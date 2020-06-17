25+ фактов, которые звучат как выдумка, но это кристально чистая правда
В нашем мире множество тайн и загадок. Мировой океан изучен лишь на 20 %, что уж говорить о растениях и животных. И пока одни люди удивляются тому, что лягушка глотает еду с помощью глаз, другие выяснили, как выглядела 1-я кукуруза. Но на свете еще осталось множество феноменов, которые нам предстоит узнать.
Мы в AdMe.ru любим удивительные факты и хотим порадовать вас новой порцией занимательных открытий.
-
Ученые, которые работают с тараканами, часто страдают аллергией на молотый кофе и шоколад.
- Одна 45-сантиметровая пицца больше, чем две 30-сантиметровые. Площадь одной большой пиццы 1 641 кв. см, а двух маленьких — 1 459 кв. см. Если не верите, можете сами пересчитать по формуле.
- С точки зрения ботаники банан — это ягода, а клубника нет. У ягод есть семена, плоды развиваются из цветка с одной завязью. Банан растет именно так, а вот у цветов клубники завязей несколько.
- Все планеты Солнечной системы могут поместиться между Землей и Луной.
- Клюв тукана составляет 1/3 длины этой птицы.
- Дерево великий баньян в Индии занимает площадь 18 918 кв. м. Это гораздо больше, чем площадь гипермаркета Metro или Walmart.
- Книги о Гарри Поттере были переведены на древнегреческий язык. И это первый текст, написанный на древнегреческом за последние 1 500 лет.
- Ленивцы могут задерживать дыхание под водой на 40 минут, что в несколько раз превышает максимальную длительность задержки дыхания у некоторых видов дельфинов.
- Кукурузу стали культивировать почти 9 000 лет назад. Слева — настоящая кукуруза, справа — выращенная селекционерами.
- Наш мозг может заржаветь. И это не метафора. Большое количество железа в мозге снижает его активность и может стать причиной развития болезни Альцгеймера.
- Мощность одной лошади — 15 лошадиных сил.
- Кроликов нельзя кормить морковью. Дело в том, что в домашней моркови слишком много сахара. Это может привести к ожирению.
- Стюардесса Вайолет Джессоп пережила 3 кораблекрушения. В 1911 году она работала на судне «Олимпик», столкнувшемся с другим кораблем. Через год ей удалось спастись во время гибели «Титаника». А в Первую мировую войну она служила медсестрой на борту «Британника», который подорвался на мине.
- Один из 10 исландцев хотя бы раз в жизни написал и издал свою книгу.
- До наших дней дошло не так много мумий. Дело в том, что с XVI по XIX век из них изготавливали краску для рисования, которая называлась «коричневая мумия».
- Если выбитый зуб моментально вставить на место, есть шанс, что он приживется вновь.
- В отличие от других млекопитающих люди могут замечать змей, спрятавшихся в траве.
- Молоко кашалотов густое, похожее на творог, чтобы детеныши могли питаться в воде.
- Лягушки проглатывают пищу, проталкивая ее в горло с помощью глазных яблок.
- Самый свирепый в мире хищник — стрекоза. 95 % преследуемой добычи она настигает и съедает.
- До публикации повестей о Питере Пэне имя Венди было почти неизвестно. А имя Джессика придумал Шекспир, когда писал «Венецианского купца».
- В Сеуле очень трудно купить дезодорант для тела. Дело в том, что корейцы почти не потеют.
- У птиц хорошее зрение в ультрафиолетовом диапазоне. Данная способность увеличивает количество цветов, которые может воспринимать животное. Это помогает пернатым отличать самцов от самок во время брачных ухаживаний.
- По разным расчетам, от трети до половины клеток нашего организма составляют грибы и бактерии.
- Когда динозавры бродили по Земле, они делали это на другой стороне Галактики. Дело в том, что Солнечная система вращается вокруг центра Галактики. И в то время, когда жили древние ящеры, наша планета находилась в совершенно другом месте.
А какие необычные факты знаете вы?
Фото на превью Engin_Akyurt / pixabay