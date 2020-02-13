20+ вопросов, которые поставили в тупик юных гениев из передачи «Умницы и умники». Попробуйте и вы
«Умницы и умники» — одна из старейших интеллектуальных передач на отечественном телевидении. Ее первый выпуск вышел на экраны 29 ноября 1992 года, а за время существования телевикторины десятки талантливых школьников смогли стать студентами МГИМО. Чтобы получить шанс на поступление, участникам приходится отвечать на сложные вопросы из разных областей гуманитарных знаний, и некоторые из них могут поставить в тупик даже людей с высшим образованием.
AdMe.ru изучил книги Юрия Павловича Вяземского, чтобы найти самые интересные вопросы из знаменитого телесостязания.
Тема «Поэты и писатели»
- Вопрос: Письма Пушкина к женщинам не менее поэтичны, чем его стихи и поэмы. Вот, например, письмо к Анне Керн: «Если вы приедете, я вам обещаю быть очень любезным. В понедельник я буду весел, во вторник буду восторжен, в среду — нежен, в четверг — игрив, в пятницу, в субботу и воскресенье...» Каким Пушкин обещает быть в пятницу, субботу и воскресенье?
- Вопрос: Когда в апреле 1824 года умер Байрон, многие русские поэты скорбели. А Пушкин говорил, что рад его смерти. Как он это объяснял?
- Вопрос: В детстве маленький Миша Лермонтов иногда обзывал свою бабушку, бросался на слуг с палкой, с ножом — что под руку попадало. Когда это с Мишей случалось?
- Вопрос: Где-то в 30-х годах XIX столетия Бальзак со своим близким приятелем Леоном Гозланом часами бродили по Парижу и внимательно вчитывались в вывески различных заведений. С какой стати?
- Вопрос: В 1861 году Виктор Гюго приехал в Ватерлоо, чтобы осмотреть место сражения. Его возлюбленная, Жюльетта, повсюду следовала за ним и собирала васильки, маргаритки и маки, делая из них кокарды. Почему именно эти цветы собирала спутница Гюго?
- Вопрос: Ги де Мопассан любил повторять: «Если утром вы проснулись в хорошем настроении, вышли на улицу и мимо вас пробегает миловидный мальчуган...» Что и почему нам советует сделать Ги де Мопассан?
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Вопрос: Всему миру известно крылатое шекспировское выражение: «Весь мир — театр». Рассказывают, что современник Шекспира Бен Джонсон как-то ехидно заметил: если все актеры, то каким образом находятся зрители этой игры? Что ответил Шекспир своему коллеге?
- Ответ: «...в пятницу, в субботу и воскресенье — каким вам угодно. И всю неделю у ваших ног».
- Ответ: «Я рад его смерти как высокому предмету для поэзии», — заявил Пушкин.
- Ответ: Когда по приказанию бабушки кого-нибудь из крепостных вели наказывать.
- Ответ: Искали имя для главного героя романа. Бальзак считал, что имя ни в коем случае нельзя выдумывать. Оно должно «реально существовать в городе» и «должно подходить герою, как десна к зубу».
- Ответ: Эти цветы, соответственно, имеют синий, белый и красный цвета — такие же, как на национальном флаге Франции.
- Ответ: «Погладьте его по головке — может быть, это ваш сын».
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Ответ: Все люди — и актеры, и зрители в одно и то же время.
Тема «Художники»
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Вопрос: Свой шедевр «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» Леонардо называл «убыточной работой»: ничего, дескать, не заработал и много денег израсходовал. На что были потрачены немалые деньги?
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Вопрос: В 1906 году Пикассо написал портрет Гертруды Стайн. Почти все, знавшие эту знаменитую американку и видевшие портрет, говорили: Гертруда на картине совсем не похожа на себя. Что отвечал критикам Пабло Пикассо?
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Вопрос: Почему Эдгар Дега и Эдуард Мане работали с профессиональными натурщиками, а Клод Моне и Огюст Ренуар чаще просили позировать кого-нибудь из своих друзей или знакомых?
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Вопрос: В некоторые годы Ренуар в своей квартире тщательно спиливал острые углы у столов и комодов. Зачем?
