30+ вещей, которые мало кто видел вживую

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В мире миллионы вещей, о которых все слышали, но мало кто видел своими глазами. Например, вы знали о том, что киты спят «стоя»? К радости любопытных, в XXI веке благодаря интернету можно увидеть и не такое.

AdMe.ru нашел несколько фото, которые вряд ли раньше попадались вам на глаза.

«Моя венерина мухоловка поймала осу»

Редкий момент, когда морская лилия попала в кадр во время своего плавания

Молния ударила в дерево и подчистую сорвала с него кору

«Мой питомец сбросил свой экзоскелет»

Квантовая левитация в действии

Мозг акулы (слева) против мозга дельфина

Набор медсестры 100-летней давности. В нем есть шприц и таблетка кокаина

«Купил этот лист неразрезанной валюты у Монетного двора США»

«Помидор слева выращен на ферме моей бабушки, а тот, что справа, куплен в магазине»

Эти следы на древней каменной дороге в Помпеях оставили колеса тысяч телег

«Моя курица снесла яйцо без скорлупы»

Вот как выглядит подогрев пола

Где-то в мире есть спиральные эскалаторы

«Фиолетовый кузнечик, замеченный в моем саду»

Птицы и правда вьют гнезда везде, где находят подходящее для этого место

1 млн долларов купюрами по 10 долларов

«Вы когда-нибудь видели черепаху с голубыми глазами? Я остановился, чтобы убрать ее с дороги, и просто не мог не сделать несколько снимков»

Если вам когда-либо было интересно, можно ли сложить в башенку австралийские центы, знайте: можно!

«Нашел оригинальную картину мема „Что, черт возьми, я читаю?“ в шотландском замке»

Если порвать перчатки в процессе окраски волос, вы будете похожи на Мистик в процессе превращения

«Я выиграл каждый приз этого лотерейного билета»

Вот что делает природа, если дать ей время

Это спортзал будущего. Вода охлаждает тело и облегчает работу суставов

Мы знаем, что древние животные были большими. Но не всегда представляем, насколько именно. Знакомьтесь, это титанобоа, самая большая в истории Земли змея

А это дно Марианской впадины, и здесь был обнаружен пластиковый пакет

Так выглядит ураган на Сатурне

Хищные животные бегают очень быстро, и пытаться от них сбежать — бесполезно. Например, гризли, разгоняясь, бегут со скоростью до 56 км/ч, и вот как это выглядит

Что остается после смерти тукана

Космос ближе, чем кажется: слева снимок с телескопа «Хаббл», справа фото с заднего двора, сделанное ночью

Так выглядит южный полюс Юпитера

У ротвейлеров тоже бывает витилиго

Редкий случай полидактилии на обеих руках

Какие фото удивили вас больше всего?