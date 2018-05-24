4 мифа о зарядке техники, в которые давно пора перестать верить

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На дворе 2018 год, но мы все еще переживаем из-за зарядки, оставленной в розетке, как из-за невыключенного утюга, снимаем ноутбук «с питания» на ночь и разряжаем телефон до 0 %, чтобы он не сломался на следующий день. Стоит ли продолжать играть в паникеров в наше время или уже наконец можно быть «плохим мальчиком» и не вынимать зарядки из девайсов?

Мы в AdMe.ru решили разобраться с подобными вопросами. А то техника уже давно совершенно новая, а советы по ее эксплуатации невыносимо устарели.

Миф № 1. Нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Благодаря современным литий-ионным аккумуляторам оставлять телефон заряжаться на ночь можно без проблем: в подобных аккумуляторах имеются контроллеры, которые отключают зарядку при достижении 100%-го уровня заряда батареи. Поэтому пожара или быстрой порчи батареи вашего телефона можно не бояться. Единственная ситуация, когда все-таки стоит переживать, — это сильный нагрев телефона в процессе зарядки. При таком несовершенном теплообмене аппарата действительно не нужно оставлять его на зарядке на всю ночь. Во избежание покупки таких моделей внимательно изучайте отзывы.

Миф № 2. Необходимо разряжать технику до нуля

Вновь вернемся к современным литиевым аккумуляторам: дело в том, что они имеют ограниченное количество циклов перезарядки (к примеру, у iPhone их около 500). Один цикл — это один полный заряд, когда батарея заряжается с 0 до 100 %. Если же вы зарядили телефон, скажем, с 90 до 100 %, то использовали лишь 1/10 цикла. То есть таким образом вы продлеваете количество циклов без потери емкости в 10 раз. Чтобы напрасно не расходовать один полный цикл заряда, лучше подпитывать телефон несколько раз в течение дня (при наличии возможности, разумеется). По мнению экспертов, ваша батарея прослужит максимально долго и эффективно, если вы будете поддерживать ежедневный уровень заряда между 40 и 80 %. Также раньше эксперты советовали периодически разряжать аппарат до полного нуля, однако сегодня все больше и больше аккумуляторов имеют встроенный калибровочный инструмент. Эти «умные батареи» уменьшают необходимость калибровки, но при этом, если ваш телефон ведет себя странно, например вдруг резко разряжается, по-преженму рекомендуется иногда калибровать его вручную.

Миф № 3. Нельзя оставлять зарядку в розетке

Несмотря на то, что это удобно и нет риска ее потерять, правила техники безопасности гласят, что зарядное устройство в обязательном порядке нужно вынимать из розетки сразу после его использования. Все дело в том, что в случае скачка напряжения вашей сети неисполнение данного требования может привести к пожару. На самом деле такие ситуации, особенно в городских условиях, случаются крайне редко. Поэтому данная мера предосторожности все чаще и чаще приравнивается к «безопасному удалению флешки». Однако есть 4 «но», и если хотя бы один пункт совпал с вашей ситуацией, то зарядку все же нужно всегда вынимать из розетки: В вашем доме нет молниезащиты, наблюдаются перепады напряжения и часто отключают электричество.

У вас есть животные, которые свободно перемещаются по дому. В таком случае они могут спокойно перегрызть шнур зарядного устройства, и будет лучше, если в это время он будет отключен от сети.

Вас часто затапливают соседи.

Ваше зарядное устройство нагревается или шумит, даже когда оно не подключено непосредственно к своему гаджету. В таком случае стоит просто сразу поменять его: это лучше, чем потом менять квартиру. Как итог, оставлять или не оставлять зарядку в сети — это дело каждого. Сама она от этого не испортится, а количество энергии (а она потребляет энергию даже без девайса) на счетах особо не отразится.

Миф № 4. Ноутбук станет работать хуже, если все время держать его на зарядке

Та же ситуация, что и с телефоном: современные схемы питания в ноутбуках блокируют зарядку аккумулятора при его полном заряде, поэтому также невыгодно тратить его полные циклы перезарядки. В качестве профилактики специалисты советуют просто раз в месяц разряжать его до нуля. Гораздо более частыми причинами поломок являются перегрев устройства, работа в неподходящих условиях — в общем, ошибки пользователей, а не постоянно подключенное зарядное устройство.

Как итог: современные технологии дошли до той стадии развития, когда вам можно не переживать по поводу оставленного в розетке зарядного устройства. А если уж быть параноиком, то стоит идти до конца и выключать абсолютно все приборы, начиная с зарядки телефона и заканчивая холодильником.