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Вопрос: В 1897 году Федор Шаляпин пел в опере Римского-Корсакова «Псковитянка» партию Ивана Грозного. И чуть ли не перед каждым выходом на сцену торжественно восклицал: «Великое спасибо Репину!» За что певец благодарил художника?
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Вопрос: Александр Андреевич Иванов (1806–1858) дружил с Гоголем. Но, к сожалению, не оставил нам его портрета. Некоторые, однако, утверждают: вы просто смотреть не умеете, есть Гоголь у Иванова. Где? В каком наряде изображен?
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Вопрос: «Сидит ворона на снегу и крыло отставила...» Или вот еще: «Днем на фоне белой рубахи — пламенник свечи...» Два образа, которые захватили воображение Василия Ивановича Сурикова. Какие две знаменитые картины восходят к этим образам?
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Ответ: Чтобы Мона Лиза улыбалась во время сеансов, Леонардо постоянно нанимал музыкантов и шутов.
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Ответ: «Пустяки! В конце концов она станет такой, какой я ее изобразил». Через много лет все стали восхищаться поразительным сходством Гертруды Стайн с ее портретом.
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Ответ: Дега и Эдуард Мане были в состоянии заплатить натурщикам, а у Ренуара и Клода Моне на них не было денег.
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Ответ: Острые углы могли поранить нежную кожу его маленьких детей, когда те только начинали бегать по комнатам.
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Ответ: За образ Ивана Грозного с картины «Иван Грозный и сын его Иван», которым он вдохновлялся при подготовке партии.
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Ответ: На картине «Явление Христа народу» так называемый «ближайший к Христу» в хламиде бруснично-кирпичного цвета... очень похож на Гоголя.
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Ответ: «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» соответственно.
Тема «Композиторы»
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Вопрос: По поводу одного произведения, сочиненного Чайковским в 1876 году, критика писала, что музыка, «за исключением некоторых удачных пассажей, поистине монотонна и скучна». Какую вещь ругали всезнающие критики?
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Вопрос: Один человек решил сделать Моцарта своим «святым покровителем», добавив имя Амадей к другим именам, полученным им при крещении. Как звали этого страстного поклонника Моцарта?
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Вопрос: Фридрих Великий прекрасно играл на флейте. Чаще всего исполнял сонаты собственного сочинения. Но однажды, когда прусский король собрался играть, ему подали список приехавших в столицу. Фридрих просиял от счастья и стал наигрывать: си-бемоль, ля, до, си... Кто приехал? Почему король стал наигрывать именно эти ноты?
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Вопрос: Однажды друг Моцарта застал великого композитора и его жену в самом разгаре пляски посреди комнаты. Почему они танцевали? Подсказка: дело было зимой.
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Вопрос: Бетховен часто менял квартиры. Иногда его просто выгоняли хозяева из-за жалоб жильцов, живших этажом ниже. Что делал Бетховен?
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Вопрос: Делиб — это французский композитор. А «Сильвия»... Я, право, даже не знаю, что это — балет или опера. Но вот, представляете себе, нашелся умник, который утверждал, что «Сильвия» Делиба во сто раз лучше «Лебединого озера» П. И. Чайковского. Как звали этого оригинала?
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Вопрос: Некоторые музыкальные произведения исчезают бесследно. Рихард Вагнер, например, написал увертюру к опере «Христофор Колумб». Отправил ее в Лондон. Там ее забраковали и отослали обратно. Но Вагнер не смог ее получить. Почему?
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Ответ: Так они отзывались о балете «Лебединое озеро».
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Ответ: Писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман.
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Ответ: Четыре ноты в латинской записи выглядят так: B — A — C — H — Бах! Разумеется, концерт был отменен. То есть вместо короля стал играть Бах.
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Ответ: Была зима, кончились дрова, денег давно не было... Моцарт и Констанца танцевали, чтобы согреться.
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Ответ: Напряженное сочинение музыки вызывало у Бетховена прилив крови к голове. Он сбрасывал с себя одежду и обливался холодной водой. На нижнем этаже с потолка шел «дождь».
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Ответ: Петр Ильич Чайковский.
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Ответ: В тот момент у Вагнера не было денег на оплату бандероли.
На сколько вопросов вам удалось ответить самостоятельно? И какой показался самым сложным или, наоборот, простым?