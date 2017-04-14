4 способа отличить сердечный приступ от панической атаки
Паническая атака и сердечные приступы имеют сходные симптомы: сильная боль в груди, потливость, покалывание, сбивчивое дыхание, тошнота. Тот факт, что сердечный приступ может спровоцировать панику, только усиливает путаницу. Несмотря на кажущиеся сходными симптомы, вы можете научиться отличать одно от другого.
Мы в AdMe.ru уверены, если вы или кто-то из ваших близких испытываете приступы паники, важно знать, как определить разницу между ними и сердечным приступом. Наша статья вам в этом поможет.
Как распознать сердечный приступ
- Боль во время сердечного приступа люди описывают как давящую.
- Как правило, она возникает в середине грудной клетки и может перемещаться вниз по левой руке и по спине.
- Боль может даже распространиться на шею, зубы или область челюсти.
- Интенсивность боли может меняться.
- Это состояние продолжается более 5 минут и не влияет на дыхание.
- Ощущение покалывания чаще всего ограничено левой рукой. Также могут внезапно появиться холодный, липкий пот, тошнота и даже рвота.
- На пике сердечного приступа люди испытывают страх, который, как правило, сосредоточен исключительно на давящей боли в груди и возможности умереть от сердечного приступа.
Как правило, при этом у человека не наблюдается учащенного дыхания, кроме случаев, когда сердечный приступ спровоцировал паническую атаку.
Если у вас есть эти симптомы более 5 минут — вызывайте скорую помощь. Если возможности позвонить нет, попросите кого-либо отвезти вас в ближайшее отделение скорой помощи.
Как распознать паническую атаку
Вопреки распространенному заблуждению, паническая атака может проявиться и в самых обычных ситуациях.
- Симптомы панической атаки обычно достигают пика примерно через 10 минут.
- Боль локализуется в области грудной клетки и имеет волнообразный характер: то приходит, то уходит.
- Покалывание и онемение, иногда ощущаемые во время приступа паники, не ограничиваются левой рукой, но могут возникать и в правой руке, ногах и пальцах.
- В случае с панической атакой людям свойственно испытывать иррациональные страхи, например страх задохнуться или сойти с ума.
Если вы не можете понять, у вас сердечный приступ или паническая атака, немедленно обратитесь к врачу. В любом случае ожидание — не самый лучший выход в обоих ситуациях. Если окажется, что у вас сердечный приступ, отказ обратиться за медицинской помощью может привести к смерти. В случае с панической атакой отсутствие лечения может усугубить проблему и повлечь учащение приступов. Своевременное обследование у специалиста поможет вам улучшить качество и продолжительность жизни.
Фото на превью decade3d/depositphotos
По материалам healthyplace