вы сделали не своей доминирующей рукой, то вы парциальный, или перевоспитанный, правша или левша.

В итоге какие бы мы доводы ни приводили и как бы ни расписывали причины, вокруг всех левшей мира сложился некий образ незаурядных революционных личностей, ведь среди них действительно много таких. Но давайте вспомним теорию выжившего и подумаем о том, сколько на земле левшей, которые не стали знаменитостями, не создали чего-то гениального и вообще не отличаются никакими способностями. Поэтому мы считаем, что способности совершенно не предопределяются тем, левша вы или правша. Но все же интересно: кто вы?