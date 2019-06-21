22 малоизвестных факта о Жаке Иве Кусто (Из-за него в Антарктиде не добывают нефть)

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Десятки фильмов о морях и океанах, изобретение акваланга, знаменитая вязаная красная шапка — первые ассоциации, которые приходят в голову при упоминании имени Жака Ива Кусто. Его личность настолько легендарна, что на карнавалах в Марселе время от времени можно даже увидеть людей, изображающих исследователя. Но жизнь великого француза вне этих трех фактов тоже достойна внимания — например он боролся за чистоту окружающей среды еще в середине ХХ века, задолго до того, как общественность стала интересоваться этой темой.

AdMe.ru с удовольствием изучил историю человека, который открыл людям «голубой континент», и делится с вами некоторыми неожиданными фактами.

Подводная лодка Жака Ива Кусто у океанографического музея в Монако.

Когда Жак Ив и его брат были маленькими, их отец нашел работу в США и перевез всю семью туда. Братья поступили в местную школу и научились бегло говорить по-английски.

Жак Ив мечтал стать летчиком, но ему пришлось отказаться от этого желания после автомобильной аварии, в которой он сломал обе руки.

В юности самостоятельно построил электромобиль.

Во время Второй мировой войны был участником Сопротивления, помогал флоту своей страны воссоединиться с союзниками и организовал операцию коммандос по уничтожению итальянской шпионской сети во Франции. Позже Кусто получил звание командора Почетного легиона и несколько других военных наград.

После войны обезвреживал подводные мины.

Во время службы на флоте посетил Советский Союз.

Жака Ива Кусто готовят к погружению, 1965 г.

В 1943 году, чтобы снять свой второй фильм, склеил множество коротких кинопленок для детских камер в одну, потому что не смог найти в продаже готовую пленку нужной длины.

Обладатель трех премий «Оскар», а еще Кусто в течение 48 лет оставался единственным человеком, получившим «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за документальный фильм.

Снял фильм о Байкале.

Целый год участвовал в съемках телешоу «Эти удивительные животные», одной из ведущих которого была Присцилла Пресли, бывшая жена Элвиса Пресли.

В 1985 команда Кусто прибыла на Кубу, чтобы изучить уникальную популяцию местных омаров. На судно исследователей приехал поужинать сам Фидель Кастро, который прочитал книги Кусто и хотел познакомиться с автором. На этом вечере кубинский руководитель и французский исследователь подружились, и благодаря их особым отношениям в дальнейшем на свободу были отпущены 80 политзаключенных.

Президент США Джон Кеннеди вручает Жаку Иву Кусто золотую медаль Национального географического общества в Белом доме. Справа от Кусто — редактор National Geographic Мелвилл Белл Гросвенор. На ступенях за ними стоят посол Франции в США Эрве Альфанд и его жена Николь Меренда Альфанд, а также супруга Кусто — Симона Мельхиор (справа от посла).

Первые после Второй мировой войны исследования Кусто проводил в компании морского офицера Филиппа Тайе и водолаза Фредерика Дюма. Возможно, именно из-за фамилии Фредерика их стали называть «мушкетерами моря».

Благодаря изобретениям Кусто появилась подводная археология. Первую подводную археологическую экспедицию провел также он — в Тунисе в 1948 году. Обнаруженный тогда римский корабль открыт для дайверов и сегодня.

Жак Ив Кусто 25 июня 1989 года стоит на фоне 50-метрового воздушного шара в форме голубого кита. Это была часть рекламной кампании к открытию морского музея в парижском районе Ле Аль.

Однажды Кусто увидел паром, переделанный из списанного британского минного тральщика. Паром курсировал между Мальтой и островом Гоцо, совершенно обычное судно. Но Жак Ив счел его идеальным для исследований океана. Так началась история знаменитой «Калипсо».

Благодаря знакомству с Томасом Лоэлем, миллионером из семьи Гиннессов, аренда «Калипсо» стоила всего 1 франк в год. Томас выкупил судно и попросил Кусто о двух вещах: никому не говорить, кто помог ему, и больше не просить денег.

Исследования велись с «Калипсо» до 1996 года, когда корабль затонул в Сингапуре после столкновения с баржей. Сейчас идет его реставрация.

«Калипсо» в Монреале, 1980 г.

В 1960-х Жак Ив Кусто руководил научной программой, участники которой подолгу жили и работали под водой. Лаборатории Conshelf I, II и III находились на глубине 10 м, 30 м и 102,4 м соответственно в Средиземном море около Марселя. Целью эксперимента было выяснить, смогут ли люди постоянно жить под водой.

Сначала океанавты погружались по двое и проводили на базе по 7 дней, но в третий раз сразу 6 человек прожили на глубине 3 недели. Эксперимент прошел вполне удачно, хотя и выяснилось, что в таких условиях людям не хватает солнца. Результаты этих опытов теперь используются при подготовке космонавтов.

Здания лабораторий сохранились до сих пор.

Дайвер у Conshelf II, 2017 г.

В 1960 году в Средиземном море должна была появиться свалка радиоактивных отходов. Французская Комиссия по атомной энергии даже сообщила, что проект поддержали океанографы, хотя ученых убедили в том, что количество отходов будет гораздо меньше, чем оказалось по факту. Кусто запустил громкую общественную кампанию против свалки, и активисты остановили поезд с отходами, рассевшись на железнодорожных путях.

В 1990 фонд Кусто запустил всемирную петицию о запрете на добычу полезных ископаемых в Антарктиде. Акция прошла успешно, и запрет вступил в силу. Сейчас в Антарктиду прибывают только ученые и туристы.

Недалеко от бразильской антарктической станции «Команданте Феррас» находится скелет горбатого кита. Кости появились здесь в 1972 году благодаря Кусто, который с их помощью хотел напомнить о трагической судьбе китов в ХХ веке.

Бразильские ученые недалеко от станции «Команданте Феррас» 10 марта 2014 года.

А вы смотрели фильмы Кусто? Что вам из них больше всего запомнилось?