23 мифа о здоровье, в которые мы верили всю жизнь и верим до сих пор

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В области здоровья есть множество мифов, которые порой отличить от правды довольно сложно. Нас пугают, что чтение при тусклом свете портит зрение, а если сесть на сиденье унитаза в общественном туалете, можно чем-нибудь заразиться. Хотя оба этих факта — не более чем мифы.

AdMe.ru решил разобраться, во что можно продолжать верить и дальше, а что перестать принимать за истину.

Миф № 1. Свежее всегда полезнее замороженного

Этот устоявшийся миф известен всем. И вроде бы и спорить с ним бессмысленно, но исследования говорят об обратном. На самом деле замороженные фрукты и овощи обладают теми же питательными качествами, что и свежие. Ведь при заморозке все их свойства сохраняются, а упаковывают их на пике зрелости, соблюдая технологию.

Миф № 2. Еда не даст опьянеть

Многие из вас наверняка были уверены, что если хорошенько перекусить, то это не даст опьянеть. На самом же деле все обстоит иначе. Еда помогает нашему организму абсорбировать алкоголь. Она замедляет скорость его всасывания в кровь, но никак не останавливает процесс опьянения.

Миф № 3. Обезболивающее нужно принимать, только если боль сильная

Непонятно, с чем связан миф, что обезболивающие препараты нужно принимать только тогда, когда вы испытываете сильную боль. В любом случае это заблуждение, и обезболивающие нужно принимать на начальной стадии появления боли или заранее, если у вас есть хронические заболевания.

Миф № 4. У полных людей обмен веществ хуже, чем у худых

Многие уверены, что если у человека есть лишний вес, то у него непременно замедленный метаболизм. Ученые опровергли это заблуждение. Оказалось, что у полных людей обмен веществ даже лучше, чем у стройных.

Миф № 5. Чтение при тусклом свете портит зрение

При плохом освещении, несомненно, читается хуже, чем при хорошем. Но это совсем не означает, что, читая при тусклом свете, мы вредим зрению. На самом деле это распространенный миф. Плохое освещение затрудняет фокусировку глаз, но никак не портит зрение.

Миф № 6. Свет от экрана монитора вреден для глаз

Без компьютера довольно сложно представить жизнь современного человека. Но существует миф, что свет от экрана монитора очень вреден для глаз и здоровья в целом. К счастью, в действительности мониторы выделяют совсем небольшое количество радиации, которое не представляет угрозы для здоровья. Также они не вызывают проблем со зрением.

Миф № 7. Шампунь и кондиционер могут спасти посеченные волосы

Никакой, даже самый дорогой шампунь или кондиционер не способен спасти посеченные кончики волос: данные средства могут лишь на время сделать их гладкими. Единственное решение проблемы — ножницы.

Миф № 8. Мужчины думают о сексе каждые 7 секунд

Если бы мужчины действительно думали о сексе каждые 7 секунд, как бы они могли работать, заниматься спортом, решать различные задачи и вообще спокойно жить? Конечно же, это миф. В реальности мужчины думают о сексе гораздо чаще женщин, но цифры в данном мифе о 7 секундах сильно преувеличены. В заблуждение всех ввело исследование Института Кинси.

Миф № 9. Человек может выработать устойчивость к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам могут выработать бактерии, но не сам человек. Именно поэтому лекарство перестает действовать, если оно долго и часто применялось.

Миф № 10. Витамин С защитит от простуды

В сезон гриппа многие советуют есть лимоны, ведь в них есть витамин С, который непременно защитит от простуды. На самом деле витамин С укрепляет иммунную систему, но он не защитит вас от простуды и не снимет ее симптомы.

Миф № 11. После принятия ванны на пальцах появляются морщинки из-за того, что вода всасывается в кожу

Наверняка многие из вас задавались вопросом: почему кожа на подушечках пальцев после принятия ванны становится морщинистой? Если кто-то из вас думал, что это происходит из-за того, что вода всасывается в кожу, то это не так. Кожа сморщивается из-за сужения сосудов. Таким образом на ее увлажнение реагирует вегетативная нервная система.

