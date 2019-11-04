22 не самых приятных факта, узнав которые вы будете по-другому смотреть на мир

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Как вы рассчитываете возраст своей собаки в человеческих годах? Наверняка просто умножаете на 7, а зря. Этот миф зародился еще в XIII веке, но мы до сих пор продолжаем в него верить. На основании этого примера ученые доказали: люди охотнее верят фейкам, которые легко укладываются в их привычную картину мира, чем новым фактам. Даже если они 100-процентно доказаны, но кажутся неправдоподобными.