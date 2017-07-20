4 рецепта ванночек, которые помогут очистить организм от токсинов
На наших ступнях расположено самое больше количество нервных окончаний на 1 кв. см — они связывают подошвы ног с внутренними органами и участками тела. Поэтому существует мнение, что очищение и обновление организма можно проводить через ступни.
AdMe.ru собрал рецепты простых и полезных ванночек для ног, которые отлично расслабляют, очищают кожу и, кроме того, используются для детоксикации организма. Кое-что можно попробовать уже сегодня перед сном.
Вам понадобятся по 1 стакану морской и английской соли и 2 стакана пищевой соды. Растворите их в ванночке для ног с горячей водой. Добавьте несколько капель эфирного масла лаванды. Опустите ноги в ванночку и расслабьтесь на 20 минут.
Растворите 0,5 стакана английской соли в ванночке с горячей водой, добавьте эфирное масло зверобоя. Смешайте 0,5 чашки бентонитовой глины (ее можно купить в аптеке либо заменить любой косметической глиной) с небольшим количеством воды и добавьте в ванночку. Подержите ноги в получившемся растворе 20 минут.
Разведите в ванночке с горячей водой 1 ст. л. молотого имбиря и 2 стакана перекиси водорода. Дайте настояться в течение 30 минут. Подержите ноги в растворе 25 минут.
Залейте кипятком сушеные листья крапивы (ее можно купить в аптеке), дайте настояться около часа. Возьмите по 0,5 стакана английской и морской соли, разведите в горячей воде. Добавьте 1 стакан пищевой соды и 0,5 литра настоя из крапивы. Опустите ноги в ванночку со смесью и расслабьтесь на 30 минут.
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