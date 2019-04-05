Что произойдет с планетой, если все перестанут есть мясо? Не все так радужно, как может показаться

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Животноводство приносит экологии не меньше проблем, чем автомобили с их выхлопными газами. А ученые активно призывают нас сократить количество потребляемого мяса. Как бы мы ни относились к этой информации, трудно спорить со статистикой: в 2014 году всему человечеству ежегодно требовалось 317 млн тонн мяса, а количество людей на Земле только увеличивается. Сколько же места потребуется для пастбищ, чтобы мы могли прокормиться в конце XXI века или даже в его середине?

AdMe.ru выяснил, какие сферы нашей жизни будут затронуты в ближайшем будущем. Мы рассмотрели 2 варианта развития событий: при условии, что человечество не откажется мяса, и при условии, что все мы перестанем употреблять этот продукт и расформируем животноводческие угодья.

Что будет, если мы продолжим есть мясо в тех же количествах?

Произойдут серьезные изменения в фауне.



Мы рискуем потерять не только экзотических зверей вроде снежных барсов или панд, но и вполне обычных представителей животного мира: фламинго, львов, жирафов и даже волков. Мы перечислили далеко не все виды, которые находятся под угрозой, на самом деле их множество.



Человек забирает все больше места на суше под постройку различных сооружений, которые необходимы для разведения скота. Сейчас примерно 1/3 всей земли занимают животноводческие угодья. Звери, которые раньше обитали на этой территории, уходят. Им банально не хватает места, чтобы жить. А хищников вроде львов или волков часто массово уничтожают, поскольку они угрожают стадам.

Часть ученых даже считает, что мы живем во времена голоценового вымирания, просто не замечаем этого. Чтобы оценить масштаб происходящих событий, достаточно посмотреть на эти цифры: По разным оценкам, от 100 до 1 000 видов вымирают ежегодно.

90 % крупной рыбы исчезло из океана «благодаря» чрезмерным усилиям рыболовецких предприятий.

Только 4 % всех живых существ на планете составляют дикие звери. Способ решения проблемы все же есть, но довольно жесткий. Если все человечество разом прекратит есть мясо, расформирует все угодья и поможет почве вновь стать плодородной, то животные смогут вернуться в свою естественную среду обитания.

Глобальное потепление наступит быстрее, чем ожидалось.



Мало кто знает, что около 5 % мировых выбросов углекислого газа приходится как раз на отрасль животноводства. Мало? 44 % метана и 53 % азота попадают в нашу атмосферу по той же причине.



Ученые организовывают даже конференции, которые в том числе посвящены убеждению политиков разных стран в том, что производство мяса нужно срочно сокращать. Потому что без этих мер будет невозможно предотвратить стремительно наступающее на нас глобальное потепление.

Запасы чистой питьевой воды значительно уменьшатся.



Согласно данным о количестве отходов за 2012 год в США, скотоводческие угодья произвели 369 млн тонн отходов. Это в 13 раз больше, чем мусор от всего населения Штатов за тот же год.



Отходы животноводства вызывают загрязнение воздуха и воды. Одна из явных проблем — высокая концентрация животных в одном месте. На крупных участках могут содержаться по несколько десятков тысяч голов скота. Отстойники, в которых собираются продукты жизнедеятельности, часто не справляются со своей работой. В итоге фекалии и моча, содержащие вредные химические вещества, попадают в грунтовые воды и, разумеется, загрязняют их.

Состояние плодородной земли ухудшится.



Пастбищные угодья подвержены опустыниванию. Это означает, что почва пересушена и не способна обеспечивать себя различными важными веществами. Иначе говоря, здесь нельзя посадить сельскохозяйственные культуры, даже непривередливые.



Из-за того что человечество продолжает расти, приходится расширять и животноводческие угодья. Непригодной земли становится все больше.

Это штат Аризона, США. С 1947 до 1990 года на этой земле разводили скот. И только в 2013 году (как выглядела в это время земля, видно на фотографии слева) местные активисты целенаправленно занялись восстановлением почвы. И уже в 2014 году (фотография справа) были заметные улучшения.

Для пастбищ используются зоны с травяным покровом. Этот покров защищает землю от воды и ветра, которые являются главными причинами эрозии почвы. Кроме того, трава обеспечивает разложение органических веществ и связывание углерода — иначе говоря, поддерживает биологическую активность земли. Выпас скота со временем приводит к исчезновению защитного покрова. Почва деградирует и становится непригодной для выращивания чего бы то ни было.

А что будет, если мы откажемся от мяса в пользу фруктов и овощей?

Это прекрасная представительница одного из племен Западной Монголии.

Исчезнут кочевые племена. Единственный способ выживать для них — это разводить скот. В том случае, если человечество решит отказаться от мясных продуктов, людям придется перебираться в города. А там они неизбежно смешаются с местным населением и потеряют свою культурную идентичность.

Единственный способ выживать для них — это разводить скот. В том случае, если человечество решит отказаться от мясных продуктов, людям придется перебираться в города. А там они неизбежно смешаются с местным населением и потеряют свою культурную идентичность. Придется резко увеличить количество угодий для выращивания растительной пищи. А это также наносит ущерб земле, поскольку при выращивании тех или иных сельскохозяйственных культур активно используются различные химические вещества. Но не все так плохо, ведь существуют органические удобрения, которые способны даже улучшить состояние почвы.

А это также наносит ущерб земле, поскольку при выращивании тех или иных сельскохозяйственных культур активно используются различные химические вещества. Но не все так плохо, ведь существуют органические удобрения, которые способны даже улучшить состояние почвы. Человечество обречет себя на экономическую катастрофу. Миллионы фермеров останутся без работы, а огромное поголовье скота будет беспризорным.

Диким животным все равно будет мало места, поскольку большая часть бывших животноводческих угодий будет отдана под засев необходимых человеку фруктов, овощей и злаков.