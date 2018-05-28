4 мифа о здоровом образе жизни, которые оказались полной ерундой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мода на натуральное уже переходит все границы, и даже жить становится страшно — так много вокруг опасностей. Но пока из каждого утюга кричат о вреде ГМО, на полках супермаркетов продолжают спокойно продаваться тысячи разновидностей продуктов, полученных путем селекции, которая, как оказалось, таит в себе гораздо больше подводных камней.

AdMe.ru решил развенчать мифы о натуральное еде, косметике, шлаках и токсинах и ответить на простой вопрос: так ли страшен черт, как его малюют?

Миф № 1. Органическая еда — залог здоровья

Призывы есть только еду, выращенную на органических фермах, слышны отовсюду. Мол, все натуральное безусловно полезно, а вот искусственное вредно, да и вообще кругом одни химикаты, наносящие непоправимый вред здоровью и организму. Забавно, но это правда: еда действительно на 100 % состоит из химии, только вот далеко не всегда полностью натуральный продукт безопасен для здоровья. В природе есть множество веществ, которые являются настоящим оружием растений: так, клюкву давно стоило бы запретить из-за зашкаливающего содержания консервантов, а в миндале и абрикосе содержится яд цианид. Гораздо важнее то, как эти вещества влияют (а точнее, не влияют, за исключением случаев аллергических реакций) на организм человека, ведь вред в том числе определяется дозой. Вот и неизвестно, что окажется вреднее: выпить 3 литра колы или съесть 3 кг клюквы. Исследования показали, что пометка «органический» не означает, что еда была выращена без использования пестицидов. Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что ни один из разрешенных в международной торговле пестицидов не наносит ущерба здоровью людей, кроме самих работников ферм, подвергающихся высокому проценту их воздействия. К тому же такая пища содержит больше бактерий, что неудивительно, ведь животные не принимают лекарств и едят что угодно. Борцам за экологию также стоит задуматься: органические фермы вырабатывают меньше продукции, а значит, вредные выбросы выше в пересчете на единицу выращенной продукции. Выбор остается за потребителем, но нет никаких гарантий, что еда с органической фермы будет полезнее, чем выращенная на обычной ферме.

Миф № 2. Натуральная косметика — лучший выбор для вашей кожи

Итак, натуральное происхождение еще не говорит о полной безопасности — это мы выяснили. С кожей все точно так же, как и с едой, более того, если косметика сертифицирована, то сколько бы искусственных компонентов в ней ни присутствовало, она будет безопасной — у производителей нет ни малейшего интереса травить своих покупателей. А вот подойдет она лично вам или вызовет раздражение — это уже другой вопрос. Растительные компоненты не так стабильны, как искусственно синтезированные, их сложнее и дороже добывать. Они могут повести себя на коже непредсказуемо и вызвать аллергическую реакцию — какие-то в большей, а какие-то в меньшей степени. Как, впрочем, и какой-либо синтетический компонент, если он попросту вам не подходит. Польза или вред также зависят от концентрации, формулы средства и множества других факторов. Когда-то давно женщины выбеливали лицо пудрой с высоким содержанием свинца (а что, весьма натуральный состав!), жаль, правда, от таких бьюти-процедур у многих благородных дам лицо чуть ли не отваливалось. В современные помады также добавляют свинец, но там он в такой минимальной концентрации, что пришлось бы съесть за раз 30 тыс. тюбиков, чтобы отравиться. Так что судите сами, в конце концов, если средство вам подходит и не вызывает нареканий, какая разница, что пообещал на упаковке производитель.

Миф № 3. ГМО опасен для здоровья

Предположим, агрономам предстоит вывести новый сорт морозоустойчивой клубники. Для этого ее подвергают селекции. Она бывает разных видов, но в числе прочих существует и способ воздействия ядовитыми веществами, после которого можно выбрать из получившихся мутантов наиболее подходящий. Такая клубника может впоследствии оказаться с повышенным содержанием тех или иных веществ, потому как способ получения нового сорта, мягко говоря, не слишком изящный. Генная модификация, в отличие от селекции, высокотехнологичная и позволяет менять конкретный ген. Страхи вокруг ГМО невероятно раздуты, к тому же за десятилетия существования этой технологии никаких неблагоприятных последствий для здоровья людей обнаружено не было. Более того, активное внедрение генной инженерии помогло бы обогащать продукты необходимыми питательными элементами и снабжать ими бедные страны. К примеру, «золотой рис», который обогащен витамином А и мог бы спасти от слепоты миллионы людей, если бы его разрешили употреблять пораньше. В действительности ученым приходится доказывать общественности безопасность своих разработок на протяжении долгих лет, публиковать бесконечное количество научных статей о безопасности ГМО, по десятому кругу тестировать получившиеся культуры и растения. Конечно, ГМО обязаны проходить контроль, но всеобщая паника, неосведомленность, вымышленные теории заговоров и запрещающие законы лишь нагнетают обстановку и не позволяют науке развиваться.

Миф № 4. Необходимо избавляться от шлаков и токсинов

Кто не слышал про шлаки и токсины, тот вряд ли жил в XXI веке. В действительности же если вы попробуете отыскать на сайте ВОЗ такой термин, как «зашлакованность», то вряд ли обнаружите — его попросту не существует. Токсины и шлаки действительно существуют, но не под тем соусом, как их привыкли нам подавать: они образуются при проблемах с почками, инфекционных заболеваниях и интоксикациях. В здоровом организме их попросту нет, а если «чистка» действительно потребуется, то применяться будут гораздо более суровые методы, чем смузи. Тело здорового человека способно самостоятельно избавляться от ненужных веществ, и никакие специальные детокс-процедуры для этого не требуются.