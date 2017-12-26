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Чтобы сделать удивительную фотографию, необязательно быть крутым фотографом. Достаточно оказаться в нужное время в нужном месте и сделать снимок, способный будоражить воображение и заставлять тысячи пользователей интернета обсуждать его и делиться с друзьями.

AdMe.ru собрал 34 таких фото, которые еще раз убедят вас в том, что наш мир полон удивительного.