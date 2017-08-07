30 простых вопросов, на которые может ответить лишь каждый 20-й выпускник Оксфорда
Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в Оксфорде считается самым сложным в мире. И это несмотря на то, что там нет ни формул, ни задач, ни конкретных научных вопросов. По статистике, только один из 20 оксфордских бакалавров способен его пройти.
AdMe.ru решил опубликовать вопросы, добытые журналистом Майком Бердом. В каждом билете два общих блока и два по специальности — в каждом блоке нужно выбрать лишь три вопроса. Ответы внизу.
- Должны ли интеллектуалы пользоваться твиттером?
- Нужно ли разрешить заключенным смотреть телевизор в тюрьме?
- Должны ли авиакомпании устанавливать цены на билеты в зависимости от веса пассажира?
- Должны ли государства строго следить за своими границами?
- Вегетарианство — это будущее?
- Должны ли граждане получать ежемесячную выплату от государства?
- «Смел тот, кто в безопасности» — согласны ли вы с этим высказыванием?
- Какие минусы могут быть (если могут) в использовании дронов на войне?
- Кто победил в ХХ веке: левые или правые?
- Для чего нужны университеты?
- Не слишком ли строги границы между предметами в современном образовании?
- Можем ли мы принудительно стать свободными?
- Как вы думаете, кто сделал больше в сохранении достоверности и передаче реалий времени: история или литература?
- Справедливо ли утверждение ООН, что языковое разнообразие — это основное благо человечества?
- Перерос ли финансовый сектор позволительные ему границы?
- «Масштабы изменений отношения к человеческому телу в наши дни сильно преувеличены». Прокомментируйте фразу.
- «Человеческое поведение не меняется, меняются лишь мнения о том, что считать пороком, а что нет». Прокомментируйте фразу.
- Как слова могут быть красивыми?
- Должен ли судебный представитель быть членом того общества, которое он сам судит?
- Должна ли политика полагаться на человеческую рациональность?
- Как человек может знать, что будет делать завтра, если он даже не знает, доживет ли до завтра?
- Могут ли эмоции стать причиной решения?
- Что можно узнать о разуме по его расстройствам?
- Существуют ли синонимичные имена с разными значениями?
- Могут ли осмысленные суждения быть ни истинными, ни ложными?
- Существует ли всеведение?
- Может ли значимое утверждение не быть ни правильным, ни ложным?
- Как работают извинения?
- Могут ли быть существенные разногласия в отсутствии факта?
- В чем разница в знании некоего явления и уверенности в нем?
Ответы
Экзамен является таким сложным потому, что на него, как вы, наверное, догадались, нет правильных ответов. Но! Благодаря столь абстрактным вопросам, легко проверить уровень образованности и глубину мышления любого человека (попробуйте на знакомых).
Именно по рассуждениям человека экзаменаторы решают, сможет ли студент совершить открытие в выбранной им сфере. Если да — он получает 7-летнюю стипендию и доступ ко всей научной базе колледжа.
Так что, если вы подробно, с примерами смогли объяснить свою точку зрения по трем вопросам хотя бы самому себе — вы уже молодец!