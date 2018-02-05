22 безумных факта об окружающем мире, о которых вы точно никогда не слышали
Мир, в котором мы живем, необъятен и загадочен, и знать о нем все не способен ни один человек. Однако никто не мешает нам хоть немного к этому приблизиться, ведь любое, даже самое забавное знание значительно расширяет кругозор. Мы уверены, что человек, знающий об алмазном городе на юге Германии, уже существенно преуспел в познании Вселенной.
Фактические знания позволяют сравнивать, находить интересные параллели в окружающем мире и в полной мере осознавать его разнообразие. Любой факт в копилке знаний дает возможность замечать то, чего могут не увидеть другие.
Мы в AdMe.ru нашли 22 факта, которые позволят шире взглянуть на мир и, может, чуть больше понять его природу и суть. А в конце статьи вас ждет интересный бонус.
- Правое ухо слышит лучше левого. Это связано с неодинаковой работой полушарий головного мозга: в детстве мы обычно больше ориентируемся на левое полушарие, которое отвечает за речь и язык. А потом это просто входит в привычку.
- Самцы дельфинов делают самкам подарки. Они преподносят им морских губок в знак серьезности собственных брачных намерений.
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Белый цвет в Китае считается траурным.
- Овцы узнают людей в лицо, причем даже по фото.
- Существует город, состоящий из 72 тонн алмазов: они вмурованы в стены вместе со строительным материалом.
- Николай Шустов, российский предприниматель XX века, задумал продвинуть свой новый коньяк. Он нанял молодых людей, которые заходили в трактиры и требовали подать им «шустовский коньяк». Не получив его, они закатывали дебош. В результате владельцы заведений были вынуждены закупить нужный коньяк, а общественность узнала о его существовании.
- Киты выпрыгивают из воды, чтобы пообщаться. Прыжком они создают громкий звук, чтобы привлечь внимание сородича, который находится на расстоянии не более 4 км.
- Кошки, как и люди, могут быть и правшами, и левшами.
- Животные тоже сморкаются, однако это дается им нелегко. Жирафы для этого используют язык, а приматы — палку.
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Дно Мирового океана проседает под весом воды.
- Домохозяйки Индии владеют 11 % мирового запаса золота. Это означает, что золота у них больше, чем у Швейцарии, США и Германии вместе взятых.
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У деревьев во время крепкого сна обвисают ветки.
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Некоторые виды мхов умеют пить туман. Можно даже посмотреть, как они это делают.
- Птицы поют своим яйцам о погоде. Зебровые амадины, если температура воздуха повышается, подают невылупившимся птенцам особый сигнал, и эмбрионы начинают развиваться медленнее, так как при жаре маленький размер более выгоден.
- В течение жизни одна хлопотливая пчелка производит 1/12 ч. л. меда.
- Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. Для этого они используют подобранные монеты.
- Однажды математик Джордж Данциг случайно решил математическую проблему, приняв ее за домашнее задание. Он опоздал на занятие и не знал, что означает уравнение, написанное на доске.
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Существует государство, которое территориально располагается на заброшенной военной платформе посреди моря.
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Самец-пингвин предлагает руку и сердце самке, даря ей камень. Если самка принимает предложение, она кладет этот подарок в свое гнездо.
- Самая короткая война длилась 38 минут.
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Самка броненосца обладает уникальной способностью: при стрессовых ситуациях она может задерживать роды на срок до 2 лет.
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Богатые люди в Китае нанимают двойников и отправляют их в тюрьму вместо себя, если это необходимо.
Бонус: почему инопланетян до сих пор не нашли?
Ученые давно занимаются поисками внеземной жизни, однако, даже с учетом наличия обширной информации об экзопланетах, никто из них так и не преуспел в этом. Почему?
Специалистами из Австралийского национального университета выдвигается теория о том, что появление жизни во Вселенной — довольно распространенный процесс, однако вероятность развития ее в сложные формы невероятно мала. Космос может быть полон микробов, но в основном мертвых. Главное препятствие для развития — слишком быстро меняющиеся условия среды: жизнь не успевает выработать защитные механизмы и погибает.
Кроме того, если повезет и жизнь сможет развиться до разумных форм, то насколько стабильным будет это состояние? По меркам Вселенной наша цивилизация существует совсем недолго, и малейшая катастрофа может легко ее уничтожить. Что, если с ближайшей разумной жизнью мы просто не совпали по времени существования?