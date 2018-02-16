21 факт о нашем мире для тех, кто уже давно ничему не удивляется

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За почти 14 млрд лет, прошедших со времени Большого взрыва, в нашей Вселенной произошло невероятное множество событий. Да что там во Вселенной — жизнь на нашей Земле прошла путь от «первичного бульона» до нас с вами. И мы, как Homo sapiens, просто обязаны оправдывать звание разумного существа и постоянно совершенствовать свой ум и получать новые знания.