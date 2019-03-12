26 полезных мелочей, которые избавят от больших проблем в повседневной жизни

31 3

62

28.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По большей части наш с вами быт состоит из мелочей, которые упрощают домашние обязанности. Представить комфортную жизнь без ершика для унитаза или микроволновки уже вряд ли получится, хотя патент на микроволновую печь был выдан относительно недавно: в 1946 году. К слову, популярный сегодня монопод для селфи был придуман японцами еще в 1985 году, а в 1994 году устройство вошло в список самых бесполезных изобретений.

AdMe.ru собрал различные мелочи для дома, которые понравились покупателям онлайн-магазина «Амазон». Конечно, вряд ли эти вещи посоревнуются в полезности с кофеваркой или электрическим чайником, но их наличие сделало их владельцев чуточку счастливее.

Щетка для мытья лап собакам

Фиксирующая подложка, благодаря которой даже самый легкий коврик останется на нужном месте

Многоразовый силиконовый контейнер для обедов

Штамп с надписью «конфиденциально» для защиты секретных или личных данных

Переносной держатель для сумки, который избавит от необходимости ставить аксессуар на пол

Диспансер для пакетов. Тот случай, когда пакет с пакетами перешел на новый уровень

Приспособление, которое позволит бросить мяч собаке намного дальше

Увеличитель объема одежды для тех, кто немного поправился, но собирается похудеть

Диск, трансформирующийся в миску для кормления

Настольный подогреватель напитков. Его также используют в косметических целях, например для растапливания воска

Скоба, которая фиксирует ногтевую пластину, чтобы вернуть ее в правильное положение

Держатель для емкостей с жидким содержимым. С ним не придется размешивать остатки шампуня или моющего средства с водой

Перчатка для ухода за шерстью животных

Лента со специальной пропиткой, которая привлекает насекомых-вредителей домашних растений

Щетка для чистки жалюзи со съемной салфеткой из микрофибры

Заполнитель пространства между сиденьем и коробкой передач, благодаря которому всякие мелочи не будут проваливаться вниз

Многоразовая салфетка для снятия макияжа. Ее секрет в особом переплетении нитей, из-за чего ткань бережно очищает кожу и не травмирует ее

Съемный держатель для мячика, чтобы делать крутые фото с любимым питомцем

Стильный браслет-держатель для резинки для волос

Зажимы для фиксации простыней

Вакуумная банка от боли в суставах у метеозависимых людей

Неприятные ощущения при перемене погоды появляются из-за изменения количества синовиальной жидкости в суставах. А в силу замкнутости и наличия жидкости полости суставов имеют свое внутреннее давление. При снижении атмосферного давления давление в суставах повышается, что вызывает болевые ощущения. Вакуум поможет облегчить эти симптомы.

Держатель для мобильного телефона

Магнитный браслет для строительных мелочей

Вешалка для аксессуаров и разных мелочей

Держатель, в котором не будет скапливаться вода

Многофункциональный держатель для туалетной бумаги... и телефона