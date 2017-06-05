4 опасных свойства сахара, о которых мы не подозревали

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Чтобы не знать, что избыток сахара портит зубы и талию, нужно прожить жизнь на необитаемом острове. Но это далеко не все и даже далеко не худшее, что сахар делает с нашим телом. AdMe.ru перечисляет еще 4 веские причины сказать тортику «нет».

1. Сахар ускоряет старение кожи

Попав в кровь, сахар вступает в химическую связь с белками, в том числе с коллагеном и эластином, ответственными за упругость и молодость кожи. Это взаимодействие, во-первых, разрушает белки (от разрушения коллагена и эластина кожа становится сухой и морщинистой).

(от разрушения коллагена и эластина кожа становится сухой и морщинистой). А во-вторых, производит новые вредные вещества. Они, например, делают кожу более восприимчивой к солнцу. А солнце — один из главных факторов старения.

2. Сахар способствует воспалению

Для кожи способность сахара усиливать воспалительные процессы означает, что сахар приумножает не только морщины, но и прыщи. Для остального тела — что сахар способствует развитию многих заболеваний (например, артрита). И даже когда мы лечимся от простуды чаем с малиновым вареньем, сахар становится питательной средой для бактерий в уже и так воспаленном горле. Получается, что такое традиционное лечение может не вылечить, а, наоборот, усилить боль в горле.

3. Сахар вызывает сердечно-сосудистые заболевания

Почти весь ХХ век западная медицина считала, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важнее всего избегать вредных жиров, повышающих уровень холестерина. Сахар считался менее опасным, чем животные жиры. Люди, сидевшие на обезжиренной диете, не отказывали себе в сладостях. В ХХI веке врачи все чаще стали называть этот подход страшной ошибкой. Исследования показывают, что сахар не понижает, а повышает холестерин. К тому же холестерину гораздо легче осесть на стенках сосудов, когда они уже повреждены сахаром.

4. Сахар просто сводит с ума

Исследования показали, что сахар может способствовать развитию депрессии . Это происходит потому, что сахар понижает уровень гормона BDNF, который у страдающих депрессией и шизофренией и так вырабатывается недостаточно.

. Это происходит потому, что сахар понижает уровень гормона BDNF, который у страдающих депрессией и шизофренией и так вырабатывается недостаточно. Другие исследования демонстрируют, что злоупотребление сахаром может усиливать чувство беспокойства (с которым мы, в свою очередь, пытаемся бороться, успокаивая себя вкусненьким).

(с которым мы, в свою очередь, пытаемся бороться, успокаивая себя вкусненьким). Это уж не говоря об эксперименте, в ходе которого подопытные крысы сильно поглупели от сахара. Ученые связывают это с тем, что сахар разрушает связи между клетками мозга, ответственными за обучение и память.