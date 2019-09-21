3 мифа о вредности повторного кипячения воды, которые мы готовы разрушить в пух и прах
Наверняка все знают, что пить воду из-под крана нежелательно. И многие люди волнуются — можно ли повторно кипятить воду. Ведь бытует мнение, что при многоразовом кипячении в воде формируются нежелательные соединения. Такие как «тяжелая вода», концентрированные минеральные соли и ядовитые образования из хлора. От этих страшных утверждений сразу становится понятно — пить такую воду опасно для здоровья. Однако насколько правдива эта информация и стоит ли беспокоиться из-за этого?
Мы в AdMe.ru считаем, что любую информацию следует проверять, прежде чем ей доверять и следовать каким-либо советам. Поэтому давайте вместе разберемся, насколько правдивы мифы о вреде повторно кипяченной воды.
В разных странах существуют разные требования к качеству поставляемой водопроводной воды. Но если брать общие показатели, то в такой воде могут присутствовать некоторые примеси. Во-первых, это хлор, который используется для ее обеззараживания. Во-вторых, это соли кальция и магния, которые при кипячении оседают на внутренних стенках чайника, — так называемая накипь. В-третьих, также могут присутствовать в малых дозах тяжелые металлы, такие как свинец, стронций и цинк.
На основе этих данных появились мифы о том, что происходит при многоразовом кипячении воды и какой вред она может нанести:
- Кипячение воды приводит к образованию так называемой «тяжелой воды», которая содержит дейтерий и тритий. В воде действительно содержится дейтерий — тяжелый водород, обозначающийся символами D и ²H. Однако при кипячении образуется настолько мизерная его часть, что это не несет никакого вреда.
Академик Игорь Петрянов-Соколов как-то подсчитал, сколько воды должно испариться из чайника, чтобы в остатке заметно повысилось содержание дейтерия. Оказалось, что для получения 1 литра воды, в которой концентрация дейтерия равна 0,15 %, то есть всего в 10 раз превышает природную, в чайник надо долить в общей сложности такое количество воды, которое превышает массу Земли в 300 млн раз.
- При кипячении воды в ней концентрируются минеральные соли, поскольку она испаряется, а соли остаются. Концентрация минеральных солей во время кипячения — это естественный химический процесс, в результате которого они просто выпадают в осадок — формируется обычная накипь. Она безопасна, однако лучше почаще чистить чайник.
- При кипячении активный хлор в воде взаимодействует с органическими соединениями, содержащимися в ней, образуя еще более ядовитые вещества. Водопроводную воду действительно хлорируют для ее обеззараживания. Однако это не наносит ущерба здоровью, тем более при кипячении воды с содержанием малого количества хлора. Но хлорированная вода сушит кожу и может усилить угревую сыпь.
Итак, мы пришли к тому, что в многоразовом кипячении воды нет ничего страшного. Нужно лишь использовать качественную воду и почаще чистить чайник от накипи. Вы можете сами проверить данную информацию и сделать свои выводы.
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