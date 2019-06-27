20+ захватывающих фактов о Земле, которые нам не рассказывали на уроках географии
Мы, люди, не так уж и много знаем о собственной планете. Каждый год приносит новые технологии и научные открытия, которые заставляют человечество ахнуть. Однако на Земле есть другие, не менее поразительные вещи, и на них мы не всегда обращаем внимание. Например, посреди Атлантического океана существует море без берегов, а в Африке находится территория, на которую не претендует ни одна страна мира. Но зато сразу 2 человека — американец и россиянин — объявили себя королями этого места.
AdMe.ru делится с вами фактами о нашем мире, которые не рассказывают в школе.
- Озеро-солончак Эль-Джерид в Тунисе розового цвета, и его поверхность покрыта тонким слоем соли. Летом озеро высыхает и выглядит почти бесконечным, поэтому здесь часто случаются миражи. Согласно легенде, именно здесь родилась греческая богиня Афина, а местность возле озера послужила декорациями к фильму «Звездные войны».
- Самое жаркое место в мире находится не в африканской пустыне, а в США. Небольшой населенный пункт Фернес-Крик расположен в Долине Смерти, штат Калифорния. Максимальная зафиксированная температура здесь составляет почти +57 °С. Фернес-Крик получил рекордный статус после дисквалификации предыдущего победителя — температуру в ливийском городе Эль-Азизия измерили с погрешностями.
Мотель в Фернес-Крик.
- В океанах можно найти примерно 20 млн тонн золота на сумму более $ 700 трлн. Этого хватит, чтобы обеспечить каждого живущего на Земле золотом на $ 21 тыс. И это далеко не только потерянные человеком богатства или клады пиратов. Разрушаясь, береговая порода оседает на дно в виде минералов, среди которых есть и маленькие частички золота. На каждые 100 млн тонн морской воды приходится 1 грамм драгоценного металла. К сожалению, добывать его со дна слишком дорого и неэффективно.
- Есть версия о том, что когда-то у Земли было две луны. В какой-то мере они есть и сейчас. Астрономы Корнеллского университета в 2012 году опубликовали исследование, в котором выдвигалось предположение, что некоторые астероиды, вращающиеся вокруг Солнца, на время становятся естественными спутниками Земли. Таких объектов, называемых квазиспутниками, возле нашей планеты может быть несколько.
- Грузинский язык не похож ни на один язык в мире. Он входит в семью картвельских языков, чье происхождение и связь с какими-либо языковыми семьями окончательно не установлены. Выдвигалась гипотеза о том, что грузинский язык может быть родственен баскскому, но и это пока не доказано.
- Граница Франции и Нидерландов проходит по Карибскому морю. Точнее, по небольшому острову Сен-Мартен, большая часть которого принадлежит Франции, а меньшая — Нидерландам. Интересно, что на острове в ходу не только евро, но и американский доллар, а аэропорт принцессы Юлианы считается самым трудным для приземления, так как взлетно-посадочная полоса находится слишком близко к пляжу Махо, на котором отдыхают туристы.
- В Саудовской Аравии нет ни одного натурального водоема, поэтому вода там добывается из-под земли. Бурение скважин пока еще обеспечивает полив сельскохозяйственных культур и полей, однако ученые полагают, что запасов этой воды хватит ненадолго.
- Саргассово море находится внутри Атлантического океана и не имеет побережья. Ограничено оно течениями: Канарским, Северным пассатным, Гольфстримом и Северо-Атлантическим, и опознать его можно по огромному скоплению водоросли саргассум. Она растет на дне моря, а затем отрывается и поднимается на поверхность, где продолжает размножаться, образуя гигантские «луга».
- На севере Тихого океана существует гигантский остров из мусора, который называют Тихоокеанским мусорным пятном. Течения приносят пластик и другие отходы к воронке водоворота, который не дает мусору выплыть за его пределы. Пятно занимает больше 1 млн кв. км и содержит около 100 млн тонн разнообразных отходов, 70 % которых опускаются на дно океана. На фото ниже вы видите изобретение, которое призвано помочь в борьбе с мусорными островами. По словам разработчиков, за 10 лет использования эта система способна сократить размер Тихоокеанского мусорного пятна на 42 %.
- Чикаго и Нью-Йорк — города с самой большой польской диаспорой в мире. Больше поляков живет только в Варшаве.
- В мире есть несколько мест, названия которых состоят из одной буквы. Это, например, деревня Å в Норвегии, холмы Ø в Дании, деревня Y во Франции, река E в Великобритании и река D в штате Орегон, США, признанная самой короткой в мире.
