24 факта из мира лингвистики, которые вы больше нигде не услышите (А вы знаете, что в китайском нет слов «да» и «нет»?)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня в мире существует около 7 000 языков, однако их число постепенно сокращается — 1 из них исчезает примерно каждые 2 недели. Другие же, например английский, постоянно обогащаются новыми словами — на сегодняшний день их насчитывается около 1 млн, причем по количеству синонимов этот ставший международным язык обгоняет любой другой. А знаете ли вы, к примеру, что в небольшом племени пираха мужчины и женщины фактически говорят на разных языках?