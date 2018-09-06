3 самых редких на Земле типа людей. Мы узнали, чем они отличаются от других

В 1960-х годах Изабель Майерс-Бриггс придумала систему MBTI. В ее основе - теория Юнга о типах личности. Благодаря Бриггс сегодня каждый из нас может узнать свои сильные стороны и выбрать дело жизни, чтобы реализовать в нем свой потенциал.

Всего типов личности 16. Но среди них есть 3, которые встречаются крайне редко. Это личности, которым предписано изменить мир, вдохновлять или ужасать окружающих, но в любом случае оставить след в истории.

Мы в AdMe.ru узнали, какие особенности и черты есть у представителей этих типов. Возможно, вы пока не знаете, что относитесь к одному из них.

1. INFJ: 1 % населения Земли

INFJ: Интроверсия, Интуиция, Иррациональность, Организованность.

Это идеалисты, которые выбирают глобальные альтруистические цели и упорно движутся к их достижению.

Их всерьез волнует то, о чем большинство людей предпочитают не вспоминать, будь то засуха, голод или ущемление чьих-то прав. Они стремятся улучшить ситуацию и преследуют недостижимые, на первый взгляд, цели, из-за чего не всегда находят понимание у окружающих.

Характерные черты INFJ:

  • решительность и упрямство;
  • четкая цель и точка зрения по важным вопросам;
  • дар убеждения;
  • проницательность и развитая эмпатия;
  • гуманизм.

Таланты и профессиональные качества:

  • INFJ — интуиты, они умеют чувствовать людей и прогнозировать события. Их отличают деликатность и терпеливость по отношению к окружающим;
  • INFJ — лидеры, но не командиры. Они не ищут лидерства ради власти, поэтому им легко вдохновить людей на важное дело;
  • INFJ выбирают компании и движения, отвечающие их внутренним идеалам. А если не находят ничего подходящего, вполне способны организовать что-то сами.

Известные представители: Мартин Лютер Кинг, мать Тереза, Нельсон Мандела.

2. INTJ: 2 % населения Земли

INTJ: Интроверсия, Интуиция, Рациональность, Организованность.

Это один из самых интеллектуально развитых типов. Обычно его представители выбирают одну отрасль и работают в ней всю жизнь, нередко становясь первопроходцами и совершая важные открытия.

Таким людям близки наука и техника, интернет-технологии. Логичные, въедливые, проницательные и, как правило, успешные в работе, эти люди имеют одну слабую сторону: человеческие отношения. Свидания, недомолвки и любовные игры — не их стихия.

Характерные черты INTJ:

  • абсолютная уверенность в себе;
  • решительность и независимость от чужого мнения;
  • внимательность к деталям;
  • стратегическое мышление;
  • трудолюбие и целеустремленность.

Таланты и профессиональные качества:

  • INTJ — хорошие стратеги, лучше других умеют анализировать, планировать и вычислять. Это самый въедливый и педантичный из всех 16 типов;
  • INTJ мыслят творчески и редко используют готовые решения. Они любят сложные задачи и готовы браться за проекты, которые кажутся невыполнимыми;
  • этот тип — интровертный. Они не любят командную работу, но хорошо умеют ставить задачи и руководить.

Известные представители: Стив Джобс, Маргарет Тэтчер, Владимир Путин.

3. INFP: 4,5 % населения Земли

INFP: Интроверсия, Интуиция, Иррациональность, Спонтанность.

Добрые и скромные личности, которые на первый взгляд могут показаться неприметными. Однако после более близкого знакомства становится понятно, насколько они творческие и целеустремленные.

Такие люди рано начинают сочинять и фантазировать, часто выразить свою мысль на бумаге им проще, чем в устной форме. Им легко даются иностранные языки, а самые талантливые представители данного типа даже способны создать свой язык и альтернативный мир, как Джон Рональд Руэл Толкин.

Благодаря живому воображению и необычному взгляду на мир они могут состояться во многих творческих профессиях.

Характерные черты INFP:

  • целеустремленность и активность в отстаивании своих интересов и идеалов;
  • богатая фантазия;
  • доброта и отзывчивость к окружающим;
  • широкий кругозор, любовь к изучению нового;
  • идеализм.

Таланты и профессиональные качества:

  • самое яркое качество INFP — дар слова. Многие из них находят профессии, связанные с текстом и речью;
  • представители этого типа — интроверты, они продуктивны, когда работают в одиночестве или узком кругу единомышленников;
  • INFP — иррационалы и интуиты. Они озабочены прежде всего реализацией своих способностей, а не уважением окружающих и хорошим доходом.

Известные представители: Джон Рональд Руэл Толкин, Джоан Роулинг, Джулия Робертс.

А вы обнаружили в себе черты какого-то из трех типов? Если нет, не беда. Среди представителей других типов множество талантливых людей, которые принесли пользу миру. Пройдите тест MBTI: он поможет лучше понять себя, свои сильные стороны и таланты.

Фото на превью Appropriate_Buyer / reddit

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4 Комментарии
  • 6 сентября 2018
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