30 познавательных сайтов, которые делают науку простой и понятной
Век интернета преображает все вокруг, и если раньше изучать что-то приходилось в библиотеках, то теперь достаточно просто найти нужный сайт. Но мобильностью плюсы не ограничиваются: постигать новое теперь можно, позабыв про слово «скука».
AdMe.ru собрал 30 познавательных сайтов, которые доказывают: наука может быть простой, понятной и даже развлекательной. А также мы приготовили для вас бонус в конце, чтобы в важности науки не осталось сомнений.
- Google Moon — в режиме «Луна» в Google Earth доступны туры по 3D-модели Луны с рассказами астронавтов Apollo.
- Google Mars — в режиме «Марс» в Google Earth можно отправиться в интерактивное путешествие по 3D-модели Марса, увидеть модели марсоходов и их маршруты, а также известные марсианские объекты.
- Google Sky — сайт, с которым интересно изучать звездное небо, для этого лучше всего скачать программу Google Earth.
- Design a Satellite — здесь можно самостоятельно построить космический спутник.
- Joshworth — сайт покажет, как выглядела бы Солнечная система, если бы Луна была размером в 1 пиксель.
- BBC Space Race — красочная карта Солнечной системы, где ракета с вами бороздит ее просторы и попутно появляются факты о планетах и исследовании космоса.
- NASA — здесь можно посмотреть видео с МКС, фото Марса и Луны, узнать все о миссиях и многое другое.
- Physics Central — здесь физику объяснят в картинках и действиях, а также в серии простых домашних экспериментов, например с горячим какао.
- Scale of the Universe — сайт позволит сравнить размеры разных вещей, например вирусов или длины волн, вплоть до размеров Вселенной.
- Made by Evan — поможет изучить гравитацию с помощью модели шарика в воде.
- A.D.A.M. Interactive Anatomy — интерактивный ресурс об анатомии с 3D-моделями, энциклопедией и тестами. Платный, но очень обширный.
- Scitable — образовательный ресурс и форумы с фокусом на генетику и клеточную биологию.
- Wellcome Tree of Life - сайт поможет проследить происхождение видов животных и выяснить их общих предков.
- Human Origins — эволюция человека на временной шкале.
- John Kyrk — красочное изображение развития Вселенной, Земли и человечества с момента Большого взрыва.
- Other Timelines — сайт расскажет, как выглядел бы сегодняшний день в альтернативной истории. Можно самому менять события!
- Chrono Atlas — исторический атлас со спутниковой картой Google, фото, странами и границами государств — настоящее путешествие в прошлые эпохи!
- Geacron — интерактивный исторический атлас с городами прошлого.
- Time Maps — удобный исторический атлас с наглядным разделением на эпохи и регионы.
- Geoguessr — в этой игре нужно угадывать свое местонахождение на карте: города, страны, местности.
- Weather Spark — интерактивная карта климата на планете.
- Desmos — удобная программа для рисования графиков, где можно создавать любые изображения с помощью функций.
- Htwins — сайт визуально продемонстрирует один из видов фракталов — множество Миндельброта.
- Science vs Magic — еще один сайт-игра с фракталами.
- Nobel Prize — игры, объясняющие суть работ нобелевских лауреатов.
- Wonderville — отличный детский ресурс с красочными играми и познавательными видео на самые разные тематики.
- Triviaplaza — викторины по различным темам для взрослых и детей.
- Interactivities — детский ресурс с играми, сгруппированными по темам.
Бонус: Разгадываем главную тайну детства
Фото на превью depositphotos