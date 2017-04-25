4 продукта, которые меняют лицо до неузнаваемости
Перед тем как съесть еще одно печенье или выпить лишний бокал вина, подумайте, что ваш рацион может отразиться не только на теле в виде лишнего веса, но и на лице.
AdMe.ru решил показать, как с помощью одного взгляда определить, какими продуктами мы злоупотребляем.
Винное лицо
- Помимо того что в вине полно сахара, также возможно содержание пестицидов и сульфитов, из-за чего алкоголь вызывает обезвоживание. Тело теряет воду, печень перегружена, а пищеварение может расстроиться на следующий день после употребления спиртных напитков, следовательно, кожа выглядит слишком морщинистой, красной и обвисшей.
- В долгосрочной перспективе постоянное чрезмерное употребление алкоголя может нарушить работу кишечных бактерий и стать причиной многих заболеваний.
- Как избавиться? Воздержитесь от приема любого алкоголя как минимум на 3 недели. Этого времени будет достаточно, чтобы кожа восстановилась. А в дальнейшем придерживайтесь правила 80:20. Это значит, что вы позволяете себе в неделю бокал или два в 20 % случаев, а в 80 % отказываетесь от алкоголя.
Молочное лицо
- Добавленное молоко в кофе или очередная порция мороженого может серьезно повлиять на ваш цвет лица, даже если вы не страдаете непереносимостью лактозы. С возрастом мы теряем большое количество энзимов, помогающих переваривать лактозу. Это провоцирует воспаления по всему телу, в том числе и на лице.
- Если вы заметили, что лицо выглядит опухшим и заспанным, а кожа тусклой и неровной, откажитесь от всех молочных продуктов на несколько недель, чтобы посмотреть, насколько сильными будут различия во внешнем виде.
Сахарное лицо
- Кроме способствования набору лишнего веса сахар также влияет на состояние кожи. Он усиливает гликацию — процесс, при котором излишки молекул глюкозы прикрепляются к коллагену, повреждают его и делают неэластичным. Именно этот процесс ускоряет старение кожи, способствует образованию морщин, нарушает пигментацию.
- Есть только один способ добиться потрясающей кожи — сократить употребление сахара до минимума.
Глютеновое лицо
- Все эти признаки могут быть симптомом того, что ваш организм не способен переваривать глютен — белок, который содержится в таких продуктах, как пшеница, рожь, овес, ячмень, а также в напитках на основе этих культур (пиво, виски, водка и др.).
- Чтобы проверить, есть ли у вас действительно непереносимость глютена, на 2–3 недели исключите из рациона продукты, в которых он содержится, и следите за изменениями кожи. Если через 2 недели безглютеновой диеты симптомы не исчезли, скорее всего, у вас непереносимость другого вида пищи, но от быстрых углеводов и выпечки из белой муки стоит отказаться в любом случае.
Фото на превью depositphotos