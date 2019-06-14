30+ вещей, которые мало кто видел вживую
В мире миллионы вещей, о которых все слышали, но мало кто видел своими глазами. Например, вы знали о том, что киты спят «стоя»? К радости любопытных, в XXI веке благодаря интернету можно увидеть и не такое.
AdMe.ru нашел несколько фото, которые вряд ли раньше попадались вам на глаза.
«Моя венерина мухоловка поймала осу»
Редкий момент, когда морская лилия попала в кадр во время своего плавания
Молния ударила в дерево и подчистую сорвала с него кору
«Мой питомец сбросил свой экзоскелет»
Квантовая левитация в действии
Мозг акулы (слева) против мозга дельфина
Набор медсестры 100-летней давности. В нем есть шприц и таблетка кокаина
«Купил этот лист неразрезанной валюты у Монетного двора США»
«Помидор слева выращен на ферме моей бабушки, а тот, что справа, куплен в магазине»
Эти следы на древней каменной дороге в Помпеях оставили колеса тысяч телег
«Моя курица снесла яйцо без скорлупы»
Вот как выглядит подогрев пола
Где-то в мире есть спиральные эскалаторы
«Фиолетовый кузнечик, замеченный в моем саду»
Птицы и правда вьют гнезда везде, где находят подходящее для этого место
1 млн долларов купюрами по 10 долларов
«Вы когда-нибудь видели черепаху с голубыми глазами? Я остановился, чтобы убрать ее с дороги, и просто не мог не сделать несколько снимков»
Если вам когда-либо было интересно, можно ли сложить в башенку австралийские центы, знайте: можно!
«Нашел оригинальную картину мема „Что, черт возьми, я читаю?“ в шотландском замке»
Если порвать перчатки в процессе окраски волос, вы будете похожи на Мистик в процессе превращения
«Я выиграл каждый приз этого лотерейного билета»
Вот что делает природа, если дать ей время
Это спортзал будущего. Вода охлаждает тело и облегчает работу суставов
Мы знаем, что древние животные были большими. Но не всегда представляем, насколько именно. Знакомьтесь, это титанобоа, самая большая в истории Земли змея
А это дно Марианской впадины, и здесь был обнаружен пластиковый пакет
Так выглядит ураган на Сатурне
Хищные животные бегают очень быстро, и пытаться от них сбежать — бесполезно. Например, гризли, разгоняясь, бегут со скоростью до 56 км/ч, и вот как это выглядит
Что остается после смерти тукана
Космос ближе, чем кажется: слева снимок с телескопа «Хаббл», справа фото с заднего двора, сделанное ночью
Так выглядит южный полюс Юпитера
У ротвейлеров тоже бывает витилиго
Редкий случай полидактилии на обеих руках
Какие фото удивили вас больше всего?
Фото на превью Cystoscope1 / reddit