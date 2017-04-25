4 продукта, которые меняют лицо до неузнаваемости

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Перед тем как съесть еще одно печенье или выпить лишний бокал вина, подумайте, что ваш рацион может отразиться не только на теле в виде лишнего веса, но и на лице.

AdMe.ru решил показать, как с помощью одного взгляда определить, какими продуктами мы злоупотребляем.