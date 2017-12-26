25 вещей, которые вы не увидите нигде, кроме этих фото
В эру, когда информацию можно найти в пару кликов, сложно поверить, что еще есть что-то, чего мы не видели. Но в мире полно увлекательных вещей, которые даже на фото словить — большая удача.
AdMe.ru подобрал для вас невероятные фото со всех уголков мира, на которых вы увидите редкие и удивительные явления.
Вы когда-нибудь видели сердце кита?
Акулье яйцо при свете лучей, которые пробиваются сквозь воду
Так выглядит сильный шторм с высоты 37 000 футов над океаном
Рыба-меч — детеныш
После запуска ракеты
Самая высокая пальма в мире. Даже не верится, что настоящая
Невероятный айсберг в Гренландии
Ящерица-армадилло
Кроваво-красная радуга
Молнии во время извержения вулкана
Грибы, которые выглядят как языки пламени
Детеныш моллюска-аргонавта
Вид на затмение с самолета
Панцирь черепахи, покрытый мхом
Разноцветный хамелеон
Конец Великой Китайской стены
Горный лев на деревьях, покрытых снегом
Маленькая черная точка в левой части фото — это Меркурий на фоне Солнца
Глаз паука под микроскопом
Густой туман, больше похожий на морские волны
Обелиск невиданной красоты
Трахиандра — комнатное растение с завитушками, похожими на щупальца
Театр по ту сторону занавеса
Медуза размером с человека
Белая летучая мышь
А что самое удивительное вам доводилось видеть? Делитесь историями в комментариях!
Фото на превью TheKnightBus / Reddit