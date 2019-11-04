22 не самых приятных факта, узнав которые вы будете по-другому смотреть на мир
Как вы рассчитываете возраст своей собаки в человеческих годах? Наверняка просто умножаете на 7, а зря. Этот миф зародился еще в XIII веке, но мы до сих пор продолжаем в него верить. На основании этого примера ученые доказали: люди охотнее верят фейкам, которые легко укладываются в их привычную картину мира, чем новым фактам. Даже если они 100-процентно доказаны, но кажутся неправдоподобными.
Мы в AdMe.ru проштудировали сотни исследований, которые подтверждают достоверность 22 не самых приятных фактов о человеке и мире, который его окружает. И все равно в коал, питающихся экскрементами, нам до сих пор не верится.
- На зубные щетки могут попадать фекальные бактерии, если вы не закрываете крышку унитаза, когда смываете воду.
- Фекальные массы могут проникать сквозь 10 слоев не слишком качественной туалетной бумаги.
- У человеческого эмбриона сначала формируется задний проход, а потом уже рот, поэтому люди относятся к группе вторичноротых.
- Выдавливание прыщей в области носа и носогубных складок может быть очень опасно для здоровья. Ученые называют эту зону треугольником смерти, поскольку она напрямую связывается с мозгом кровеносными сосудами, по которым может быстро распространиться инфекция.
- Основной составляющей духов является амбра — вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. До обработки спиртом оно имеет выраженный запах фекалий.
- Пробники косметики в магазине содержат патогенные бактерии, которые могут вызвать глазные и кожные инфекции.
- Британцы недопивают 99 тыс. л пива ежегодно, потому что оно «теряется» в усах и бороде.
- Рэп-баттлы не новое явление. Обмен оскорбительными стихами был популярен в Англии и Шотландии с V по XVI век.
- В 2008 году больше половины британских подростков считали Шерлока Холмса реальным человеком, а четверть из них думала, что Уинстон Черчилль — выдумка.
- Шанс погибнуть в результате несчастного случая (например, во время вождения автомобиля) у левшей в 5 раз выше, чем у правшей.
- К 50-60 годам человек теряет примерно половину вкусовых рецепторов.
- Человеческий организм не воспринимает глаза как собственный орган. Но специальный защитный барьер не пропускает иммунные клетки к глазам и не дает их уничтожить. Это называется иммунной привилегией органа.
- В общественных бассейнах содержится в среднем 75 л мочи.
- В организме человека бактерий столько же, сколько собственных клеток: около 10 трлн.
- Человек, который регулярно пьет кофе, проглатывает вместе с напитком до 140 тыс. фрагментов насекомых в год (большая часть из них абсолютно безвредна).
- На пути к вершине Эвереста находится не меньше 250 тел альпинистов, которые погибли при покорении горы. Их не могут спустить вниз из-за опасности склона. Некоторые тела даже служат ориентиром: по ним альпинисты определяют высоту, на которую поднялись.
- Если вы чувствуете какой-то запах, значит, молекулы вещества, которое его испускает, уже прикрепились к слизистой оболочке вашего носа.
- Несмотря на то, что кошки являются переносчиками микроба токсоплазмы, который может приводить к поражениям мозга человека, риск подхватить шизофрению из-за домашнего животного очень невелик.
- Щенки любят пищащие игрушки, потому что их звук напоминает им писк убиваемой добычи.
А у вас в арсенале есть факты, которые вы предпочли бы не знать?
Фото на превью Depositphotos