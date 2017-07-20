4 рецепта ванночек, которые помогут очистить организм от токсинов

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На наших ступнях расположено самое больше количество нервных окончаний на 1 кв. см — они связывают подошвы ног с внутренними органами и участками тела. Поэтому существует мнение, что очищение и обновление организма можно проводить через ступни.

AdMe.ru собрал рецепты простых и полезных ванночек для ног, которые отлично расслабляют, очищают кожу и, кроме того, используются для детоксикации организма. Кое-что можно попробовать уже сегодня перед сном.