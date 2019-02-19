26 неизбежных изменений в организме, которые мы можем наблюдать каждые 10 лет

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В организме человека каждый день происходят изменения. Но замечаем мы их часто только спустя годы и даже десятилетия. Нередко психологически мы чувствуем себя моложе физического возраста: ничего не болит и не беспокоит, а значит, изменений как бы и нет. Однако внутренние перемены происходят, независимо от того, ощущаем ли мы их прямо сейчас.

Мы в AdMe.ru стараемся следить за здоровьем и считаем, что начинать заботиться о нем лучше до того, как какие-то проблемы станут заметны. В этот раз мы собрали для вас список изменений, которые происходят с нашим телом каждые 10 лет, а также советы, которые помогут их замедлить.

1. С 20 до 30 лет

В этот промежуток времени большинство людей чувствует себя бодрыми и полными сил и не задумывается о старении. Однако уже в этом возрасте начинаются незаметные изменения в организме. И если не подумать о них в 20 или хотя бы в 25, к 30 годам вас может ждать не очень приятный сюрприз. Вот что меняется в теле в этот период: останавливается рост костей;

замедляется обмен веществ;

постепенно уменьшается выработка коллагена;

появляются зубы мудрости. Конечно, организм каждого человека индивидуален. Например, у одних зубы мудрости появляются в 16 лет, а у других — никогда. Однако большинство процессов в организме у нас совпадает, и это нужно учитывать. Совет: Даже если в 20 лет лишний вес вас не беспокоит, привыкайте следить за питанием, иначе к 30 годам любовь к фастфуду явно отразится на физической форме. Хотя средства с коллагеном в это десятилетие еще не нужны, старайтесь употреблять в пищу продукты, богатые этим веществом.

2. С 30 до 40 лет

В 30 лет некоторых людей все еще путают с 25-летними, и это не может не радовать. Однако в этот период времени изменения в организме ускоряются и, если ничего не предпринимать, становятся довольно быстро заметны: ухудшается тонус мышц;

уменьшается объем мышечной ткани, она начинает меняться на жировую;

из-за снижения активности меланоцитов появляется седина;

уменьшается количество коллагена и эластина. Совет: Тем, кто всегда был стройным, ничего для этого не делая, в этом возрасте лучше постепенно начать приучать себя к спорту. От малоподвижного образа жизни мышцы очень быстро становятся дряблыми и делают фигуру некрасивой. Очень важно заботиться о коже лица и избегать активного загара, который разрушает белки коллагена и эластина.

3. С 40 до 50 лет

Некоторые ученые считают, что пика своего развития тело человека достигает в 38 лет и после этого возраста начинается старение организма. Изменения в организме происходят все более стремительно: уменьшается количество нервных клеток мозга;

организм активно накапливает жировую ткань;

ухудшается зрение;

кости и суставы становятся более хрупкими;

у женщин снижается уровень эстрогена и часто повышается кровяное давление. Совет: В этом возрасте людям крайне важны физические нагрузки. Они помогут поддерживать нормальную работу сердца и замедлить потерю мышечной ткани. Если нет привычки к спорту, лучше начать с умеренных нагрузок: подойдет, например, быстрая ходьба или плавание.Также стоит приучать себя следить за давлением: в это десятилетие значительно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

4. С 50 до 60 лет

К 60 годам внешний вид людей очень меняется. К этому возрасту на нашу внешность влияют уже в основном не гены, а образ жизни: привычки питания, физические нагрузки и т. д. В это десятилетие у всех, хоть и с разной скоростью, происходят одинаковые изменения: разрушаются клетки мозга и других органов тела;

повышается риск развития заболеваний органов пищеварения;

замедляются познавательные способности мозга;

ухудшается память. Совет: В этом возрасте большинство изменений связано с работой мозга, и именно на него нужно обратить внимание в первую очередь. Осваивайте новые навыки, получайте новые впечатления, беритесь за нестандартные задачи и читайте книги. В этом возрасте многие люди отмечают сложности с концентрацией внимания, запоминанием и другими функциями мозга, поэтому нужно есть продукты и принимать препараты, которые улучшают его работу.

5. С 60 до 70 лет

У большинства людей физические изменения в этом возрасте становятся уже сильно заметны, однако есть и внутренние перемены, о которых мало кто знает: притупляется работа вкусовых и нервных рецепторов: хуже распознаются запахи, вкусы, а иногда и температура;

меняется голос (из-за растяжения тканей гортани);

ухудшается работа сердца;

истончаются кости и межпозвоночные диски, так что человек может потерять несколько сантиметров в росте. Совет: В этом возрасте очень важно следить за состоянием сердца и сосудов, соблюдать диету и регулярно проходить медицинское обследование. Для поддержания тонуса мышц и выносливости костей необходимы регулярные, но умеренные физические нагрузки.

6. От 70 и старше

С 70 лет людей принято называть пожилыми. И, хотя многие по-прежнему могут выглядеть и чувствовать себя моложе своих лет, в теле процессы старения в этот период времени идут все стремительнее: уменьшается мышечная масса (человек быстро устает и хуже справляется с привычными ранее физическими нагрузками);

снижается процент подкожно-жировой ткани;

снижается скорость регенерации тканей (все повреждения на коже заживают медленнее);

внутренние функции организма (дыхание, пищеварение и т. д.) замедляются;

ухудшается кратковременная память (людям проще вспомнить давно прошедшие события, чем то, что было несколько часов или дней назад). Совет: В этом возрасте человеку нужно прикладывать больше усилий для того, чтобы поддерживать себя в форме: нагружать мозг и тело достаточными нагрузками, регулярно посещать врача и, возможно, принимать необходимые препараты.

Изменения в организме — процесс, который нельзя остановить, но можно замедлить. Подтверждение тому — некоторые современные пенсионеры, которые способны пробежать марафон в 70 лет или освоить новую профессию в 80. В наших силах максимально заботиться о своем теле, чтобы продлить его молодость и красоту. А у вас есть знакомые, которые находятся в прекрасной форме, несмотря на немалый возраст?