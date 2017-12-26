34 фото, просмотр которых вызывает кучу эмоций — от шока до улыбки

Чтобы сделать удивительную фотографию, необязательно быть крутым фотографом. Достаточно оказаться в нужное время в нужном месте и сделать снимок, способный будоражить воображение и заставлять тысячи пользователей интернета обсуждать его и делиться с друзьями.

AdMe.ru собрал 34 таких фото, которые еще раз убедят вас в том, что наш мир полон удивительного.

Крокодил-альбинос

Рождение торнадо

Бабушка предлагает принять молочную ванну под ее надзором

Морской скат, вид снизу

Детеныш краба

Забытый в шкафу банан

«Моя жена открыла стиральную машину, полную полотенец, и увидела это»

Лес идеальной формы

Взрослая рыба под названием «черная колючая акула»

Радужный кристалл жеода

Свалка бесхозных велосипедов в Китае

Футбольный матч в разгар сильной метели

«Я встряхнул коробочку с зубочистками, и они сложились идеально»

Стриженые альпаки

Лапка кота через макрообъектив

Костюм из ключей от пивных банок

Неудачная попытка перевозки

Виноградинка похожа на маленькую тыкву

Лес в форме гитары

Вот это поворот

Валун разрушил итальянскую усадьбу

Перекресток в Тимишоаре, Румыния

Дружба между мальчиком и скатом

Беременный перец

Перегоревшая лампочка, которую жаль выкидывать

Эта милая бабуля остановилась спросить дорогу

Елка из бананов

«Сфотографировал дочь прогуливающейся в дренажной трубе, а освещение создало эффект плохого фотошопа»

Сдвоенные клыки у котенка

Гигантский термитник

Паутина словно из мультфильма

Живые листья

Котик греет попку

Оседлала гавиала

Фото на превью kashizzle / imgur, Yeeeeeeehaww / reddit

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  • 26 декабря 2017
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