24 факта о черной оспе, которая оказалась страшнее, чем все фильмы про апокалипсис

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На уроках истории в школе нам рассказывали, что в Средние века на человечество то и дело обрушивались эпидемии чумы. Однако мало кто помнит, что нашим предкам пришлось столкнуться с не менее страшной болезнью: черная оспа косила население Европы и Азии. Людям понадобилось почти 4 тыс. лет, чтобы понять, как уничтожить вирус и обезопасить следующие поколения.

AdMe.ru решил разобраться, что собой представляет болезнь, которая стала кошмаром для всего мира, а заодно понять, угрожает ли нам пандемия натуральной оспы сегодня.

Что такое черная оспа

«Оспа. Не входите в этот дом. Любой человек, который попытается снять это объявление без разрешения, подлежит уголовному преследованию».

Черная, или натуральная, оспа — суперзаразная вирусная инфекция, которая приводит к печальным последствиям. Ее характерные признаки — высокая температура, сыпь по всему телу, слабость и масса осложнений. Впрочем, они развивались не у всех — 30–50 % зараженных просто не выживали. У людей до сих пор нет специфического лекарства для лечения недуга — случись эпидемия, врачи будут использовать антибиотики и иммуномодуляторы.

Что уж говорить о древности и Средних веках: сотни тысяч людей заражались оспой, умирали или познавали весь ужас последствий вроде слепоты и шрамов. Из-за длительного инкубационного периода (10–14 дней) больные успевали заразить всех вокруг. А незнание элементарных правил гигиены «помогало» эпидемии захватывать все новые страны.

Оспа пришла к людям за 3 тыс. лет до нашей эры. Недавно археологи нашли мумию фараона Рамзеса V с характерными отметинами на лице. Оказалось, убийственную болезнь человечеству «подарили» верблюды. Животные были носителями вируса, который мутировал и стал смертельно опасен для людей.

Так художники средневековой Европы представляли себе верблюдов.

По сравнению с пандемией оспы фильмы про зомбиапокалипсис — невинная детская забава. Чтобы заразиться, не нужен даже близкий контакт: вирус быстро разлетается по воздуху. Конечно, несколько тысяч лет назад о вирусах никто не слышал, поэтому послы и торговцы завозили оспу в самые дальние уголки мира. Без злого умысла, конечно.

В V веке н. э. черная оспа прошлась по странам Азии. Она выжгла Китай и Корею, а в Японии из-за нее исчезла треть населения. Пандемия оказала серьезное влияние на геополитику: распадались большие государства, начинались войны. А врачи могли только рекомендовать лечение рыбой, рисом и вареным зеленым луком.

Согласно индийским поверьям, существовала богиня оспы Мариатале. Ее изображали в виде молодой красавицы в красной одежде. Девушка была вспыльчива и однажды так обиделась на своего отца, что сорвала с шеи золотые бусы и швырнула их ему в лицо. Там, где бусины коснулись кожи, возникли волдыри. Индусы приносили богине жертвы, но, как понятно, без толку.

Та самая богиня оспы Мариатале.

В Старый Свет болезнь добралась на кораблях торговцев и на верблюдах по Великому шелковому пути. С VI по XIX век она забирала по 400 тыс. жизней ежегодно: вирус хозяйничал в хижинах бедняков и во дворцах королей.

Дошло до того, что в Европе почти не осталось людей, которые не переболели бы оспой. В Германии даже появилась пословица: «Немногие избегнут оспы и любви» («Von Pocken und Liebe bleiben nur Wenige frei»). А во Франции XVII века, когда полиция разыскивала преступника, в качестве отличительного признака указывалось: «Знаков оспы не имеет». Проще было найти того, кто так или иначе столкнулся с вирусом, чем того, чья кожа не была изрыта оспинами.

Средневековые врачи лечили оспу красной одеждой: считалось, что инфекцию привлекает этот цвет и та покидает тело больного. Зато эскулапы точно знали лишь одно — люди, перенесшие оспу, снова заболеть не могут.

Японская рукопись «Основы оспы».

В XVII веке дети не становились полноправными членами семьи до тех пор, пока не переболели оспой. Никто не давал гарантий, что ребенок переживет эпидемию. Родителям только и оставалось, что наблюдать и надеяться.

Пудра для лица появилась на туалетных столиках женщин (да и мужчин тоже) благодаря оспе. После болезни лицо человека покрывали страшные шрамы-кратеры. Вельможи обильно мазали свои лица белилами, чтобы скрыть следы перенесенного заболевания. В знатных домах Европы почти не осталось красавиц принцесс, о которых мы читаем в романах.

Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Максимилиан Робеспьер, Авраам Линкольн и другие известные личности болели оспой. На портретах этих людей не заметны следы оспы: на их лицах нет ни одного шрама — а все потому, что художники не изображали их намеренно. Несмотря на то что фотошопа не было, знаменитости хотели выглядеть хорошо во все времена.

Французский революционер Максимилиан Робеспьер. Слева — портрет, справа — реконструкция лица по слепку с посмертной маски.

Как люди нашли способ укротить, а потом и вовсе уничтожить болезнь

Врачи честно пытались бороться с оспой. Помимо наивных методов вроде изгнания злого духа болезни китайские знахари придумали вариоляцию. Это была почти прививка с тем лишь отличием, что при вариоляции человеку вводился активный вирус человеческой оспы. Процедура оказалась действенной: люди действительно болели не так тяжело. Однако вариоляция напоминала игру в русскую рулетку — угадать, как поведет себя оспа, было невозможно.

Эдвард Дженнер — сын деревенского священника, биолог, хирург и просто гениальный человек — понял, как избавить человечество от эпидемии. Как-то доярка сказала Дженнеру, что женщины ее профессии никогда не болеют оспой. Врач начал наблюдать за работницами ферм и выяснил, что те заражаются коровьей формой вируса, переносят легкую лихорадку и потом приобретают стойкий иммунитет к черной оспе. Так Дженнер создал новый тип вакцины, которая (с некоторыми изменениями) спасала людей от болезни до середины XX века.

Эдвард Дженнер делает прививку.

Первым человеком, получившим прививку, был 8-летний сирота Джеймс Филиппс. Как часто случается со всеми великими открытиями, общественность и врачи не приняли новую идею: «Ну что за глупость — прививать человеку болезни животных!»

Однако к началу XIX века люди постепенно поняли всю важность вакцинации. Испанские моряки перевозили прививки в Южную и Северную Америку с помощью «живой цепочки». Во время плавания через Атлантику на корабль брали сирот и прививали их по очереди — так вакцина «путешествовала» на другой континент.

По некоторым версиям, испанцы использовали оспу как биологическое оружие. Коренные племена американцев обеих Америк массово вымирали из-за того, что не имели иммунитета к вирусу.

Индейцы, которые заболели после контакта с испанскими конкистадорами.

Власти крупных государств (Россия, Великобритания, Испания) вводили специальные законы об обязательной вакцинации. И за 100 лет Европа укротила оспу.

В развитых странах к 1950-м оспы почти не осталось — молодые врачи видели ее разве что в учебниках. Зато в Африке, Азии, Индии и Южной Америке вирус ежегодно уносил сотни тысяч жизней. Тогда мир объединился против общего врага. ООН приняла решение о массовой вакцинации всего человечества. Это был первый случай в мировой истории, когда врачи и ученые уничтожили вирус с помощью прививки.

Однако случались и осечки: В 1959 году в Москве чуть было не случилась эпидемия натуральной оспы. Московский художник Кокорекин посетил Индию, где присутствовал на кремации умершего брамина. Набравшись впечатлений, художник отправился в столицу, но вскоре почувствовал себя плохо и скончался в больнице. Когда врачи поняли, что художник привез в Москву, по тревоге подняли тайные службы и армию и вакцинировали все население города.

В 1977 году в Сомали врачи зарегистрировали последний случай оспы и уже готовились объявить миру о полном укрощении вируса. Ученые заперли оспу в научных лабораториях.

Последней жертвой болезни стала жительница Бирмингема. А это, на секунду, второй по величине город в Великобритании. 40-летняя Дженет Паркер работала в медицинской лаборатории, где в 1978 году случилась утечка вируса. В итоге 5 тыс. человек, которые контактировали с Дженет, получили вакцину, но, кроме несчастной женщины, больше никто не заболел. В 1980 году ВОЗ объявила о полном уничтожении оспы. Примерно с 1970-80-х годов прививки против вируса не делают. А это значит, что у нынешнего поколения иммунитета к оспе не существует.

Дженет Паркер — последняя жертва черной оспы.

Сегодня вирус хранится только в двух лабораториях: в «Векторе» (Россия, Кольцово) и в CDC (США, Мэриленд). Считается, что в настоящее время оспа не может быть использована в качестве биологического оружия и бояться человечеству нечего.

В 2014 году в кампусе Университета Мэриленда нашли забытую коробку с 6 пробирками. Оказалось, что в них находился вирус оспы, который, к слову, был вполне жизнеспособен. Коробку уничтожили, но осадок остался. Эксперты не исключают, что такие случаи могут повториться.

Врачи из США отрабатывают действия в случае возникновения эпидемии оспы. Человек, который находится в мешке, не болен: это грим.