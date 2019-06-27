20+ захватывающих фактов о Земле, которые нам не рассказывали на уроках географии

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Мы, люди, не так уж и много знаем о собственной планете. Каждый год приносит новые технологии и научные открытия, которые заставляют человечество ахнуть. Однако на Земле есть другие, не менее поразительные вещи, и на них мы не всегда обращаем внимание. Например, посреди Атлантического океана существует море без берегов, а в Африке находится территория, на которую не претендует ни одна страна мира. Но зато сразу 2 человека — американец и россиянин — объявили себя королями этого места.