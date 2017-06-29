3 веские причины не использовать повторно пластиковые бутылки

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В наши дни самая распространенная емкость — пластиковая бутылка. Мы нередко заливаем в нее воду по несколько раз и тем самым наносим вред своему организму. AdMe.ru рассказывает об опасностях, которые нас подстерегают, когда мы пьем из этой тары.

Какие виды пластика выделяют вредные химические соединения?

Пластиковая емкость может выделять опасные химикаты. Обратите внимание на специальные значки на дне. Треугольнички с цифрами обозначают вид пластика, из которого изготовлена бутылка. Бутылка с маркировкой «1» (PET или PETE) безопасна только при одноразовом использовании . В присутствии кислорода, при нагревании или нахождении на солнце такая бутылка выделяет токсичные вещества, которые попадают в воду.

безопасна только при . В присутствии кислорода, при нагревании или нахождении на солнце такая бутылка выделяет токсичные вещества, которые попадают в воду. Избегайте бутылок с маркировкой «3» и «7» (PVC и PC), так как они выделяют токсичные вещества, способные проникать в продукты питания и напитки, а при длительном воздействии на организм вызывать опасные заболевания.

Для многоразового использования подойдут бутылки из полиэтилена (маркированы цифрами «2» и «4») и бутылки из полипропилена (обозначаются цифрой «5» и надписью РР). Они относительно безопасны, если держать в них холодную воду и регулярно обеззараживать.

Пластиковые бутылки — подходящая среда для размножения бактерий

Пить воду из многоразовой пластиковой бутылки — все равно что облизывать сиденье унитаза или игрушку собаки, а иногда даже хуже, утверждают ученые. Уровень бактерий в таких бутылках часто превышает безопасные нормы. Идеальные условия для роста микробов создаем мы сами, когда берем бутылку грязными руками, плохо промываем и держим в ней воду при комнатной температуре. Что делать? Регулярно мыть бутылки теплой мыльной водой, уксусом или антибактериальным средством для полости рта.

Обратите внимание на горлышко

Тщательно промывая бутылку, мы все равно можем подцепить пищевое отравление и даже гепатит A. Исследование показало, что самое большое количество бактерий живет на горлышках, которые не всегда возможно тщательно промыть. Закручивающиеся крышки, колпачки-слайдеры просто кишат микробами, которые попадают в рот. Чтобы обезопасить себя, используйте трубочку для питья.