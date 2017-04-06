36 фактов, которые звучат как ложь, но это правда
Независимо от того, молоды вы или уже в возрасте, в этом мире были, есть и будут вещи и явления, о существовании которых вы даже не подозреваете. Ну просто невозможно знать все.
AdMe.ru собрал несколько любопытных фактов, которые стоят того, чтобы их проверить.
Биология
- Бактерии, живущие в вашем теле, в 10 раз численно превосходят клетки, из которых оно состоит. (Факт)
- Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальца человека даже под электронным микроскопом. (Факт)
- Тихоходка — самое живучее существо на Земле, которое может выжить в экстремальных условиях мерзлоты, кипения, облучения и даже космоса. (Факт)
- Разница во времени между тем, когда жили тираннозавры, и тем, когда жили стегозавры, больше, чем между тираннозаврами и нами. (Факт)
- Дождевые черви имеют пять сердец. (Факт)
- Сердце синего кита настолько огромно, что человек может запросто плавать по артериям. (Факт)
- Человеческая ДНК на 50% повторяет ДНК банана. (Факт)
- Мед — единственный продукт питания, который никогда не портится. То есть не просто через год или через два, а вообще никогда. (Факт)
Физика
- С момента открытия Плутона и до момента лишения его статуса планеты, он не сделал ни одного оборота вокруг Солнца. (Факт)
- День на Венере длится дольше, чем год на Венере. (Факт)
- На спутнике Сатурна Титане гравитация настолько мала и атмосфера настолько плотная, что, будь у вас небольшие крылья на месте рук, вы могли бы летать. (Факт)
- В стакане воды молекул больше, чем стаканов воды во всех океанах Земли. (Факт)
- Реальные траектории космических аппаратов — это сложные эллипсы. (Факт)
- На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов. (Факт)
- Если представить, что Солнце — это клетка человека, то Млечный Путь будет сопоставим с США. (Факт)
- Если вы просверлите тоннель через всю Землю и прыгнете туда, то теоретически на другой стороне вы появитесь через 42 минуты. Конечно, если вы не умрете, что маловероятно. (Факт)
География и история
- Из космоса вы все еще можете увидеть границу между Восточной и Западной Германией из-за различных лампочек. (Факт)
- Площадь России больше, чем площадь всего Плутона. (Факт)
- Клеопатра жила ближе к высадке на Луну, чем к постройке пирамид. (Факт)
- На вершине Эвереста есть мобильная связь. (Факт)
- За 14 лет до спуска «Титаника» на воду был написан роман о том, как он затонул. (Факт)
- Мы не знаем наверняка, кто придумал пожарный гидрант, потому что патент на него сгорел в огне в патентном бюро в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1836 году. (Факт)
- Нилу Армстронгу пришлось заполнить иммиграционную форму, когда он вернулся в США с Луны. (Факт)
- Французский язык был официальным языком Англии более 600 лет. (Факт)
- Безумный римский император Калигула однажды принял решение объявить войну богу морей Посейдону, после чего приказал своим солдатам беспорядочно бросать свои копья в воду. (Факт)
- Каждые 2 минуты мы снимаем больше фотографий, чем все человечество сняло за весь XIX век. (Факт)
- Когда была основана кинокомпания Warner Brothers, Османская империя еще существовала. (Факт)
Культура и наша жизнь
- После того как в 1968 году Стивен Спилберг бросил учебу, он возобновил ее и окончил колледж только в 2002-м, чтобы выразить благодарность родителям за то, что предоставили ему возможность получить высшее образование. (Факт)
- Почти все статьи в Википедии рано или поздно связывают и отсылают вас к философии. (Факт)
- Банка обычной колы тонет в воде, а банка диетической — всплывает. (Факт)
- Если бы человек мог улавливать шумы ниже 20 герц, то мы могли бы услышать, как двигаются наши мышцы. (Факт)
- Один из 10 исландцев становится автором, имеющим публикации, хотя бы раз в жизни. (Факт)
- 99% потребляемой микроволновой печью энергии приходится на режим ожидания, а не на нагрев. (Факт)
- На флаге Норвегии можно найти флаги 6 стран мира: Индонезии, Финляндии, Нидерландов, Таиланда, Польши и Франции.