300 известных ученых рассказали, какое будущее нас ждет

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Всемирно известный футуролог, физик, писатель и телеведущий Митио Каку взял интервью у 300 выдающихся ученых со всего мира и выяснил, каким будет наше будущее. Он проанализировал новые открытия, современные технологии и проекты, над которыми сейчас работают ученые, и спрогнозировал не только то, как будет развиваться человечество, но и когда именно произойдет то или иное событие. В своих книгах и лекциях он рассказывает, что ждет нас через 20, 50 и 100 лет, и мы хотим поделиться с вами фантастическими выводами ученого.

AdMe.ru публикует самые интересные прогнозы Митио Каку.

10. Чтобы выйти в интернет, достаточно будет моргнуть

В ближайшие десятилетия появятся специальные контактные линзы, с помощью которых мы сможем выходить в интернет, просто моргнув. Люди будут видеть мир как робот из фильма «Терминатор»: поверх изображения окружающей действительности будут появляться разные дополнительные данные. Во время разговора с собеседником вы увидите информацию о нем, а если он говорит на другом языке, то сможете понять его с помощью субтитров с переводом. Столкнулись на улице со старым знакомым и не помните его имя? Компьютер вычислит, кто это, и подскажет вам. Во все товары встроят электронные чипы, и вы сможете считать все данные о любом из них. Подобные линзы будут потреблять крайне мало энергии, поэтому не придется беспокоиться о том, что батарея разрядится. Вы будете иметь бесконечный доступ к информации в любом месте и в любое время.

9. Предметы смогут изменять форму и цвет по приказу владельца

Развитие нанотехнологий приведет к тому, что через 20 лет появится программируемая материя, которая сможет принимать какую угодно форму. Она будет состоять из микроскопических компьютерных чипов — «клейтронных атомов», которые можно перепрограммировать. Из пластика и даже металла можно будет лепить, словно из пластилина, мобильный телефон вы сможете уменьшить, чтобы он поместился в карман, а надоевшую ребенку игрушку превратить в новую. Из таких материалов будут сделаны бытовая техника и мебель, так что интерьер в квартире можно будет поменять одним нажатием кнопки.

8. Вместо врача мы будем консультироваться с «умными» гаджетами

Уже существуют «умные» очки для хирургов, в которые можно загружать историю болезни, результаты МРТ и рентгеновские снимки. Скоро они смогут обмениваться информацией с интернетом. Возникнет глобальная программа Robodoc, которая поможет не только врачам, но и пациентам: она будет получать информацию из сети и давать точные медицинские советы. Вместо того чтобы тратить время на визит к доктору, анализы и ожидание результатов, вы сможете обсудить свое здоровье с «умными» очками или часами. Состояние организма будет контролироваться датчиками, встроенными в одежду или в унитаз. Они будут фиксировать изменения и предотвращать серьезные заболевания. Например, при первых же симптомах рака, задолго до появления опухоли, врач сделает инъекцию из наночастиц, которые остановят мутацию генов и предотвратят развитие болезни.

7. «Умными» будут даже обои

Компьютерные экраны станут гибкими и тонкими, как бумага. Их можно будет разворачивать и сворачивать, как свитки, и использовать целыми метрами. «Умными» станут не только телефоны, но и обои, и вы сможете поговорить с ними. Например, в 4 утра у вас заболело что-то в груди, и вы не понимаете, почему. Может быть, вы съели слишком много пиццы, а может быть, у вас инфаркт. Что делать? Звонить в скорую? Вы просто подойдете к стене и скажете: «Соедини меня с Robodoc».

6. Автомобили станут роботами и научатся летать

Уже в 2020 году вы сможете ездить на беспилотном автомобиле. Вам не нужно будет парковаться самому, вы просто скажете машине: «Припаркуйся» — и она сделает это. Автомобили превратятся в роботов, которые помогут вам спланировать день или просто поболтают с вами, а робототехника превзойдет по объемам автомобильную промышленность. Со временем автомобили научатся летать. Чтобы сократить расход топлива, значительную часть которого автомобили тратят на преодоление силы трения, будет использоваться электромагнетизм: благодаря силе магнитного поля транспорт будет парить в воздухе. К концу XXI века дороги вместо асфальта будут строить из сверхпроводников. Магнитная левитация — это не пустые фантазии: поезда на магнитной подушке уже есть в Германии, Китае и Японии, а максимальная скорость такого поезда была зафиксирована в 2015 году в японской префектуре Яманаси и составила 603 км/ч.

