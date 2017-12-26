25 вещей, которые вы не увидите нигде, кроме этих фото

В эру, когда информацию можно найти в пару кликов, сложно поверить, что еще есть что-то, чего мы не видели. Но в мире полно увлекательных вещей, которые даже на фото словить — большая удача.

AdMe.ru подобрал для вас невероятные фото со всех уголков мира, на которых вы увидите редкие и удивительные явления.

Вы когда-нибудь видели сердце кита?

Акулье яйцо при свете лучей, которые пробиваются сквозь воду

Так выглядит сильный шторм с высоты 37 000 футов над океаном

Рыба-меч — детеныш

После запуска ракеты

Самая высокая пальма в мире. Даже не верится, что настоящая

Невероятный айсберг в Гренландии

Ящерица-армадилло

Кроваво-красная радуга

Молнии во время извержения вулкана

Грибы, которые выглядят как языки пламени

Детеныш моллюска-аргонавта

Вид на затмение с самолета

Панцирь черепахи, покрытый мхом

Разноцветный хамелеон

Конец Великой Китайской стены

Горный лев на деревьях, покрытых снегом

Маленькая черная точка в левой части фото — это Меркурий на фоне Солнца

Глаз паука под микроскопом

Густой туман, больше похожий на морские волны

Обелиск невиданной красоты

Трахиандра — комнатное растение с завитушками, похожими на щупальца

Театр по ту сторону занавеса

Медуза размером с человека

Белая летучая мышь

А что самое удивительное вам доводилось видеть? Делитесь историями в комментариях!

Фото на превью TheKnightBus / Reddit

40 На склад!
13 Комментарии

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