24 факта из мира лингвистики, которые вы больше нигде не услышите (А вы знаете, что в китайском нет слов «да» и «нет»?)
Сегодня в мире существует около 7 000 языков, однако их число постепенно сокращается — 1 из них исчезает примерно каждые 2 недели. Другие же, например английский, постоянно обогащаются новыми словами — на сегодняшний день их насчитывается около 1 млн, причем по количеству синонимов этот ставший международным язык обгоняет любой другой. А знаете ли вы, к примеру, что в небольшом племени пираха мужчины и женщины фактически говорят на разных языках?
Ученые считают (и мы в AdMe.ru с этим согласны), что изучение языков и их особенностей помогают мозгу дольше оставаться молодым. Ну и это просто очень интересно.
- Каждые 98 минут в английском языке появляется новое слово.
- Исландцы оберегают свой язык от заимствований: каждый раз, когда в мире изобретается что-то новое, Институт исландских исследований Арни Магнуссона придумывает новое слово на родном языке или изыскивает что-то подходящее в древних текстах.
- В английском языке существует правило последовательной расстановки прилагательных. Они должны следовать друг за другом в таком порядке: оценка, размер, возраст, форма, цвет, материал, происхождение и предназначение. Например, если нужно описать мяч, следует построить предложение так: «Мяч красивый, большой, новый, круглый, черно-белый, кожаный, футбольный».
- В греческом языке вместо вопросительного знака используют точку с запятой.
- В китайском языке нет слов «да» и «нет». Например, на вопрос, ел ли ты сегодня, можно ответить только «ел» или «не ел».
- Литовский язык — ближайший родственник санскрита.
- Аргентина — единственное место на Земле, кроме Уэльса, где говорят на валлийском языке.
- В XIX веке знак & (амперсанд) был 27-й буквой английского алфавита. Школьники того времени, зачитывая алфавит, говорили: «X, Y, Z, and per se and». Per se, от которого и пошло название «амперсанд», означало «сама по себе». Per se говорили для того, чтобы отличать &, который использовали как союз «и», от самого союза «и» (по-английски and) как такового. Примерно так же поступали школьники, когда им нужно было произнести просто i, а не местоимение I («я»), — они произносили: «I, per se I», что означало «буква I сама по себе».
- В языке пираха, на котором говорит одно из племен Амазонии, содержится 9 или 10 букв в зависимости от пола говорящего — женщины используют на 1 согласную меньше.
- В общей сложности Библия и ее отдельные части были переведены более чем на 3 350 языков.
- В арчинском языке, на котором говорят в одном из районов Дагестана, каждый глагол с помощью суффиксов и приставок может образовывать 1,5 млн форм.
- Язык аймара, на котором говорит около 3,5 млн человек, проживающих в Южной Америке, отличается от всех остальных языков мира. Дело в том, что будущее у них — это то, что осталось позади, а прошлое — то, что еще не произошло. Так, например, слово qaruru («завтра») состоит из 2 элементов: qaru («непосредственно сзади») и uru («день»). Чтобы это показать, говорящий указывает рукой вверх и назад. Для выражения masuru («вчера») используется жест рукой вниз и вперед; qepa одновременно означает «сзади» и «позже».
- Когда-то в Англии дворянство говорило преимущественно на французском языке. А один из самых известных ее властителей, Ричард Львиное Сердце, вообще не знал английского.
Ричард Львиное Сердце (1157–1199), король Англии.
- В японском языке у существительных нет множественного числа и рода. Зато падежей насчитывается 16.
- Скандинавские языки — норвежский, датский и шведский — очень похожи. Фактически жители этих стран могут понимать друг друга, но не совсем. Так, например, норвежец вполне может поговорить со шведом, однако датский язык ему будет более понятен в письменной форме.
- Носителей португальского языка называют лузофонами.
- Китайский — один из древнейших языков. Первые записи на нем относят к XIV веку до н. э. — ученые нашли кости животных и панцири черепах, на которых были сделаны гадательные надписи.
- Слово «колготки» появилось в русском языке в 50-х годах прошлого века. Мода на них пришла из Чехословакии, поэтому для данного предмета гардероба мы используем чешское название, которое было написано на упаковках, — kalhoty. Кстати, на самом деле это слово переводится как «маленькие штаны».
- Голландский исследователь английского языка Жерар Нолст Трените написал поэму «Хаос» на английском языке. С ее помощью можно тренировать произношение: если оно будет неправильным, рифма исчезнет.
- Примерно 1/8 часть всех языков мира — около 840 — используется в Папуа — Новой Гвинее.
- У США нет официального языка.
- Единственный язык, в котором местоимение «я» пишется с заглавной буквы, — английский. На самом деле в этом нет никакого особенного смысла — писать его подобным образом стали для того, чтобы оно не выглядело слишком мелким на фоне остального текста.
- Большинство современных ученых-лингвистов считает, что Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. Их детищем была глаголица, которую отличает фактически только начертание. Настоящим же автором кириллицы был ученик Кирилла Климент Охридский.
Фото на превью Et-Zeichen / Public Domain / wikipedia