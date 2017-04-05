4 неочевидные причины лишнего веса, которые не связаны с питанием

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Известно, что лишние килограммы появляются из-за малоподвижного образа жизни, наследственности, переедания, стрессов. Однако немалую роль играют и гормоны, отвечающие за метаболизм. Поэтому, если вы уменьшили размер порций, увеличили физическую нагрузку, а результата нет, то это повод задуматься. AdMe.ru расскажет о 4 причинах набора веса, связанных с гормонами.

1. «Надпочечниковый» набор веса

Надпочечники участвуют в реакции организма «бей или беги», которая возникает в ответ на стресс. Если организм часто попадает в стрессовые ситуации, это может привести к дисбалансу гормонов и, как следствие, к нарушению различных функций организма. Надпочечники также секретируют гормон стресса кортизол. А повышенный уровень кортизола приводит к набору веса в средней части тела («кортизоловый живот»). Симптомы нарушений в работе надпочечников: отложения жира в области живота и талии;

полное лицо и шея, но при этом относительно худые руки и ноги;

повышенное артериальное давление;

высокий сахар в крови, слабость мышц, перепады настроения. Если у вас возникли подозрения, что проблема набора веса заключается именно в работе надпочечников, — проконсультируйтесь с врачом. И постарайтесь снизить уровень стресса (например, при помощи медитации или йоги). Источник: articles.mercola.com

2. «Печеночный» набор веса

Печень — один из главных органов, отвечающих за здоровье и хорошее самочувствие. Если происходит сбой в ее работе, начинается образовываться жир в области живота. В результате могут появиться такие проблемы, как: повышенный сахар в крови;

повышенные артериальное давление и уровень холестерина;

боли в суставах, аллергия и проблемы с кожей. Если вы заметили, что в области живота стал накапливаться жир (а рацион вы не меняли и питались относительно правильно), — обратитесь к врачу. Возможно, причиной стала именно неправильная или неэффективная работа печени. Источник: naturalnews.com

3. «Щитовидный» набор веса

Скорость использования энергии телом регулирует щитовидная железа. Если она работает недостаточно активно, то набор веса будет наблюдаться даже при уменьшении потребляемого количества калорий. Признаки пониженной активности щитовидной железы: мышечная слабость и дряблость кожи;

постоянная усталость, набор веса;

выпадение волос;

замедленное сердцебиение;

депрессия. Необходимо регулярно посещать эндокринолога, чтобы вовремя распознать сбой в работе щитовидной железы и принять меры по ее восстановлению. Источник: thyroid.org

4. Набор веса из-за нарушения работы яичников

Такая причина характерна для женщин, у которых наблюдается гормональный дисбаланс. Все углеводы, которые женщина употребляет, превращаются в ее организме в жировые отложения. Независимо от того, насколько правилен рацион питания такой женщины, она будет набирать лишний вес. Признаками неправильной работы яичников являются: набор веса даже при диете и активной физической нагрузке;

чрезмерная тяга к сладкому и молочному;

набор веса именно в нижней части тела;

боль в области яичников. Источник: webmd.boots.com

Конечно, эти 4 причины появления лишних килограммов не являются единственными. Существуют и другие заболевания, которые объясняют набор веса при соблюдении правильного питания и спорта. Поэтому, если вы резко начали поправляться и не можете похудеть, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Иллюстратор Наталья Попова специально для AdMe.ru

