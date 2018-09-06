3 самых редких на Земле типа людей. Мы узнали, чем они отличаются от других

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В 1960-х годах Изабель Майерс-Бриггс придумала систему MBTI. В ее основе - теория Юнга о типах личности. Благодаря Бриггс сегодня каждый из нас может узнать свои сильные стороны и выбрать дело жизни, чтобы реализовать в нем свой потенциал. Всего типов личности 16. Но среди них есть 3, которые встречаются крайне редко. Это личности, которым предписано изменить мир, вдохновлять или ужасать окружающих, но в любом случае оставить след в истории.

Мы в AdMe.ru узнали, какие особенности и черты есть у представителей этих типов. Возможно, вы пока не знаете, что относитесь к одному из них.

1. INFJ: 1 % населения Земли

INFJ: Интроверсия, Интуиция, Иррациональность, Организованность. Это идеалисты, которые выбирают глобальные альтруистические цели и упорно движутся к их достижению. Их всерьез волнует то, о чем большинство людей предпочитают не вспоминать, будь то засуха, голод или ущемление чьих-то прав. Они стремятся улучшить ситуацию и преследуют недостижимые, на первый взгляд, цели, из-за чего не всегда находят понимание у окружающих.

Характерные черты INFJ: решительность и упрямство;

четкая цель и точка зрения по важным вопросам;

дар убеждения;

проницательность и развитая эмпатия;

гуманизм.

Таланты и профессиональные качества: INFJ — интуиты, они умеют чувствовать людей и прогнозировать события. Их отличают деликатность и терпеливость по отношению к окружающим;

INFJ — лидеры, но не командиры. Они не ищут лидерства ради власти, поэтому им легко вдохновить людей на важное дело;

INFJ выбирают компании и движения, отвечающие их внутренним идеалам. А если не находят ничего подходящего, вполне способны организовать что-то сами. Известные представители: Мартин Лютер Кинг, мать Тереза, Нельсон Мандела.

2. INTJ: 2 % населения Земли

INTJ: Интроверсия, Интуиция, Рациональность, Организованность. Это один из самых интеллектуально развитых типов. Обычно его представители выбирают одну отрасль и работают в ней всю жизнь, нередко становясь первопроходцами и совершая важные открытия. Таким людям близки наука и техника, интернет-технологии. Логичные, въедливые, проницательные и, как правило, успешные в работе, эти люди имеют одну слабую сторону: человеческие отношения. Свидания, недомолвки и любовные игры — не их стихия.

Характерные черты INTJ: абсолютная уверенность в себе;

решительность и независимость от чужого мнения;

внимательность к деталям;

стратегическое мышление;

трудолюбие и целеустремленность.

Таланты и профессиональные качества: INTJ — хорошие стратеги, лучше других умеют анализировать, планировать и вычислять. Это самый въедливый и педантичный из всех 16 типов;

INTJ мыслят творчески и редко используют готовые решения. Они любят сложные задачи и готовы браться за проекты, которые кажутся невыполнимыми;

этот тип — интровертный. Они не любят командную работу, но хорошо умеют ставить задачи и руководить. Известные представители: Стив Джобс, Маргарет Тэтчер, Владимир Путин.

3. INFP: 4,5 % населения Земли

INFP: Интроверсия, Интуиция, Иррациональность, Спонтанность. Добрые и скромные личности, которые на первый взгляд могут показаться неприметными. Однако после более близкого знакомства становится понятно, насколько они творческие и целеустремленные. Такие люди рано начинают сочинять и фантазировать, часто выразить свою мысль на бумаге им проще, чем в устной форме. Им легко даются иностранные языки, а самые талантливые представители данного типа даже способны создать свой язык и альтернативный мир, как Джон Рональд Руэл Толкин. Благодаря живому воображению и необычному взгляду на мир они могут состояться во многих творческих профессиях.

Характерные черты INFP: целеустремленность и активность в отстаивании своих интересов и идеалов;

богатая фантазия;

доброта и отзывчивость к окружающим;

широкий кругозор, любовь к изучению нового;

идеализм.

Таланты и профессиональные качества: самое яркое качество INFP — дар слова. Многие из них находят профессии, связанные с текстом и речью;

представители этого типа — интроверты, они продуктивны, когда работают в одиночестве или узком кругу единомышленников;

INFP — иррационалы и интуиты. Они озабочены прежде всего реализацией своих способностей, а не уважением окружающих и хорошим доходом. Известные представители: Джон Рональд Руэл Толкин, Джоан Роулинг, Джулия Робертс.

А вы обнаружили в себе черты какого-то из трех типов? Если нет, не беда. Среди представителей других типов множество талантливых людей, которые принесли пользу миру. Пройдите тест MBTI: он поможет лучше понять себя, свои сильные стороны и таланты.