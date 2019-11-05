4 неочевидных фактора, которые влияют на интеллект ребенка еще в утробе матери. О них не расскажет ни один доктор

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Все меньше людей стремятся к рождению детей в молодом возрасте. Но так ли это хорошо для ребенка, как кажется на первый взгляд? Ученые из разных стран озаботились этим вопросом и провели масштабные исследования по измерению интеллекта малышей и его связи с возрастом родителей и другими факторами.

Мы в AdMe.ru ратуем за ответственное отношение к планированию семьи и спешим рассказать вам о некоторых не вполне очевидных вещах, которые могут повлиять на умственное и эмоциональное развитие маленького человека.

1. От возраста родителей зависит интеллект ребенка

Каждый вновь появляющийся на свет человек — немножко мутант. У него есть около 70 мутаций, которые отсутствуют у родителей. Причем львиную их долю переносит сперматозоид, а не яйцеклетка: чем старше мужчина, тем большее число мутаций он передает потомству. А их количество напрямую связано с когнитивными способностями. Чем больше мутаций, тем меньше человек склонен к интеллектуальному развитию. Сюда относят стандартные тесты на IQ, тесты по измерению умственных функций, понимание прочитанного. Иначе говоря, для ребенка плохо, если его отец старый.

Несколько иначе обстоит ситуация с возрастом матери. Чем старше женщина, тем выше будет интеллектуальное развитие ее ребенка. Исследователи допускают, что здесь главную роль играют не столько гены, сколько социокультурный фактор: взрослая дама имеет образование, она хорошо владеет собой, она опытна и не склонна к авантюрам. Так или иначе, но по статистике у очень юных матерей дети развиваются медленнее.

2. Генетические тесты не будут лишними, даже если вам кажется, что вы ничем не болеете

Так выглядит схема передачи некоторых генетических заболеваний, например муковисцидоза и тугоухости.

Тесты проверяют вашу ДНК на наличие генетических заболеваний (это делается до беременности) или же ДНК эмбриона, пока он находится в утробе матери. Результаты покажут, каковая вероятность, что у ребенка проявится какой-либо недуг. Перед беременностью имеет смысл сделать еще и тест на носительство: возможно, у вас есть ген, который вызывает определенное расстройство, но вы об этом просто не знаете. Специалисты объяснят, каковы шансы передачи этого гена ребенку. Похожая ситуация произошла с американкой Шэрон Бернарди, которая потеряла 7 детей в возрасте до 2 лет. У каждого из них был синдром Лея, который поражает центральную нервную систему. Несмотря на это, Шэрон и ее муж неоднократно пытались зачать здорового малыша. Только один из 7 дожил до 21 года, при этом мальчик постоянно пил лекарства и у него регулярно случались приступы, каждый из которых мог оказаться последним.

3. Развитие ребенка зависит от того, как сильно его мама нервничала во время беременности

Чтобы нервная система хорошо развивалась, мозг должен иногда находиться в состоянии стресса. При этом важно не переборщить: чрезмерное волнение ни к чему хорошему, конечно, не приведет. Заручившись этой мыслью, команда ученых из Университета Джонса Хопкинса исследовала нескольких беременных женщин, каждая из которых имела высшее образование и была здорова как физически, так и ментально. Во время беременности и до достижения детьми 2-летнего возраста специалисты замеряли уровни стресса у женщин и умственные способности у их детей. Выяснилось, что более продвинутыми в умственном и физическом отношении оказались дети, чьи матери волновались слабо или умеренно. И наоборот: если женщина стрессовала слишком рьяно, то ее ребенок отставал в развитии от сверстников. Это позволило ученым сделать следующий вывод: развитие мозга ребенка только выигрывает от небольшого стресса матери во время беременности.

4. От уровня стресса беременной женщины зависит также темперамент ее ребенка

Раньше считалось, что темперамент человека — это данность: «он просто такой родился». Сейчас это представление меняется: специалисты активно изучают развитие плода в утробе матери и находят все больше доказательств того, что эмбрионы чувствуют стресс беременной женщины и принимают его часть на себя. В одном из экспериментов ученые исследовали 50 беременных. Они считывали частоту пульса, в то время как женщины проходили тест Струпа (он вызывает небольшое волнение). Если женщина в принципе находилась в состоянии тревожности или депрессии, то при прохождении теста у нее значительно повышался пульс. Как следствие, пульс был повышен и у плода. В итоге были сделаны такие выводы: если плод реагирует на стресс матери значительным учащением пульса, то велика вероятность, что этот ребенок будет гиперактивным.

Конечно, перечисленные факторы не единственные в своем роде. Многие вещи влияют на интеллект малыша. Например, беременной нежелательно проживать в доме, где есть старая сантехника или стены выкрашены краской 20-летней давности, поскольку и то и другое может содержать свинец. Другие специалисты предупреждают, что перед беременностью нужно проверить щитовидку: если у женщины низкая функция щитовидной железы, то ее малыш, вероятнее всего, будет иметь невысокий IQ. Так или иначе, но врачи советуют подходить к рождению ребенка всесторонне: лучше предпринять лишние шаги по обеспечению здоровой атмосферы для «созревания» ребенка, чем не сделать этого.

Расскажите нам о своем опыте беременности. Как вы готовились или будете готовиться к ней, какие факторы учтете?