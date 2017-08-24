30 познавательных сайтов, которые делают науку простой и понятной

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Век интернета преображает все вокруг, и если раньше изучать что-то приходилось в библиотеках, то теперь достаточно просто найти нужный сайт. Но мобильностью плюсы не ограничиваются: постигать новое теперь можно, позабыв про слово «скука».



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