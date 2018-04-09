4 факта о пирамидах и фараонах, которые заставят по-новому взглянуть на Древний Египет

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Древний Египет — одна из самых загадочных древних цивилизаций, вокруг которой ходит множество мифов, в том числе и антинаучных. Несмотря на то что об эпохе великих фараонов мы знаем уже довольно много, она хранит в себе достаточно секретов. Так, например, нам до сих пор неизвестно, где находится место захоронения царицы Нефертити. Однако завеса этой тайны, возможно, очень скоро не только приоткроется, но и распахнется.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию несколько важнейших открытий, связанных с историей Древнего Египта, которые ученые сделали за последнее десятилетие.

Золотая маска Тутанхамона, возможно, изготавливалась для Нефертити

В 2015 году британский археолог Николас Ривз потряс научный мир теорией о том, что знаменитая погребальная маска Тутанхамона предназначалось не для него. По мнению ученого, изначально ее делали для мачехи юного правителя Древнего Египта Нефертити, которая правила вместе с его предполагаемым отцом — фараоном Эхнатоном. К такому выводу Ривз пришел исходя из нескольких признаков. Во-первых, у маски проколоты уши. Но, как известно, в Древнем Египте серьги носили только женщины и дети, а Тутанхамону на момент смерти было 19 лет, то есть по меркам того времени он давно вышел из детского возраста. Во-вторых, иероглифы с именем умершего фараона были набиты поверх другой надписи — ученый считает, что сначала на маске был начертан полный титул царицы Нефертити: «живое воплощение бога Солнца, возлюбленная Эхнатона, прекраснейшая из прекраснейших солнечного диска». Кстати, при рождении Тутанхамон был назван Тутанхатоном, однако после восхождения на престол и «замены» культа Атона на культ Амона взял себе новое имя. Именно в возврате к культу Амона, по мнению ученых, и кроется тайна захоронения Нефертити — жрецы пытались убрать из истории все упоминания о «старом» божестве и его главных символах, которыми, несомненно, были Эхнатон и его прекрасная жена.

В гробнице Тутанхамона, скорее всего, есть потайные комнаты

А вот место захоронения самой царицы Нефертити по сей день остается неизвестным. Однако у археологов есть надежда: проведенное в том же 2015 году сканирование стен погребальной камеры Тутанхамона показало наличие за ним пустот, возможно, рукотворного происхождения. По мнению Николаса Ривза, в одной из них может оказаться еще одна погребальная камера, где и захоронена самая знаменитая царица Древнего Египта. По версии Ривза, Тутанхамон умер внезапно и был помещен в ту же гробницу, что и Нефертити, поскольку времени на постройку отдельной усыпальницы не было. В пользу «женской» версии говорит и то, что во времена XVIII династии, к которой принадлежал юный фараон, при входе в женские гробницы нужно было повернуть направо, в мужские — налево. Здесь погребальная камера находится справа от входа. Когда будет раскрыта тайна потайных комнат, пока неизвестно — срок работ по бурению прохода еще не определен, и весь ученый мир замер в ожидании одного из самых значимых открытий в истории исследования пирамид.

Ученые узнали, как доставляли каменные блоки для пирамиды Хеопса

Дневник Мерера в Каирском египетском музее.

Как известно, место добычи каменных блоков, из которых строилась Великая пирамида Хуфу (Хеопса), находилось в 800 км от Гизы. Благодаря найденным на берегу Нила дневникам некоего Мерера, который руководил одной из бригад строителей Великой пирамиды Хуфу (Хеопса), ученые узнали, как египтянам удалось доставлять многотонные каменные блоки. Для того чтобы подвести огромные каменные глыбы к пирамиде, египтяне создали искусственные каналы и отвели в них воды Нила так, чтобы лодки могли подойти непосредственно к месту строительства. Оставшиеся несколько метров рабочие тащили блоки на специально сделанных салазках. Кстати говоря, у подножия пирамиды ученые нашли два тайника, в которых обнаружились «солнечные ладьи» — специальные судна, предназначенные для путешествий Хуфу по небу вместе с богом солнца Ра. Благодаря им удалось узнать секреты древнеегипетского кораблестроения и даже создать по их образцу судно, способное перевозить тяжелые грузы.

Таинственная «кричащая» мумия — сын Рамсеса III

Один из самых могущественных фараонов эпохи Нового царства, Рамсес III, был убит заговорщиками после 30 лет правления Египтом. Во главе заговора стояла одна из его жен Тии, которая решила посадить на трон их общего сына. История знает его как Пентаура, однако настоящее имя у него «отняли» во время суда в качестве наказания. Убийство фараона Рамсеса III было очень жестоким: сначала ему отсекли большой палец на ноге, а потом перерезали горло кинжалом так, что повреждения остались даже на позвоночнике. Кстати, бальзамировщики старались как можно тщательнее скрыть травму — об этом красноречиво говорит ткань, намотанная вокруг шеи Рамсеса в несколько слоев. По мнению ученых, «кричащая» мумия — это не кто иной, как Пентаур, которого вместе с другими заговорщиками схватили практически сразу же после убийства отца. По одной из версий, ему дали возможность покончить с собой, а по другой — задушили, о чем говорят характерные повреждения. После смерти тело Пентаура было завернуто в нечистую, по мнению египтян, козлиную шкуру. Бальзамировочную жидкость залили прямо в рот, а органы не изъяли, чтобы лишить преступника хорошей загробной жизни. Что же касается открытого рта мумии, то это вовсе не предсмертная агония — дело в естественном «поведении» мумифицированных тел, у которых со временем откидывается голова. Судьба же самой Тии осталась неизвестной — возможно, перед казнью ей тоже сменили имя, которое потерялось где-то в истории.