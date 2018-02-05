22 безумных факта об окружающем мире, о которых вы точно никогда не слышали

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Мир, в котором мы живем, необъятен и загадочен, и знать о нем все не способен ни один человек. Однако никто не мешает нам хоть немного к этому приблизиться, ведь любое, даже самое забавное знание значительно расширяет кругозор. Мы уверены, что человек, знающий об алмазном городе на юге Германии, уже существенно преуспел в познании Вселенной.

Фактические знания позволяют сравнивать, находить интересные параллели в окружающем мире и в полной мере осознавать его разнообразие. Любой факт в копилке знаний дает возможность замечать то, чего могут не увидеть другие. Мы в AdMe.ru нашли 22 факта, которые позволят шире взглянуть на мир и, может, чуть больше понять его природу и суть. А в конце статьи вас ждет интересный бонус.

Правое ухо слышит лучше левого. Это связано с неодинаковой работой полушарий головного мозга: в детстве мы обычно больше ориентируемся на левое полушарие, которое отвечает за речь и язык. А потом это просто входит в привычку.

Самцы дельфинов делают самкам подарки. Они преподносят им морских губок в знак серьезности собственных брачных намерений.

Белый цвет в Китае считается траурным.

Овцы узнают людей в лицо, причем даже по фото.

Существует город, состоящий из 72 тонн алмазов: они вмурованы в стены вместе со строительным материалом.

Николай Шустов, российский предприниматель XX века, задумал продвинуть свой новый коньяк. Он нанял молодых людей, которые заходили в трактиры и требовали подать им «шустовский коньяк». Не получив его, они закатывали дебош. В результате владельцы заведений были вынуждены закупить нужный коньяк, а общественность узнала о его существовании.

Киты выпрыгивают из воды, чтобы пообщаться. Прыжком они создают громкий звук, чтобы привлечь внимание сородича, который находится на расстоянии не более 4 км.

Кошки, как и люди, могут быть и правшами, и левшами.

Животные тоже сморкаются, однако это дается им нелегко. Жирафы для этого используют язык, а приматы — палку.

Дно Мирового океана проседает под весом воды.

Домохозяйки Индии владеют 11 % мирового запаса золота. Это означает, что золота у них больше, чем у Швейцарии, США и Германии вместе взятых.

У деревьев во время крепкого сна обвисают ветки.

Некоторые виды мхов умеют пить туман. Можно даже посмотреть, как они это делают.

Птицы поют своим яйцам о погоде. Зебровые амадины, если температура воздуха повышается, подают невылупившимся птенцам особый сигнал, и эмбрионы начинают развиваться медленнее, так как при жаре маленький размер более выгоден.

В течение жизни одна хлопотливая пчелка производит 1/12 ч. л. меда.

Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. Для этого они используют подобранные монеты.

Однажды математик Джордж Данциг случайно решил математическую проблему, приняв ее за домашнее задание. Он опоздал на занятие и не знал, что означает уравнение, написанное на доске.

Существует государство, которое территориально располагается на заброшенной военной платформе посреди моря.

Самец-пингвин предлагает руку и сердце самке, даря ей камень. Если самка принимает предложение, она кладет этот подарок в свое гнездо.

Самая короткая война длилась 38 минут.

Самка броненосца обладает уникальной способностью: при стрессовых ситуациях она может задерживать роды на срок до 2 лет.

Богатые люди в Китае нанимают двойников и отправляют их в тюрьму вместо себя, если это необходимо.

Бонус: почему инопланетян до сих пор не нашли?