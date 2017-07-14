3 причины, из-за которых в голове крутится одна и та же песня
Наверняка с вами случалось подобное: одна и та же навязчивая мелодия крутится в голове снова и снова. Почему это происходит и, главное, как избавиться от этой напасти — вот вопросы, на которые мы в AdMe.ru в срочном порядке решили разыскать ответы.
«Ушной червь» — так ученые называют застрявшие в голове песни. Между прочим, по этой теме была проведена масса исследований, и вот что они выявили:
1. Чаще «прилипают» те мелодии, которые нам подсознательно нравятся
Да-да, если в вашей голове застрял хит Леди Гаги или Джастина Бибера — что ж, кажется, кому-то пора поменять свои музыкальные пристрастия. А если серьезно, то в большинстве своем мы действительно склонны «записывать» в подкорку мозга именно те мелодии, которые больше всего нам по вкусу, — так уверяет исследователь Айра Хайман.
Профессор Виктория Вильямсон выяснила, что если взглянуть на общее число навязчивых мелодий, то количество раздражающих песен составит всего 30 % — именно на них мы и станем жаловаться, умолчав об остальных, которые не так сильно бесят.
2. Практически у всех заедающих мелодий есть кое-что общее
Застрять в голове может абсолютно любая мелодия, но, как выяснили ученые в ходе опросов и исследований, у многих песен есть общая особенность. Оказалось, что навязчивые композиции характерны быстрым темпом и резкими перепадами тональности. Авторы песен делают все, чтобы их музыка была как можно более запоминающейся и легко воспроизводимой. Музыковед Патрик Метцгер пошел еще дальше: он нашел в современной музыке повторяющуюся фразу, которая появляется чуть ли не в каждом хите, — кто знает, быть может, и в этом кроется часть секрета?
3. Все дело в ассоциациях
Песни обычно заедают после многократного прослушивания: к примеру, если композицию то и дело крутят по радио или телевидению. К тому же если вы слышали песню десятки раз, то наверняка успели создать ассоциации, поэтому повышается ее вероятность стать вашим «ушным червем». Тогда «спусковым крючком» может стать что угодно: место, человек, еда и даже запах.
Несколько советов, которые помогут избавиться от «ушных червей»:
- Прослушайте заевшую песню от начала и до конца. Возможно, вы пытаетесь вспомнить текст и поэтому прокручиваете ее снова и снова.
- Включите совершенно другую музыку — лучше всего классическую.
- Попробуйте отвлечь мозг другим, но не слишком сложным занятием: пробежкой, уборкой или чтением книг.
И как бы сильно ни раздражала вас заевшая мелодия, помните: раз в вашей голове периодически заедают песни, вы однозначно можете похвастаться наличием музыкальной памяти и слуха.
Фото на превью NBC