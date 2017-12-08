30 фактов о нашем мире, которые удивят даже тех, кто думает, что знает все

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Мы уверены, что изучили наш мир вдоль и поперек и что не осталось на свете ничего, что бы нас поразило или заставило воскликнуть: «Ну ничего себе!» Однако это не так.

AdMe.ru собрал для вас 30 коротких фактов, прочитав которые, вы поймете, что нашему миру еще есть чем вас удивить. Хотя бы немного.