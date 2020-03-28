30+ сленговых выражений на английском, которые помогут чувствовать себя комфортно за границей

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Носители английского языка часто употребляют в своей речи сленговые слова и словосочетания. Эти выражения настолько плотно вошли в повседневный лексикон, что совершенно не вызывают у них дискомфорта, в отличие от иностранцев, например, которых странные идиомы могут напрочь сбить с толку.