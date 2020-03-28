30+ сленговых выражений на английском, которые помогут чувствовать себя комфортно за границей

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Носители английского языка часто употребляют в своей речи сленговые слова и словосочетания. Эти выражения настолько плотно вошли в повседневный лексикон, что совершенно не вызывают у них дискомфорта, в отличие от иностранцев, например, которых странные идиомы могут напрочь сбить с толку.

AdMe.ru отобрал популярные английские выражения, знание которых поможет вам избежать неловких ситуаций.

  • Bestest (the best of the best) – лучший из лучших.
  • Airhead (дословно "воздух в голове") – пустышка, аналог нашего выражения "ветер в голове".
  • Full of beans (дословно "полный бобов") - оживленный, заводной.
  • Go bananas (дословно "стать бананом") – рехнуться, сойти с ума.
  • Red tape (дословно "красная лента") - бюрократия, волокита.
  • Mickey Mouse (дословно "мышонок Микки") - несерьезный, несущественный.
  • Eat like a horse (дословно "есть как лошадь") - много есть, аналог нашего выражения "иметь волчий аппетит".
  • Cash cow (дословно "корова с наличкой") - источник денежных средств, дойная корова.
  • Pear shaped (дословно "в форме груши") - наперекосяк; выражение означает, что в результате действия или процесса получилось не совсем то (или совсем не то), что ожидалось.
  • Chin wag (дословно "качать подбородком") - приятная долгая беседа (во время которой собеседники кивают друг другу в знак понимания).
  • Have egg on one's face (дословно "иметь яйцо на чьем-то лице") - выглядеть глупо.
  • Smell a rat (дословно "чуять крысу") - чуять неладное.
  • Nest egg (дословно "яйцо в гнезде") - заначка.
  • Monkey business (дословно "обезьянье дело") - бессмысленная работа.
  • Big cheese (дословно "большой сыр") - влиятельный человек.
  • Top dog (дословно "лучшая собака") - победитель.
  • Rain cats and dogs (дословно "идет дождь из котов и собак") - лить как из ведра.
  • Sod’s Law (дословно «закон негодяя») — закон подлости.
  • Bee’s knees (дословно «колени пчелы») — что-то выдающееся, потрясающее, из ряда вон выходящее.
  • FOMO (Fear Of Missing Out) — паническая боязнь пропустить что-то важное.
  • JOMO (Joy Of Missing Out) — быть счастливым оттого, что вы что-то пропустили или куда-то не пошли.
  • OTP (One True Pairing) — пара персонажей кино или литературы, от которых вы в восторге.
  • Text soaked (дословно "пропитанный текстом") - отношения, построенные на текстовых сообщениях.
  • Pig out (pig - "свинья") - обжираться.
  • Give the cold shoulder (дословно "подставлять холодное плечо") - демонстративно избегать.
  • Emoji tennis (дословно "теннис смайликами") - пересылка друг другу смайлов.
  • For donkey's years (дословно "на протяжении ослиных лет") - с незапамятных времен.
  • Easy peasy (дословно "легко и просто") - проще простого, пустяк.

  • Eager beaver (дословно "стремительный бобер") - работяга, трудоголик.

  • Leg it (leg - "нога") - бежать, сматываться, аналог нашего выражения "брать ноги в руки".

  • Feel blue (дословно «чувствовать себя синим») — хандрить, унывать.
  • Have a blast (дословно «иметь взрыв») — что-то нереально крутое, настоящая бомба.
  • Peanuts (дословно «арахис») — низкая стоимость, гроши, бесценок.
  • Walk of shame (дословно «прогулка позора») — когда девушка возвращается утром от парня или с бурной вечеринки, испытывая неловкость.

Бонус: сленговые названия денег

  • $ 1 – frogskin (дословно "лягушачья кожа").
  • $ 10 – sawbuck (дословно "пила").
  • $ 100 – c-note (дословно "си-банкнота").
  • £ 1 – jack, nugget, quid (дословно можно перевести только "наггетс").
  • £ 2 – deuce (дословно "двойка").
  • £ 25 – pony (дословно "пони").
  • £ 500 – monkey (дословно "обезьяна").
  • Пачка денег – wad (дословно "кусок").

Вы смотрите фильмы и сериалы на английском? Какие сленговые выражение вы чаще всего там слышите?

Фото на превью Walk of Shame / Focus World

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