23 картинки, разбивающие мифы о правильном питании (Оказывается, бутербродики с «Нутеллой» не такие и вредные)

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Когда все вокруг только и говорят что о похудении, так и не терпится взять и перейти на правильное питание. Но когда сталкиваешься с целым океаном противоречивой информации из разных источников, хочется сдаться, а рука сама тянется за конфеткой, чтобы заесть стресс от очередной неудачной попытки стать совершенством.

Мы в AdMe.ru, кажется, нашли тот самый блог о здоровом питании, которого всем нам так не хватало. Спешим рассказать о нем всем.

Грэм Томлинсон (Graeme Tomlinson) позиционирует себя как фитнес-шеф-повар. В инстаграме, на YouTube и в твиттере его можно найти именно под таким ником — The Fitness Chef. За плечами Грэма 5 лет работы персональным тренером и консультантом по питанию, он в прекрасной физической форме и сопровождает свои посты научными фактами, однако хочется довериться ему не только поэтому. Он считает, что похудеть может каждый, при этом не запирая себя в рамки жестких ограничений и питаясь любимой едой. Звучит заманчиво. Вот простые и понятные картинки из инстаграма Грэма Томлинсона, вдохновляющие на здоровое похудение.

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Этот блог убедил редакцию AdMe.ru, что авокадо — это все-таки не главное. А что нового узнали вы?