3 причины, из-за которых в голове крутится одна и та же песня

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Наверняка с вами случалось подобное: одна и та же навязчивая мелодия крутится в голове снова и снова. Почему это происходит и, главное, как избавиться от этой напасти — вот вопросы, на которые мы в AdMe.ru в срочном порядке решили разыскать ответы.

«Ушной червь» — так ученые называют застрявшие в голове песни. Между прочим, по этой теме была проведена масса исследований, и вот что они выявили:

1. Чаще «прилипают» те мелодии, которые нам подсознательно нравятся

Да-да, если в вашей голове застрял хит Леди Гаги или Джастина Бибера — что ж, кажется, кому-то пора поменять свои музыкальные пристрастия. А если серьезно, то в большинстве своем мы действительно склонны «записывать» в подкорку мозга именно те мелодии, которые больше всего нам по вкусу, — так уверяет исследователь Айра Хайман.

Профессор Виктория Вильямсон выяснила, что если взглянуть на общее число навязчивых мелодий, то количество раздражающих песен составит всего 30 % — именно на них мы и станем жаловаться, умолчав об остальных, которые не так сильно бесят.