26 вау-фактов об английском, после которых сложно удержаться от изучения языка

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Английский — язык международного общения. Неудивительно, что многие хотят овладеть им. Знание языка позволяет общаться в путешествиях, заводить друзей по всему миру, получить высокооплачиваемую работу и участвовать в международных проектах.

Редакция AdMe.ru питает особую любовь к иностранным языкам. Мы сделали подборку самых любопытных фактов об английском. Надеемся, она зарядит вас мотивацией и вдохновит сесть за его изучение.

Английский — самый распространенный в мире язык. В 2020 году на нем говорят 1 268 000 000 человек. На втором месте — китайский диалект мандарин с 1 120 000 000 говорящих.

Буква Е — самая часто используемая буква английского языка, а буква Q — самая редкая.

Four («четыре») — единственное число в английском, в котором количество букв совпадает со значением слова.

Название поисковика Google происходит от слова Googol — это математический термин, обозначающий единицу со 100 нулями.

На английском языке название каждого континента начинается и заканчивается на одну и ту же букву: America, Antarctica, Europe, Asia, Australia, Africa.

Те, кто изучает английский язык, обычно сталкиваются с двумя проблемами: разобраться в артиклях и научиться произносить звук Th. Плохая новость в том, что отвертеться от них не получится. По версии Оксфордского словаря, артикль The — самое употребительное слово английского языка.

I am и I do — самые короткие полноценные предложения в английском языке.

В английском языке насчитывается около 1 млн слов. При этом средний носитель вполне обходится 20–30 тыс.

Творчество Уильяма Шекспира подарило английскому более 2 200 новых слов, а современный язык обязан ему словами Addiction — «зависимость», Manager — «руководитель», Fashionable — «модный», Ladybird — «божья коровка» и многими другими.

Раньше слово girl («девочка») было гендерно нейтральным. Им называли любого ребенка или молодого человека, вне зависимости от пола.

Pronunciation («произношение») — английское слово, которое чаще всего произносится с ошибками.

Долгое время считалось, что Supercalifragilisticexpialidocious (переводится как «чрезвычайно хорошо») — самое длинное английское слово. Оно стало популярным благодаря фильму о Мэри Поппинс и добавлено в Кембриджский словарь. Но на самом деле есть слово и подлиннее — Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis содержит 45 букв. Оно означает заболевание легких, вызванное вдыханием мелкой золы и песка.

Каждые 2 часа английский язык пополняется новым словом, приблизительно 4 000 слов добавляется в словарь за год.

На английском говорят не только жители Великобритании и США, он является официальным языком в 54 странах. В том числе в Зимбабве, Намибии, Папуа — Новой Гвинее, Сингапуре и на Ямайке.

Предложение The quick brown fox jumps over the lazy dog («Шустрая бурая лисица прыгает через ленивого пса») — панграмма, то есть фраза, которая содержит все буквы алфавита. В случае английского языка их 26. Панграмма часто используется для демонстрации написания шрифтов.

Существует базовый английский язык, в котором содержится всего 850 слов. Он создан в 1930 году британским лингвистом Чарльзом Огденом для упрощения международного общения.

Знак амперсанд (&) раньше был частью английского алфавита.

Если в слове Queue («очередь») оставить только первую букву, его произношение все равно не изменится.

Точка над i в английском называется tittle и переводится как «капелька».

Современный английский — результат смешения староанглийского и французского языков. Это породило ряд синонимов. Например, глаголы to come и to arrive означают «приходить, прибывать». Первый пришел из староанглийского, а второй — из французского. Другие подобные пары — глаголы to begin и to commence в значении «начинать» и глаголы to ask и to demand в значении «спрашивать, требовать».

В 1934–1939 годах в английском языке было «слово-призрак» — Dord. Оно появилось в Международном словаре Уэбстера по ошибке и не имело значения. По задумке, вместо этого слова должен был быть заголовок раздела — D or d. Но что-то пошло не так.

Существует перевод «Гарри Поттера» с британского английского на американский вариант языка. Редактор американского издания Артур Левин утверждает, что не адаптировал, а именно переводил книгу. Например, в первой части он заменил trainers на sneakers («кроссовки»), biscuits — на cookies («печенье»), а torch — на flashlight («факел»).