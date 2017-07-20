4 рецепта ванночек, которые помогут очистить организм от токсинов

На наших ступнях расположено самое больше количество нервных окончаний на 1 кв. см — они связывают подошвы ног с внутренними органами и участками тела. Поэтому существует мнение, что очищение и обновление организма можно проводить через ступни.

AdMe.ru собрал рецепты простых и полезных ванночек для ног, которые отлично расслабляют, очищают кожу и, кроме того, используются для детоксикации организма. Кое-что можно попробовать уже сегодня перед сном.

Вам понадобятся по 1 стакану морской и английской соли и 2 стакана пищевой соды. Растворите их в ванночке для ног с горячей водой. Добавьте несколько капель эфирного масла лаванды. Опустите ноги в ванночку и расслабьтесь на 20 минут.

Растворите 0,5 стакана английской соли в ванночке с горячей водой, добавьте эфирное масло зверобоя. Смешайте 0,5 чашки бентонитовой глины (ее можно купить в аптеке либо заменить любой косметической глиной) с небольшим количеством воды и добавьте в ванночку. Подержите ноги в получившемся растворе 20 минут.

Разведите в ванночке с горячей водой 1 ст. л. молотого имбиря и 2 стакана перекиси водорода. Дайте настояться в течение 30 минут. Подержите ноги в растворе 25 минут.

Залейте кипятком сушеные листья крапивы (ее можно купить в аптеке), дайте настояться около часа. Возьмите по 0,5 стакана английской и морской соли, разведите в горячей воде. Добавьте 1 стакан пищевой соды и 0,5 литра настоя из крапивы. Опустите ноги в ванночку со смесью и расслабьтесь на 30 минут.

Фото на превью depositphotos.com

207 На склад!
13 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!