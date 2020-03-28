30+ сленговых выражений на английском, которые помогут чувствовать себя комфортно за границей
Носители английского языка часто употребляют в своей речи сленговые слова и словосочетания. Эти выражения настолько плотно вошли в повседневный лексикон, что совершенно не вызывают у них дискомфорта, в отличие от иностранцев, например, которых странные идиомы могут напрочь сбить с толку.
AdMe.ru отобрал популярные английские выражения, знание которых поможет вам избежать неловких ситуаций.
- Bestest (the best of the best) – лучший из лучших.
- Airhead (дословно "воздух в голове") – пустышка, аналог нашего выражения "ветер в голове".
- Full of beans (дословно "полный бобов") - оживленный, заводной.
- Go bananas (дословно "стать бананом") – рехнуться, сойти с ума.
- Red tape (дословно "красная лента") - бюрократия, волокита.
- Mickey Mouse (дословно "мышонок Микки") - несерьезный, несущественный.
- Eat like a horse (дословно "есть как лошадь") - много есть, аналог нашего выражения "иметь волчий аппетит".
- Cash cow (дословно "корова с наличкой") - источник денежных средств, дойная корова.
- Pear shaped (дословно "в форме груши") - наперекосяк; выражение означает, что в результате действия или процесса получилось не совсем то (или совсем не то), что ожидалось.
- Chin wag (дословно "качать подбородком") - приятная долгая беседа (во время которой собеседники кивают друг другу в знак понимания).
- Have egg on one's face (дословно "иметь яйцо на чьем-то лице") - выглядеть глупо.
- Smell a rat (дословно "чуять крысу") - чуять неладное.
- Nest egg (дословно "яйцо в гнезде") - заначка.
- Monkey business (дословно "обезьянье дело") - бессмысленная работа.
- Big cheese (дословно "большой сыр") - влиятельный человек.
- Top dog (дословно "лучшая собака") - победитель.
- Rain cats and dogs (дословно "идет дождь из котов и собак") - лить как из ведра.
- Sod’s Law (дословно «закон негодяя») — закон подлости.
- Bee’s knees (дословно «колени пчелы») — что-то выдающееся, потрясающее, из ряда вон выходящее.
- FOMO (Fear Of Missing Out) — паническая боязнь пропустить что-то важное.
- JOMO (Joy Of Missing Out) — быть счастливым оттого, что вы что-то пропустили или куда-то не пошли.
- OTP (One True Pairing) — пара персонажей кино или литературы, от которых вы в восторге.
- Text soaked (дословно "пропитанный текстом") - отношения, построенные на текстовых сообщениях.
- Pig out (pig - "свинья") - обжираться.
- Give the cold shoulder (дословно "подставлять холодное плечо") - демонстративно избегать.
- Emoji tennis (дословно "теннис смайликами") - пересылка друг другу смайлов.
- For donkey's years (дословно "на протяжении ослиных лет") - с незапамятных времен.
- Easy peasy (дословно "легко и просто") - проще простого, пустяк.
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Eager beaver (дословно "стремительный бобер") - работяга, трудоголик.
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Leg it (leg - "нога") - бежать, сматываться, аналог нашего выражения "брать ноги в руки".
- Feel blue (дословно «чувствовать себя синим») — хандрить, унывать.
- Have a blast (дословно «иметь взрыв») — что-то нереально крутое, настоящая бомба.
- Peanuts (дословно «арахис») — низкая стоимость, гроши, бесценок.
- Walk of shame (дословно «прогулка позора») — когда девушка возвращается утром от парня или с бурной вечеринки, испытывая неловкость.
Бонус: сленговые названия денег
- $ 1 – frogskin (дословно "лягушачья кожа").
- $ 10 – sawbuck (дословно "пила").
- $ 100 – c-note (дословно "си-банкнота").
- £ 1 – jack, nugget, quid (дословно можно перевести только "наггетс").
- £ 2 – deuce (дословно "двойка").
- £ 25 – pony (дословно "пони").
- £ 500 – monkey (дословно "обезьяна").
- Пачка денег – wad (дословно "кусок").
Вы смотрите фильмы и сериалы на английском? Какие сленговые выражение вы чаще всего там слышите?
Фото на превью Walk of Shame / Focus World