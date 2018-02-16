21 факт о нашем мире для тех, кто уже давно ничему не удивляется
За почти 14 млрд лет, прошедших со времени Большого взрыва, в нашей Вселенной произошло невероятное множество событий. Да что там во Вселенной — жизнь на нашей Земле прошла путь от «первичного бульона» до нас с вами. И мы, как Homo sapiens, просто обязаны оправдывать звание разумного существа и постоянно совершенствовать свой ум и получать новые знания.
AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с интересными фактами о нашем мире и, возможно, узнать что-то новое для себя и поделиться этим с детьми.
- Племянник Адольфа Гитлера, Уильям Патрик Гитлер, во время Второй мировой войны служил в американском флоте в качестве санитара. Причем разрешение на вступление в его ряды он получил лично от тогдашнего президента США Франклина Рузвельта.
- Слово «бойкот» произошло от имени Чарльза Бойкотта, не поддержавшего кампанию по защите прав трудящихся, из-за чего с ним перестали разговаривать соседи, люди начали отсаживаться от него в церкви, а магазины — отказывать в обслуживании.
- До тех пор пока не прекращается рост костей, дети не чувствуют приторной сладости еды, поэтому они могут добавлять сахар в любое блюдо и оно будет им казаться вкуснее.
- Вся англоязычная «Википедия» без картинок и видео в сжатом виде «весит» около 14 Гб.
- Согласно законодательству США, размер денежных банкнот, изготовленных для кинофильмов, должен быть либо на 75 % меньше, либо на 150 % больше, чем реальные денежные знаки. Кроме того, изображение должно быть напечатано только на одной стороне и с использованием краски только одного цвета.
- В человеческой слюне находится «природное» наркотическое вещество опиорфин, действие которого в 6 раз сильнее морфина.
- Известные на сегодняшний день законы физики действуют только в 4 % всего вещества Вселенной, потому что остальные 96 % занимают так называемые темная материя и темная энергия, о которых не известно практически ничего.
- Желудок и кишечник человека «выстланы» нервными клетками, количество которых достигает 100 000 000 (это больше, чем в голове у кошки). Ученые считают, что именно эти нервные клетки, которые назвали «вторым мозгом», во многом определяют наше настроение и эмоции.
- Галактика M100 находится на расстоянии 55 млрд световых лет от Земли. Это настолько далеко, что, если бы кто-то оттуда прямо сейчас смотрел на нашу планету, он бы наблюдал «прямую трансляцию» процесса вымирания динозавров.
- Уровень преступности в Ватикане — один из самых высоких в мире. В год здесь совершается как минимум 1 преступление на 1 жителя, а в 2007 году этот показатель составил 1,5 преступления на 1 гражданина анклава. Большую часть нарушений закона составляют карманные кражи, 90 % которых остаются нераскрытыми.
- Ученые считают, что срок жизни любого живого существа равен промежутку времени, за которое его сердце совершает около 1 млрд ударов. Впрочем, человеку этот срок удалось увеличить благодаря развитию медицины и изобретению лекарств.
- Факт о том, что большая часть пыли в наших домах состоит из отшелушившихся клеток нашей собственной кожи, не более чем миф. На самом деле пыль состоит по большей части из грязи, которая приносится в помещение с улицы.
- Плоды авокадо никогда не дозревают на деревьях, поэтому фермеры используют их в качестве «живого хранилища» для плодов в течение длительного срока, вплоть до 7 месяцев.
- Изучив найденные на острове Сеймур останки пингвинов, живших около 40 млн лет назад, ученые установили, что предки современных обитателей южных широт были ростом около 180 см и весом более 100 кг.
- Прах Фреда Бора, создателя упаковки чипсов Pringles, был захоронен в одной из них по его собственному завещанию.
- —40 °С равны —40 °F. Формула перевода «фаренгейтов» в «цельсии» выглядит так: °F = 1,8 × °С + 32. Если подставить нужное значение, то несложно вычислить, что на обеих шкалах температура в —40 ° выглядит одинаково «холодно»: 1,8 × —40 + 32 = —40.
- Кошки и собаки могут страдать аллергией. Причем аллергией на человека.
- Велоцирапторы были размером с современную индейку.
- То, что завтрак, — самый важный прием пищи за день, в 1944 году придумала компания, производящая хлопья. С помощью этой хитрости маркетологи пытались повысить продажи своей продукции.
- К 2050 году шоколад, скорее всего, перестанет существовать. Все дело в том, что шоколадным деревьям грозит исчезновение из-за изменения климата.
- Количество присяжных в суде составляет 12, поскольку соответствует числу библейских апостолов.
Удалось ли нам удивить вас какими-то фактами? Или вы знаете что-то, что способно удивить нас?
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