20+ вау-фактов, которые пополнят ваш багаж знаний уникальными сведениями
Самая большая неэлектронная энциклопедия была издана в 1403–1408 гг. по приказу китайского императора Юнлэ. Она включала в себя 11 095 томов, в которых содержалось краткое описание всех книг, имеющихся в библиотеке правителя, однако до сегодняшнего дня дошло менее десятой части всего текста. С того времени человечество накопило огромный массив знаний, который ежегодно увеличивается на миллиарды гигабайт, что дает нам возможность каждый день узнавать что-то новое.
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После уколов ботокса люди хуже распознают эмоции окружающих. Ученые считают, что чем меньше эмоций отражается на лице самого человека, тем ниже его способность «считывать» их с лиц окружающих.
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Люди с большими глазами чаще страдают от близорукости, чем остальные. По мнению медиков, это происходит из-за того, что размер глазного яблока слишком большой и свет фокусируется перед сетчаткой глаза, а не на ней.
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Жительница Кипра Мария Параскева всю жизнь хотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году она осуществила свою мечту: ее фата была длиной около 7 км, что превышает длину 63 футбольных полей.
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Струя воды, бьющая о твердую поверхность, издает разные звуки в зависимости от своей температуры: чем она ниже, тем выше тембр.
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ДНК огнестойка. В ходе эксперимента ученые извлекли ДНК из молоки сельди и нанесли на кусок хлопковой ткани, а потом подожгли. Оказалось, что ткань, обработанная таким образом, не подвержена горению, однако говорить о серийном выпуске пока рано. Ученые точно не знают, попадет ли посторонняя ДНК с огнестойкой одежды в тело человека, да и после стирки подобная куртка или брюки придут в негодность, поскольку материал боится воды.
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Стук сердца — это звуки открывающихся и закрывающихся клапанов.
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Самое длинное название книги, согласно Книге рекордов Гиннесса, состоит из 3 777 слов.
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Современные смартфоны имеют в миллионы раз большую производительность, чем компьютеры, отвечавшие за лунную миссию «Аполлона-11». Более того, даже зарядное устройство для телефона мощнее их.
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Когда мы обгораем на солнце, в клетках кожи включается механизм программируемой гибели. Таким образом организм предотвращает возникновение рака кожи, к которому может привести солнечный ожог.
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На самом деле опоссумы не притворяются мертвыми, а просто теряют сознание от страха и впадают в некое подобие комы, которое может длиться до 3 часов. Более того, чтобы животные как можно убедительнее сыграли смерть, их анальная железа выпускает особый секрет, запах которого напоминает трупный.
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Бобры могут 15 минут находиться под водой, не выныривая на поверхность. Кроме того, у этих животных прозрачные веки, которые позволяют им прекрасно видеть во время подводного плавания.
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Самое короткое название науки, заканчивающейся на -логия, — оология, изучающая яйца птиц.
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В верблюжьих горбах нет воды. На самом деле в них хранятся запасы жира, которые дают им энергию во время длительного голодания. Вода же, необходимая им в периоды засухи, хранится прямо в крови этих необычных созданий.
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У судей, обслуживающих теннисные матчи во время Уимблдона, есть список нецензурных слов на разных языках. Использование такой лексики во время игры запрещено, и за нарушение этого правила судья может наложить на игрока штраф.
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Кстати, в латинском языке около 800 бранных слов, а в английском — примерно 20.
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80 % женщин носит неподходящий бюстгальтер, поскольку у разных производителей белье одного и того же размера может отличаться. К тому же на определение размера влияет и форма бюстгальтера.
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Когда мы читаем про себя или ведем диалог со своим внутренним голосом, наш мозг передает языку и голосовым связкам те же сигналы, что и при обычном разговоре. Фактически это означает, что чтение мыслей других людей не такая уж и выдумка и когда-нибудь в будущем человечество сможет овладеть такой технологией.
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У мусора, который собирается на дне карманов и состоит из кусочков бумаги, пыли и ворса от самих брюк, есть свое название — гнурр.
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Lego — крупнейший производитель шин в мире. Практически каждый набор конструктора предполагает наличие колес, поэтому компания ежегодно выпускает их в количестве более 300 млн штук.
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В 2011 году 99-летний итальянец Антонио С. развелся после более чем 60 лет брака. Причиной расставания с 96-летней супругой Розой С. стала измена, в которой она призналась незадолго до этого. Правда, изменила Роза Антонио в 1940-х годах.
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У близнецов могут быть разные отцы. Это происходит в тех случаях, когда 2 созревшие яйцеклетки оплодотворяются сперматозоидами разных мужчин.
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В течение первых 4 дней беременности человеческий эмбрион имеет рост всего 0,14 мм и к моменту рождения вырастает более чем в 3 000 раз.
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Мужчины с бритой головой кажутся нам более сильными и мужественными, чем их волосатые ровесники.
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Предназначение Мачу-Пикчу до сих пор неизвестно.
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В мире насчитывается около 6 000 видов божьих коровок. Большая их часть — хищники, а личинки некоторых видов и вовсе каннибалы, поедающие своих сородичей, которые пытаются вылупиться из яйца.
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На 20-й неделе беременности количество яйцеклеток в теле эмбриона женского пола составляет около 6 млн. К моменту рождения их остается не более 2 млн, а ко времени достижения половой зрелости их остается примерно 300–400 тыс., поскольку до пубертатного возраста эти самые большие клетки человека погибают в количестве 11 тыс. в месяц.
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С момента рождения и до того времени, когда он начинает приучаться к горшку, ребенок сменит около 8 000 подгузников.
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С 1980 года количество рожденных в мире близнецов увеличилось примерно на 76 %.
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У слова «спагетти» есть единственное число — «спагетто». А у «конфетти» — «конфетто».
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Мы действительно можем чувствовать на себе чей-то взгляд. Эта способность выработалась у людей для защиты от потенциальной опасности, поскольку в природе прямой взгляд считается признаком агрессии. Исследования показали, что за эту опцию в нашем мозге отвечают особые клетки, которые активизируются только тогда, когда на нас кто-то смотрит.
Может, и в вашей копилке есть какой-то факт, который может нас удивить?
Фото на превью Depositphotos