3 стадии аппендицита, которые необходимо уметь распознавать

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Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка, основная задача которого предположительно состоит в том, чтобы защищать тонкий кишечник от бактерий, населяющих слепую кишку. В аппендиксе есть болезнетворные микробы, которые при сбое в работе желудочно-кишечного тракта провоцируют развитие вредной микрофлоры, тем самым создавая идеальные условия для воспаления аппендицита.

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От чего бывает аппендицит

Врачи недавно опровергли информацию о том, что аппендицит может возникнуть из-за употребления в пищу семечек, так что это на 100 % развенчанный миф. Тогда от чего он может возникнуть? Точного ответа на вопрос, почему у одних проявляется аппендицит, а у других нет, пока не существует. Но медики предполагают, что воспалению могут предшествовать: стресс, перегиб отростка из-за травмы или аномалии в развитии, закупорка инородным телом, ослабленная иммунная система (особенно в весеннее время), инфекции, резкая смена системы питания (к примеру, вы все время питались правильно и вдруг начали есть «все подряд» — такое обычно происходит в отпуске). Воспаление аппендикса происходит из-за попадания пищевого мусора (систематическое проглатывание шелухи и тому подобных вещей) или бактерий из кишечника в отросток. Ниже мы перечислим 3 стадии данного заболевания, чтобы вы при появлении боли в животе могли легко определить, аппендицит у вас или нет.

1-я стадия аппендицита

Появляется ноющая боль, которая внезапно охватывает весь живот, иногда немного сильнее болит в области солнечного сплетения и желудка. Боль может отступать, то есть возникать периодически. Люди часто воспринимают эту боль как проблемы с желудочно-кишечным трактом и предпочитают ее «перетерпеть».

2-я стадия аппендицита

Через 6–7 часов боль усиливается и постепенно локализуется в районе пупка, но и в области желудка тоже может немного побаливать. Это сопровождается общей слабостью и отсутствием аппетита. Больной чувствует себя лучше, когда лежит в позе эмбриона на правом боку. Если человек лежит на левом боку с выпрямленными ногами, боль усиливается, а в положении лежа на спине больному тяжело поднять или распрямить правую ногу. На этой стадии люди обычно начинают принимать обезболивающие препараты. Как правило, при таких болях они либо не помогают, либо лишь ненадолго купируют боль. Если вы приняли несколько таблеток с некоторым временным интервалом, а боль все никак не утихает и присутствуют все перечисленные симптомы, это может свидетельствовать об аппендиците. Не следует терпеть боль — на этой стадии нужно немедленно обратиться к врачу.

3-я стадия аппендицита

Боль смещается в правую нижнюю часть живота, ниже пупка и чуть выше бедра. Отмечаются повышение температуры, жар, рвота, понос, вздутие живота, невозможность нормально ходить (только в полусогнутом состоянии), а также резкая боль при прощупывании правой части живота. Скорее всего, это свидетельствует о перитоните (тяжелая форма воспалительного процесса). Тут нужно действовать очень быстро и незамедлительно обратиться к врачу, вызвать скорую помощь. Важно, чтобы у вас не лопнул воспаленный аппендикс, так как это усложнит процесс операции и дальнейшее выздоровление.

3 правила: диагностика, решение, предотвращение

Врачебный осмотр методом пальпации (прощупывания), анализ крови, УЗИ брюшной полости. В зависимости от симптомов будет выбран наилучший вариант лечения именно для вас. На начальных стадиях возможна лапароскопия. При перитоните делают только полостную операцию, так как есть вероятность, что при использовании метода лапароскопии воспаленный аппендикс может лопнуть. После оперативного вмешательства врач назначает антибиотики, и пациент довольно быстро идет на поправку, если во время операции не было осложнений. Волшебной таблетки или панацеи от аппендицита не существует. Тем не менее можно минимизировать риск, если включить в свой рацион больше клетчатки, употреблять в пищу свежие фрукты и овощи.

Статистика воспаления аппендикса по возрастам