25 вещей, которые вы не увидите нигде, кроме этих фото

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В эру, когда информацию можно найти в пару кликов, сложно поверить, что еще есть что-то, чего мы не видели. Но в мире полно увлекательных вещей, которые даже на фото словить — большая удача.

AdMe.ru подобрал для вас невероятные фото со всех уголков мира, на которых вы увидите редкие и удивительные явления.