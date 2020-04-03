20+ вещей, разницу между которыми не заметить невооруженным глазом

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Часто мы воспринимаем некоторые предметы как идентичные, так как разница между ними незаметна без специального оборудования. Например, наш глаз не способен отличить крашеные волосы от естественных, больные зубы от здоровых, а соевый сыр от натурального. Но стоит взять в руки микроскоп — и сразу же становится ясно, что между этими вещами настоящая пропасть.

Мы в AdMe.ru разыскали фотографии предметов, разницу между которыми — очевидную и неоспоримую — можно увидеть только с помощью микроскопа.

1. Обычная бритва с хорошим лезвием срезает волоски гораздо лучше, чем электрическая

2. Чистый здоровый зуб и трещина на эмали

3. Окрашивание волос негативно влияет на их структуру

На втором кадре — волос 7-летнего ребенка, который никогда не подвергался воздействию аммиака. На первом фото — окрашенный волос, он явно поврежден.

4. Крыло бабочки и крыло стрекозы имеют принципиально разное устройство

В отличие от стрекоз, крылья бабочек покрыты крошечными пластинками-чешуйками, отсюда и название отряда — чешуекрылые.

5. Игла шприца и игла ежа

6. Нейлоновые чулки, хлопковая ткань и деним

7. Лепесток розы и лепесток тюльпана

8. Игла шприца и жало скорпиона

9. Скорлупа перепелиного яйца и скорлупа куриного яйца

10. Лак для ногтей с блестками и без блесток

11. Игла голубой ели и игла сосны похожи только снаружи

12. Чешуя кеты и чешуя лимонной акулы

13. Монеты, выпущенные в Москве и Санкт-Петербурге

На монетах достоинством 1 рубль и выше под правой лапой орла под лупой можно разглядеть «подпись» монетного двора, на котором они были выпущены.

14. Семена киви и мака имеют сходство и под микроскопом

15. Хотя дыня и огурец — близкие родственники, по шкурке этого не скажешь

16. Оторванный край листа и отрезанный ножницами

17. Человеческий волос и нить из лампы накаливания

А какие предметы было бы интересно вам сравнить с помощью микроскопа?

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