Миф № 12. Антибиотики лечат простуду

Никогда, запомните, никогда вы не вылечите простуду с помощью антибиотиков, это обман. Простуда — это вирусное заболевание, а антибиотики борются только с бактериальными болезнями.

Миф № 13. Если человек проглотил яд, нужно вызвать рвоту

Мы привыкли, что при любом отравлении необходимо вызвать рвоту, и тогда станет легче. Но если вы проглотили яд, не следует делать этого без указаний врача. Многие яды имеют кислотный или щелочной состав. Желудку, в котором много кислоты, справиться с ними будет проще, чем гортани или горлу.

Миф № 14. Зализывать раны безопасно

Если у кого-то есть привычка инстинктивно облизывать ранки, то самое время забыть о ней: не такая уж она и безопасная. Зализывая рану, вы переносите в нее микробы изо рта.

Миф № 15. Слизь зеленого цвета — значит, у человека инфекция

Наверное, миф о том, что если у человека зеленая слизь, то это признак инфекции, нам внушили фильмы ужасов (к примеру, про зомби). Потому что в реальности цвет слизи не является показателем того, есть у человека инфекция или нет, и зависит от содержания белка в клетках крови.

Миф № 16. Холодный душ отрезвляет

Способов стать бодрее после вечеринки люди придумали множество, но не все из них являются эффективными. Например, всем известный совет «принять холодный душ, чтобы протрезветь» на самом деле не работает. Алкоголь и так снижает температуру тела, хотя вы и ощущаете обратный эффект. К тому же холодный душ может стать причиной гипотермии и обморока.

Миф № 17. Человек чувствует сильную боль во время сердечного приступа

Многие ошибочно полагают, что во время сердечного приступа человек испытывает сильную боль. На самом деле большинство сердечных приступов остаются незамеченными, а если и есть боль, то она больше напоминает зубную или изжогу.

Миф № 18. Мы простужаемся из-за холода

Часто можно услышать, что кто-то простыл якобы из-за того, что было очень холодно. На самом деле от холода никто не заболевает. Все дело в ослабленном иммунитете, который уязвим перед атакой вирусов. А холод является лишь катализатором болезни.

Миф № 19. Кофе способен замедлить рост костей у детей

Доказательств того, что кофе способен замедлить рост костей у детей, не существует. Поэтому перестаньте верить в эту страшилку. Возможно, ее придумали, чтобы дети не увлекались кофейными напитками?

Миф № 20. Органическая пища не содержит пестицидов и более питательна

Сегодня стало модным есть натуральную органическую пищу. Но многие идеализируют ее, полагая, что в ней нет пестицидов и она более питательна, чем любая другая. В действительности органическая пища может содержать пестициды: фермерам разрешено использовать химические вещества, которые иногда даже более вредны для окружающей среды, чем их синтетические аналоги.

Миф № 21. Беременность делает женщину глупой

Во время беременности мозг женщины начинает работать еще лучше, чем прежде. Почему появился нелепый миф, будто беременные становятся глупее, непонятно.

Миф № 22. Йогурт улучшает работу пищеварительной системы

Если появляются проблемы с пищеварением, все советуют друг другу налегать на йогурты. Но так ли они эффективны и полезны в этом случае? В йогурте присутствуют полезные бактерии, но в целом его польза преувеличена. В нашем организме работают миллионы других полезных бактерий. А в йогурте содержится много вредного сахара.

Миф № 23. В консервированных продуктах мало витаминов

Почему-то принято считать, что в консервированных продуктах почти нет витаминов и полезных веществ. В действительности же консервы сохраняют все питательные вещества. Поэтому они такие же полезные, как и свежие продукты.