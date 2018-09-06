3 самых редких на Земле типа людей. Мы узнали, чем они отличаются от других
В 1960-х годах Изабель Майерс-Бриггс придумала систему MBTI. В ее основе - теория Юнга о типах личности. Благодаря Бриггс сегодня каждый из нас может узнать свои сильные стороны и выбрать дело жизни, чтобы реализовать в нем свой потенциал.
Всего типов личности 16. Но среди них есть 3, которые встречаются крайне редко. Это личности, которым предписано изменить мир, вдохновлять или ужасать окружающих, но в любом случае оставить след в истории.
Мы в AdMe.ru узнали, какие особенности и черты есть у представителей этих типов. Возможно, вы пока не знаете, что относитесь к одному из них.
1. INFJ: 1 % населения Земли
INFJ: Интроверсия, Интуиция, Иррациональность, Организованность.
Это идеалисты, которые выбирают глобальные альтруистические цели и упорно движутся к их достижению.
Их всерьез волнует то, о чем большинство людей предпочитают не вспоминать, будь то засуха, голод или ущемление чьих-то прав. Они стремятся улучшить ситуацию и преследуют недостижимые, на первый взгляд, цели, из-за чего не всегда находят понимание у окружающих.
Характерные черты INFJ:
- решительность и упрямство;
- четкая цель и точка зрения по важным вопросам;
- дар убеждения;
- проницательность и развитая эмпатия;
- гуманизм.
Таланты и профессиональные качества:
- INFJ — интуиты, они умеют чувствовать людей и прогнозировать события. Их отличают деликатность и терпеливость по отношению к окружающим;
- INFJ — лидеры, но не командиры. Они не ищут лидерства ради власти, поэтому им легко вдохновить людей на важное дело;
- INFJ выбирают компании и движения, отвечающие их внутренним идеалам. А если не находят ничего подходящего, вполне способны организовать что-то сами.
Известные представители: Мартин Лютер Кинг, мать Тереза, Нельсон Мандела.
2. INTJ: 2 % населения Земли
INTJ: Интроверсия, Интуиция, Рациональность, Организованность.
Это один из самых интеллектуально развитых типов. Обычно его представители выбирают одну отрасль и работают в ней всю жизнь, нередко становясь первопроходцами и совершая важные открытия.
Таким людям близки наука и техника, интернет-технологии. Логичные, въедливые, проницательные и, как правило, успешные в работе, эти люди имеют одну слабую сторону: человеческие отношения. Свидания, недомолвки и любовные игры — не их стихия.
Характерные черты INTJ:
- абсолютная уверенность в себе;
- решительность и независимость от чужого мнения;
- внимательность к деталям;
- стратегическое мышление;
- трудолюбие и целеустремленность.
Таланты и профессиональные качества:
- INTJ — хорошие стратеги, лучше других умеют анализировать, планировать и вычислять. Это самый въедливый и педантичный из всех 16 типов;
- INTJ мыслят творчески и редко используют готовые решения. Они любят сложные задачи и готовы браться за проекты, которые кажутся невыполнимыми;
- этот тип — интровертный. Они не любят командную работу, но хорошо умеют ставить задачи и руководить.
Известные представители: Стив Джобс, Маргарет Тэтчер, Владимир Путин.
3. INFP: 4,5 % населения Земли
INFP: Интроверсия, Интуиция, Иррациональность, Спонтанность.
Добрые и скромные личности, которые на первый взгляд могут показаться неприметными. Однако после более близкого знакомства становится понятно, насколько они творческие и целеустремленные.
Такие люди рано начинают сочинять и фантазировать, часто выразить свою мысль на бумаге им проще, чем в устной форме. Им легко даются иностранные языки, а самые талантливые представители данного типа даже способны создать свой язык и альтернативный мир, как Джон Рональд Руэл Толкин.
Благодаря живому воображению и необычному взгляду на мир они могут состояться во многих творческих профессиях.
Характерные черты INFP:
- целеустремленность и активность в отстаивании своих интересов и идеалов;
- богатая фантазия;
- доброта и отзывчивость к окружающим;
- широкий кругозор, любовь к изучению нового;
- идеализм.
Таланты и профессиональные качества:
- самое яркое качество INFP — дар слова. Многие из них находят профессии, связанные с текстом и речью;
- представители этого типа — интроверты, они продуктивны, когда работают в одиночестве или узком кругу единомышленников;
- INFP — иррационалы и интуиты. Они озабочены прежде всего реализацией своих способностей, а не уважением окружающих и хорошим доходом.
Известные представители: Джон Рональд Руэл Толкин, Джоан Роулинг, Джулия Робертс.
А вы обнаружили в себе черты какого-то из трех типов? Если нет, не беда. Среди представителей других типов множество талантливых людей, которые принесли пользу миру. Пройдите тест MBTI: он поможет лучше понять себя, свои сильные стороны и таланты.
Фото на превью Appropriate_Buyer / reddit