23 факта о еде, которые перевернут ваше представление о правильном питании с ног на голову

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Пожалуй, нет в мире темы, наполненной таким количеством споров, мифов и предрассудков, как здоровое питание. Вы знали, что крекер для ваших зубов вреднее конфет, хронический кашель можно лечить шоколадом, а еще у нас есть кое-что общее с картофелем? Что ж, мы готовы вас сейчас очень удивить.

AdMe.ru собрал 23 невероятных факта, с которыми вы сумеете правильно организовать свое питание и по-другому относиться к своей любимой еде. А в конце вас ожидает интересный бонус, который объясняет, почему некоторые блюда на следующий день становятся еще вкуснее.

1. Наклейки на фруктах абсолютно съедобны

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) рекомендует мыть фрукты перед едой, но при этом не запрещает есть наклейки на них. Эти наклейки, а также клей для них одобрены FDA и безопасны для проглатывания. Тем не менее рекомендуем все же снимать их перед употреблением фруктов.

2. На завтрак лучше съесть кусочек пиццы, чем порцию хлопьев

Исследования диетолога Челси Амера доказывают, что кусок пиццы будет более сбалансированным вариантом завтрака, чем хлопья, потому что в нем гораздо больше белка и свежих ингредиентов и при этом меньше сахара, чем в готовых зерновых завтраках. Большинство таких завтраков не имеют питательной ценности и не содержат достаточного количества белка или здоровых жиров. Зато сахара в них с избытком.

3. Острая пища продлевает жизнь

Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что употребление острых блюд 1 раз в день может снизить риск смерти на 14 %. «Биологически активные ингредиенты в острых продуктах, такие как капсаицин, могут снижать „плохой“ холестерин и поддерживать здоровый уровень триглицеридов», — говорит автор исследования доктор Лу Ци.

4. Рыбные консервы полезнее мясных

Консервы не самая полезная для здоровья пища. По части мясных консервов это во многом справедливо, а вот относительно рыбных не совсем. При изготовлении консервов после длительной термической переработки даже крупные рыбьи кости становятся мягкими и съедобными, а значит, превращаются в дополнительный источник кальция.

5. Помидоры в холодильнике теряют свой вкус

Новое исследование, опубликованное в трудах Национальной академии наук, показывает, что хранение помидоров при температуре ниже 12 °С препятствует их способности вырабатывать вещества, которые способствуют аромату и вкусу. Все дело в том, что холодная температура снижает функциональность генов, которые отвечают за аромат и созревание плодов. По этой причине помидоры лучше всего хранить в затемненном помещении при комнатной температуре.

6. В лимонах больше сахара, чем в клубнике

Клубника содержит 40 % сахара, а лимон — почти вдвое больше. Мы не замечаем этого из-за большого количества лимонной кислоты, которая содержится в них. Более того, такое количество сахара в лимонах может вызвать ожирение, если есть их слишком много, но лимонная кислота вряд ли допустит это.

7. Срок годности молока не связан с добавлением консервантов

Многие считают, что в молоко с длительным сроком годности добавляют много консервантов. Это не так. Секрет в применении высокотемпературных технологий. Молоко очень быстро, буквально за считаные секунды нагревают до 135 °С, а затем так же быстро охлаждают. При этом «плохие» бактерии гибнут, а все витамины остаются. Такое молоко может храниться в нераспечатанном пакете 120 дней, а открытым в холодильнике — до 4 суток.

8. Кефир снимает похмелье вовсе не потому, что содержит алкоголь

На самом деле наличие этилового спирта в кефире не превышает 0,04‒0,05 %. Одна зрелая груша содержит столько же алкоголя, сколько ведро этого напитка. Почему же кефир действительно спасает при алкогольной интоксикации? Все дело в витамине В, фолиевой кислоте и полезных бактериях, которые помогают успокоить ваш желудок и очищают организм от продуктов распада алкоголя. Но уж никак не в наличии спирта в нем.

9. Микроволновка — лучший способ сохранить все минералы и питательные вещества в овощах

Лучший способ сохранить полезные и питательные вещества в еде — нагревать пищу минимальное количество времени и использовать наименьшее количество жидкости. Именно микроволновая печь лучше всех справляется с этой задачей. «Когда вы готовите пищу в микроволновой печи, плотно ее закрывайте и добавляйте меньше воды, создавая эффективную парную среду, и вы сохраните максимальное количество питательных веществ», — советует зарегистрированный диетолог Кэтрин Адамс Хатт.

10. А вот виноград взорвется, если его нагревать в микроволновке

Если разрезать виноградину пополам и нагреть ее в микроволновой печи, получится взрывной шар плазмы. Все дело в том, что ягода слишком маленькая, поэтому электромагнитные волны концентрируются слишком сильно и разрывают ее. Поэтому если по каким-то причинам вы захотите разогреть виноград в микроволновке, не делайте этого.

11. Выращенный на ферме лосось белого цвета

Дикий лосось приобретает естественный розовый окрас из-за большого количества креветок в его рационе. В промышленных условиях лосось питается совершенно другой едой и поэтому оказывается белым или слегка розовым. Чтобы обеспечить ему яркий цвет, производители используют различные пигменты для окрашивания.