5. Компьютеры научатся считывать мысли и эмоции и передавать их по интернету

По прогнозу Митио Каку, к 2027 году вместо интернета появится «брейнет»: компьютеры научатся считывать из мозга впечатления и воспоминания, передавать их через сеть и, возможно, даже загружать в мозг других людей. Вместо смайликов вы будете отправлять друзьям свои настоящие эмоции, а загрузка воспоминаний поможет людям с болезнью Альцгеймера сохранять память. Мы также сможем записывать запахи, вкусы и тактильные ощущения и передавать их в соответствующие отделы мозга, создавая в сознании человека иллюзию, неотличимую от реальности. Это можно назвать управляемой галлюцинацией: все виртуальные объекты покажутся абсолютно реальными. Остается только догадываться, как это изменит киноиндустрию и сферу развлечений в целом. Нейробиологам уже удается понимать, что снится человеку, по активности его мозга, но пока картинка весьма нечеткая и размытая. Но технологии совершенствуются, и в будущем вы сможете записывать свои сны на видео.

4. Обувь, игрушки и дома мы будем распечатывать на 3D-принтере

Уже сейчас в США, Китае, Нидерландах и Арабских Эмиратах дома печатают на 3D-принтерах. Вскоре с помощью подобного принтера вы сможете напечатать любую нужную вам вещь: от мороженого до украшений, от игрушек до нового дома собственной планировки. В обувном магазине вашу ступню измерят и при вас напечатают новую пару обуви, которая идеально вам подходит. Более того, люди смогут визуализировать свои фантазии с помощью технологий: образ, который возник у вас в голове, можно будет напечатать на 3D-принтере. Так возникнет совершенно новая форма искусства.

3. Утраченные человеческие органы можно будет вырастить снова

Недавно китайские ученые вырастили новые уши из биоразлагаемого пластика для детей, которые родились с дефектом ушных раковин. На пластиковый каркас совершили посев из клеток уха, а когда оно выросло, пластик растворился, и остался орган, сделанный из собственных тканей человека (такой орган можно пришить человеку без риска отторжения). Скоро мы сможем выращивать кожу, хрящи, кровеносные сосуды, трахеи, а чуть позже и более сложные органы — печень, почки и, возможно, даже мозг. Этим уже занимается Энтони Атала из Института регенеративной медицины Уэйк Форест. Технология стволовых клеток будет развиваться, и с ее помощью мы научимся лечить травмы спинного мозга, болезни Паркинсона, Альцгеймера и даже рак. В будущем люди будут отращивать утраченные конечности заново, как саламандры. К 2100 году ученые поймут, как замедлить процесс старения, и люди будут жить дольше 150 лет.

2. Наши цифровые копии отправятся в космос и будут жить вечно

Уже сейчас в Кремниевой долине есть компания, которая способна создать вашего цифрового двойника с помощью анализа ваших соцсетей и других персональных данных. Они могут даже создать робота, говорящего почти как вы. А что будет через десятилетия? В 2009 году стартовал проект Human Connectome Project, цель которого — создать карту человеческого мозга. Благодаря ему мы вскоре сможем оцифровать человеческий разум и в будущем создать цифровую копию человека. В цифровом виде вы будете существовать вечно, и ваши прапраправнуки смогут пообщаться с вами. Мало того, вы сможете отправить вашу копию в космос: с помощью лазера ваша цифровая «душа» через секунду окажется на Луне, через 20 минут на Марсе, а через 4 года — на альфе Центавра.

1. Люди соединятся с роботами

Насколько умны роботы сейчас? Самый умный робот в мире — японский Asimo — умеет бегать, подниматься по лестнице, разговаривать и танцевать, но пока у него интеллект таракана. Через несколько лет он достигнет уровня мыши, затем крысы, кошки, собаки. К началу следующего века они, возможно, догонят обезьяну. И в этот момент они могут стать опасны, потому что у обезьян есть самосознание, у них могут появиться собственные интересы. И тогда нам стоит поместить в их мозг чип, который отключит их, если они задумают кого-то убить. Да, когда-нибудь они поймут, как извлечь этот чип, но к тому моменту, возможно, и люди придумают, как соединиться с роботами. Можно, например, использовать контролируемые аватары, похожие на нас, но со сверхчеловеческими способностями, которые смогут жить на Марсе, покорять неизведанные планеты и путешествовать через галактики. Давайте посмотрим, что будет дальше.

Нравится ли вам будущее, которое описал Митио Каку?