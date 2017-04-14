4 способа отличить сердечный приступ от панической атаки

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Паническая атака и сердечные приступы имеют сходные симптомы: сильная боль в груди, потливость, покалывание, сбивчивое дыхание, тошнота. Тот факт, что сердечный приступ может спровоцировать панику, только усиливает путаницу. Несмотря на кажущиеся сходными симптомы, вы можете научиться отличать одно от другого. Мы в AdMe.ru уверены, если вы или кто-то из ваших близких испытываете приступы паники, важно знать, как определить разницу между ними и сердечным приступом. Наша статья вам в этом поможет.

Как распознать сердечный приступ

Боль во время сердечного приступа люди описывают как давящую .

во время сердечного приступа люди описывают как . Как правило, она возникает в середине грудной клетки и может перемещаться вниз по левой руке и по спине.

возникает и может перемещаться вниз по и по Боль может даже распространиться на шею, зубы или область челюсти .

распространиться на . Интенсивность боли может меняться.

Это состояние продолжается более 5 минут и не влияет на дыхание.

и Ощущение покалывания чаще всего ограничено левой рукой. Также могут внезапно появиться холодный, липкий пот, тошнота и даже рвота .

чаще всего Также могут внезапно появиться . На пике сердечного приступа люди испытывают страх, который, как правило, сосредоточен исключительно на давящей боли в груди и возможности умереть от сердечного приступа.

Как правило, при этом у человека не наблюдается учащенного дыхания, кроме случаев, когда сердечный приступ спровоцировал паническую атаку.

Если у вас есть эти симптомы более 5 минут — вызывайте скорую помощь. Если возможности позвонить нет, попросите кого-либо отвезти вас в ближайшее отделение скорой помощи.