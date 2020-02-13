20+ вопросов, которые поставили в тупик юных гениев из передачи «Умницы и умники». Попробуйте и вы

Вопрос: По поводу одного произведения, сочиненного Чайковским в 1876 году, критика писала, что музыка, «за исключением некоторых удачных пассажей, поистине монотонна и скучна». Какую вещь ругали всезнающие критики?

Вопрос: Один человек решил сделать Моцарта своим «святым покровителем», добавив имя Амадей к другим именам, полученным им при крещении. Как звали этого страстного поклонника Моцарта?

Вопрос: Фридрих Великий прекрасно играл на флейте. Чаще всего исполнял сонаты собственного сочинения. Но однажды, когда прусский король собрался играть, ему подали список приехавших в столицу. Фридрих просиял от счастья и стал наигрывать: си-бемоль, ля, до, си... Кто приехал? Почему король стал наигрывать именно эти ноты?

Вопрос: Однажды друг Моцарта застал великого композитора и его жену в самом разгаре пляски посреди комнаты. Почему они танцевали? Подсказка: дело было зимой.

Вопрос: Бетховен часто менял квартиры. Иногда его просто выгоняли хозяева из-за жалоб жильцов, живших этажом ниже. Что делал Бетховен?

Вопрос: Делиб — это французский композитор. А «Сильвия»... Я, право, даже не знаю, что это — балет или опера. Но вот, представляете себе, нашелся умник, который утверждал, что «Сильвия» Делиба во сто раз лучше «Лебединого озера» П. И. Чайковского. Как звали этого оригинала?