25+ фактов, которые звучат как выдумка, но это кристально чистая правда

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В нашем мире множество тайн и загадок. Мировой океан изучен лишь на 20 %, что уж говорить о растениях и животных. И пока одни люди удивляются тому, что лягушка глотает еду с помощью глаз, другие выяснили, как выглядела 1-я кукуруза. Но на свете еще осталось множество феноменов, которые нам предстоит узнать.