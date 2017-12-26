34 фото, просмотр которых вызывает кучу эмоций — от шока до улыбки
Чтобы сделать удивительную фотографию, необязательно быть крутым фотографом. Достаточно оказаться в нужное время в нужном месте и сделать снимок, способный будоражить воображение и заставлять тысячи пользователей интернета обсуждать его и делиться с друзьями.
AdMe.ru собрал 34 таких фото, которые еще раз убедят вас в том, что наш мир полон удивительного.
Крокодил-альбинос
Рождение торнадо
Бабушка предлагает принять молочную ванну под ее надзором
Морской скат, вид снизу
Детеныш краба
Забытый в шкафу банан
«Моя жена открыла стиральную машину, полную полотенец, и увидела это»
Лес идеальной формы
Взрослая рыба под названием «черная колючая акула»
Радужный кристалл жеода
Свалка бесхозных велосипедов в Китае
Футбольный матч в разгар сильной метели
«Я встряхнул коробочку с зубочистками, и они сложились идеально»
Стриженые альпаки
Лапка кота через макрообъектив
Костюм из ключей от пивных банок
Неудачная попытка перевозки
Виноградинка похожа на маленькую тыкву
Лес в форме гитары
Вот это поворот
Валун разрушил итальянскую усадьбу
Перекресток в Тимишоаре, Румыния
Дружба между мальчиком и скатом
Беременный перец
Перегоревшая лампочка, которую жаль выкидывать
Эта милая бабуля остановилась спросить дорогу
Елка из бананов
«Сфотографировал дочь прогуливающейся в дренажной трубе, а освещение создало эффект плохого фотошопа»
Сдвоенные клыки у котенка
Гигантский термитник
Паутина словно из мультфильма
Живые листья
Котик греет попку
Оседлала гавиала
Фото на превью kashizzle / imgur, Yeeeeeeehaww / reddit