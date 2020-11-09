4 способа проверить, все ли в порядке с волосами, и как грамотно за ними ухаживать

Человеческий волос может выдерживать нагрузку до 100 г и способен растянуться на 30 %, если он мокрый. Но такая суперсила есть только у здоровых волос — поврежденные тут же разорвутся. Вы вряд ли сможете определить состояние своих волос путем визуального осмотра. Но есть простые способы проверить, все ли с ними в порядке, и, если нужно, вернуть им здоровье.

AdMe.ru всегда рядом, и у нас наготове есть полезные советы. В этот раз мы нашли лайфхаки, которые помогут поддерживать здоровье волос.

1. Проверка волосяного фолликула

Чтобы понять, здоровы ли ваши волосы в целом и стоит ли вам беспокоиться о выпадении волос, сначала вам нужно проверить их корни. Сделать это можно так: Выдерните один волосок с корнем. Для этого нужно браться за волосок как можно ближе к голове.

Осмотрите фолликул. Он должен иметь форму луковицы. Если это так, ваши волосы здоровы. Если фолликул маленький или не похож на луковицу, то волосы ослаблены, за ними нужен особый уход.

Как предотвратить выпадение волос

Попробуйте средиземноморскую диету . Исследование показало, что она снижает риск выпадения волос.

Избегайте причесок, которые предполагают стягивание волос (к примеру, конский хвост), особенно во время сна, поскольку это может привести к потере волос.

Принимайте специальные витамины и минералы.

2. Тест на оседание

С помощью этого теста можно понять, насколько пористые ваши волосы. Поверхность здоровых волос цельная, она медленно пропускает влагу. А поврежденные волосы быстро впитывают жидкость. Чтобы провести тест, сделайте следующее: Вырвите несколько волосков из разных частей головы, например с макушки, затылка и висков.

Опустите их в стакан с водой. Здоровые волосы будут плавать на поверхности, не совсем здоровые уйдут под воду, а поврежденные опустятся на дно.

Как ухаживать за пористыми волосами

Наносите на волосы различные виды масел . Это поможет сделать волосы «герметичными».

Используйте кондиционер для волос после каждого мытья.

Наносите на волосы яблочный уксус и алоэ вера, чтобы отрегулировать pH-баланс.

3. Проверка кулаком

Этот тест поможет определить, насколько эластичны ваши волосы. Выполнить его очень просто: Осторожно выдерните волосок.

Аккуратно потяните за оба конца. Если волос растягивается, а затем сокращается обратно, когда вы перестаете тянуть, значит, он здоров. Если волос легко рвется, то, вероятно, он ослаблен.

Как вернуть волосам эластичность

Сушите волосы естественным образом . Использование горячего воздуха из фена уменьшает эластичность волос.

Помассируйте волосы с маслом жожоба .

Попробуйте нанести на голову немного меда. Это отличный натуральный кондиционер, который сохранит влагу в волосах.

4. Тест на пористость

С помощью нехитрых манипуляций вы можете определить состояние волосяного сосочка, чтобы понять, поврежден он или нет. Вам необходимо сделать следующее: Зажмите волос между указательным и средним пальцами.

Проведите пальцами от кончика к корню. Если на ощупь волос кажется грубым и неровным, значит, он поврежден. Если он гладкий, то все в порядке.

Как ухаживать за поврежденными волосами

Попробуйте кератиновое лечение . Оно разглаживает волосы, устраняет пушение и придает волосам блеск.

Сделайте перерыв в окрашивании, сократите сушку феном и завивку волос.

Попробуйте полоскать волосы в рисовой воде. Исследования показали, что она на некоторое время остается в волосах, защищая их от повреждений.