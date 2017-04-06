36 фактов, которые звучат как ложь, но это правда

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Независимо от того, молоды вы или уже в возрасте, в этом мире были, есть и будут вещи и явления, о существовании которых вы даже не подозреваете. Ну просто невозможно знать все.