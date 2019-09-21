3 мифа о вредности повторного кипячения воды, которые мы готовы разрушить в пух и прах

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Наверняка все знают, что пить воду из-под крана нежелательно. И многие люди волнуются — можно ли повторно кипятить воду. Ведь бытует мнение, что при многоразовом кипячении в воде формируются нежелательные соединения. Такие как «тяжелая вода», концентрированные минеральные соли и ядовитые образования из хлора. От этих страшных утверждений сразу становится понятно — пить такую воду опасно для здоровья. Однако насколько правдива эта информация и стоит ли беспокоиться из-за этого?

Мы в AdMe.ru считаем, что любую информацию следует проверять, прежде чем ей доверять и следовать каким-либо советам. Поэтому давайте вместе разберемся, насколько правдивы мифы о вреде повторно кипяченной воды.

В разных странах существуют разные требования к качеству поставляемой водопроводной воды. Но если брать общие показатели, то в такой воде могут присутствовать некоторые примеси. Во-первых, это хлор, который используется для ее обеззараживания. Во-вторых, это соли кальция и магния, которые при кипячении оседают на внутренних стенках чайника, — так называемая накипь. В-третьих, также могут присутствовать в малых дозах тяжелые металлы, такие как свинец, стронций и цинк.

На основе этих данных появились мифы о том, что происходит при многоразовом кипячении воды и какой вред она может нанести: