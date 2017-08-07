30 простых вопросов, на которые может ответить лишь каждый 20-й выпускник Оксфорда

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Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в Оксфорде считается самым сложным в мире. И это несмотря на то, что там нет ни формул, ни задач, ни конкретных научных вопросов. По статистике, только один из 20 оксфордских бакалавров способен его пройти.

AdMe.ru решил опубликовать вопросы, добытые журналистом Майком Бердом. В каждом билете два общих блока и два по специальности — в каждом блоке нужно выбрать лишь три вопроса. Ответы внизу.