- Бир-Тавиль (Bir Tawil) — территория на границе Судана и Египта, которая не управляется никем. Обе страны отказываются признавать эту землю своей, хотя исторически она принадлежит Египту. С 1958 года правительство Судана не соглашается обменять Халаибский треугольник (спорный район на границе Судана и Египта) на Бир-Тавиль, а Египет в том же году отказался от каких-либо прав на него.
- Зато права на территорию Бир-Тавиля предъявляют некоторые частные лица. Например, житель американского города Абингдон Джереми Хитон (на фото внизу), который совершил поездку в Африку и воткнул в землю спорного участка созданный им флаг «Королевства Северный Судан». По возвращении на родину Хитон водрузил корону на голову своей дочери и попросил родственников и друзей называть девочку не иначе как «принцесса Эмили». А еще один самопровозглашенный король — российский предприниматель Дмитрий Жихарев — назвал эту территорию «Королевство Средиземье Бир-Тавиль» и даже зарегистрировал Бир-Тавиль в качестве товарного знака.
- Номер 212 пятизвездочного лондонского отеля Claridge’s был объявлен территорией Югославии 17 июля 1945 года. Правда, Великобритания уступила его только на один день, и все ради того, чтобы кронпринц Александр II Карагеоргиевич родился на югославской земле и не потерял право на престол.
- Пересекая границу Китая и Афганистана, вы путешествуете во времени на 3,5 часа вперед. Дело в том, что Афганистан расположен в часовом поясе UTC +4:30, а Китай — в UTC +08:00.
- Из космоса видна не только Великая Китайская стена, но и смог над Пекином. Экологическая ситуация в Китае настолько плоха, что загрязнение воздуха сумел запечатлеть спутник NASA.
- Китай имеет сухопутные границы с 14 странами. Это Вьетнам, Мьянма, Лаос, Бутан, Непал и Индия на юге, Россия и Монголия на севере, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Таджикистан и Киргизия на западе и Северная Корея на востоке.
- Земля совершает один оборот вокруг своей оси за сутки, однако скорость зависит от того, где вы находитесь. Стоя на экваторе, вы будете вращаться со скоростью 1 609 км/ч, а на полюсах — стоять на месте.
- Река Уонгануи, которая протекает в Новой Зеландии, признана живым существом и даже наделена определенными правами. Племя маори считает ее своим предком, поэтому причинение водоему вреда приравнивается к нарушению прав людей из племени. Теперь у реки есть 2 опекуна: один представляет маори, а другой — Новую Зеландию. Любопытный факт: в 2015 году на этой реке побывал британский принц Гарри.
- Эглоу — вымышленное место в США, нанесенное на географическую карту. Город находится на перекрестке в округе Делавэр штата Нью-Йорк. Его придумали основатели General Drafting Company Отто Г. Линдберг и Эрнест Альперс для того, чтобы уличить в нарушении авторских прав, если кто-то скопирует их карту. Однако копирайтная ловушка в итоге превратилась в реальное место — город зарегистрировали в администрации округа, а на одной из улиц открыли магазин. В наше время Эглоу исключен из списка официальных городов, но его все еще можно обнаружить на картах Google. Кроме этого, Эглоу упоминается в романе Джона Грина «Бумажные города».
- Остров Инаксессибл (Неприступный) находится в Атлантическом океане и входит в архипелаг Тристан-да-Кунья. Необитаемый остров со всех сторон окружен скалами, поэтому высадиться на него крайне сложно как с корабля, так и с самолета. Также Инаксессибл — место обитания некоторых уникальных видов животных. Остров населен хохлатыми пингвинами (на фото внизу), желтоклювыми альбатросами и тристанскими пастушками — самыми маленькими в мире нелетающими птицами.
- Военные и дипломатические переговоры Северной и Южной Кореи долгое время проходили в демилитаризованной зоне Пханмунджом. Представители двух государств общались за специальным столом, который был разделен пополам между их странами. Интересно, что участникам переговоров было запрещено пересекать эту границу и как-либо вторгаться на чужую сторону стола. Дело в том, что две Кореи вели холодную войну, поэтому границы были закрыты для всех, включая высокопоставленных лиц. Подобные конференции были единственным местом встреч лидеров Северной и Южной Кореи вплоть до 2018 года. Теперь, после восстановления отношений, Пханмунджом превратился в популярную туристическую достопримечательность.
Так выглядит демилитаризованная зона между двумя Кореями. На этом фотоколлаже вы видите пограничников лейтенанта Кима из КНДР (сверху) и капрала Ву из Южной Кореи (внизу).
Какой из этих фактов поразил вас больше всего?
Фото на превью East News