12. В яичных желтках больше питательных веществ и минералов, чем в белках

Желтки содержат все полезные витамины и минералы, которые необходимы для полноценного и сбалансированного питания. Конечно, белки лучше подходят для диеты, но если вам нужно много питательных веществ, желтки — это ваш выбор. Да, они содержат холестерин в большем количестве, чем белки, но не стоит забывать, что холестерин является необходимым питательным веществом для ваших клеток.

13. Передозировка мускатным орехом способна вызвать галлюцинации

Мускатный орех действует на организм как галлюциноген, если употреблять его в больших количествах. Вы можете столкнуться с тошнотой, головокружением и проблемами с мышлением. С мускатным орехом не действует правило «чем больше, тем лучше» — необходимо строго соблюдать дозировку этой специи в блюдах.

14. Васаби — это окрашеный хрен

Если вы любите есть суши с васаби, вам стоит знать, что, скорее всего, вам принесут просто окрашеный хрен. Большая часть васаби, который подают за пределами Японии, представляет собой смесь хрена, горчицы и пищевого красителя. Даже в Японии спрос на настоящий васаби настолько высок, что вы скорее найдете смесь хрена с васаби, чем натуральный продукт.

15. В сладком перце больше витамина С, чем в цитрусовых

Один средний красный болгарский перец содержит около 152 мг витамина С, то есть в полтора раза больше, чем средний апельсин. В зеленом перце витамина С несколько меньше — около 95 мг, но так как человеку требуется около 75 мг витамина С в день, любой из этих вариантов полностью покрывает суточную норму.

16. Запах шоколада снижает напряжение и успокаивает нервы

«Шоколад бодрит, если его есть, и успокаивает, если вдыхать его аромат, — говорит британский психолог Нил Мартин. — Но речь идет только о настоящем шоколаде». Он провел исследование с группой добровольцев и пришел к выводу, что аромат шоколада успокаивает нервную систему и снимает напряжение намного лучше, чем запах любого другого продукта.

17. Более того, шоколад — эффективное средство от хронического кашля

Британские исследования показали, что соединение на основе теобромина, полученное из какао, может стать средством для весьма успешного лечения хронического кашля. Оно не имеет побочных эффектов, связанных со стандартными препаратами для лечения постоянного кашля, и в перспективе станет более эффективным, чем традиционные средства.

18. Ученые могут делать бриллианты из арахисового масла

Ученые из Германии во главе с Дэном Фростом установили, что в арахисовом масле содержится достаточно много углерода, а значит, его можно преобразовать в бриллианты. Для этого необходимо сначала полностью удалить из продукта весь кислород, а потом подвергнуть его огромному давлению, чтобы произошел процесс преобразования. Поскольку все продукты питания (и, если на то пошло, все живые существа) содержат углерод, это исследование позволит в будущем создавать алмазы из различных предметов. Конечно, натуральные бриллианты все равно будут более ценными.

19. В красных продуктах с большой вероятностью есть кармин, который получают из жуков

Кармин — это распространенный пищевой краситель, который получают из измельченных жучков кошенили. Он встречается в различных конфетах и других продуктах, а порой даже в средствах декоративной косметики. Многие компании находят заменители кармина, но не потому что он вреден, а по причине того, что вегетарианцы отказываются от таких продуктов.

20. Крекер для ваших зубов вреднее, чем конфеты

Мы не будем разубеждать вас в том, что конфеты вредны для зубов. Но стоит помнить, что есть еще много продуктов, которые представляют куда большую опасность, чем конфеты. Например, крекеры. Дело в том, что зубы разрушает не сахар, а кислота. Когда крекер липнет к зубам, возникает отличная среда для развития вырабатывающих кислоту бактерий.

21. Морская соль ничем не отличается от обычной пищевой соли

Несмотря на то что морская соль позиционируется как более здоровая и полезная, по своему составу она ничем не отличается от обычной пищевой соли — в ней столько же питательных веществ и натрия. В поваренную соль очень часто тоже добавляют йод для здоровья щитовидной железы. Разница в способе добывания: морскую соль получают путем испарения океанской или морской воды, а столовую обычно добывают из подземных солевых отложений.

22. Картофель поглощает сигнал беспроводного интернета

Исследования компании Boeing доказали, что у нас есть кое-что общее с картофелем. Это способность поглощать и отражать радиоволны. Из-за высокого содержания воды и определенного химического состава картофель может поглощать сигнал беспроводного интернета. Использование мешков с картофелем вместо пассажиров в самолетах помогло компании найти и устранить слабые места в беспроводных сигналах во время полета.

23. Все бананы в мире — клоны

В мире существует более тысячи разновидностей бананов, однако все они генетические копии одного банана сорта «кавендиш». Их клонируют из-за отсутствия семян, чтобы продолжать производство. Эта генетическая однородность очень опасна, ведь если бананы атакует какой-то паразит или болезнь, затронуты будут абсолютно все, что со временем может привести к их полному исчезновению.

Бонус: некоторые блюда на следующий день становятся еще вкуснее

Многие хозяйки не раз замечали, что некоторые блюда на следующий день кажутся более вкусными, чем сразу после приготовления. Тому есть много причин. Блюдо становится более насыщенным, лучше пропитывается соусом, специи смешиваются и дают более тонкий вкус. Есть даже целые списки блюд, которые на следующий день становятся намного вкуснее. В их число входят лазанья, паста и мясные тефтели.

Какой из фактов удивил вас больше всего?