30+ фотографий, которые наглядно демонстрируют, что изменения климата реальны

2020 год стал 3-м самым жарким годом на планете за всю историю наблюдений, и это является напоминанием о том, что изменение климата идет прежним курсом. «Примирение с природой — определяющая задача XXI века», — сказал генеральный секретарь ООН. Мир меняется, и мы должны осознавать, что можем потерять или приобрести, если будем заботиться об окружающей среде. Это одна из задач, которая находится в пределах нашей досягаемости и может определить нашу роль в мире будущего.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам некоторые знаки и места на Земле, которые могут проиллюстрировать трагические последствия изменения климата.

1. Многие ледники на планете стремительно тают

Яркие белые пятна ледников отражают избыточное тепловое излучение и помогают сохранять на Земле более прохладный климат. Но в новых условиях они не справляются и стремительно тают с 1900 года.

2. Из-за того что ледники тают, уровень Мирового океана продолжает подниматься

3. Многие дикие животные были вынуждены покинуть свой ареал обитания

Таяние ледников, вызванное изменением климата, напрямую коснулось белых медведей, которым лед нужен для выживания.

4. Пожары уничтожают растительность и наносят непоправимый ущерб даже таким охраняемым территориям, как эта в Боливии

5. Некоторые места уже полностью изменились

6. Эрозия береговой линии в некоторых местах ускорилась и становится опасной

7. Засуха обнажила дольмен, который раньше был скрыт под водой

8. Аральское море, которое было когда-то 4-м по величине озером, разделилось на части

9. Вырубка лесов в Индонезии сделала ее одной из стран с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов

10. Продолжительная засуха и сильная жара стали причиной пожаров в Австралии

Ученые говорят, что климатические изменения повлияли на климат Австралии, и тенденция к потеплению, похоже, приведет к тому, что в ближайшее десятилетие температура может достичь рекордного уровня.

11. Аномальная жара повлияла и на сельскохозяйственные земли

Лето 2018 года было отмечено сильной засухой, и некоторые страны понесли высокие экономические потери из-за неурожая. Слева вы можете увидеть зеленые поля в Дании в 2017 году, которые засохли без дождей в 2018-м.

12. В связи с климатическими изменениями в национальном парке Харц в Германии участились нашествия жуков-короедов

13. Это озеро когда-то было самым большим на Ближнем Востоке, но уже несколько десятилетий его площадь сокращается

По мере уменьшения озеро Урмия становится более соленым, а микроорганизмы придают ему красновато-бурый оттенок.

14. Изменения уровня Мирового океана заметны в Венеции, которой сейчас все чаще приходится сталкиваться с наводнениями

15. Этот ледник отступил от края обрыва

16. Лед на леднике Айсберг-Лейк разламывается и быстро тает

17. Огромные глыбы льда обрушиваются

Как можно видеть на этих фотографиях, глыбы льда падают в воду и огромные массы ледника Перито-Морено (Аргентина) разрушаются.

18. Этот ледник, известная туристическая достопримечательность, также вызывает опасения из-за уменьшения размеров (он потерял 60 % своей площади)

Расположенный в Центральной Азии, он занимает 3-е место по величине запасов льда после Антарктиды и Гренландии. Каждый год он привлекает миллионы посетителей своей суровой красотой. Но эти туристы также документируют исчезновение одного из крупнейших источников пресной воды в мире.