20+ вау-фактов, которые пополнят ваш багаж знаний уникальными сведениями

После уколов ботокса люди хуже распознают эмоции окружающих. Ученые считают, что чем меньше эмоций отражается на лице самого человека, тем ниже его способность «считывать» их с лиц окружающих.

Люди с большими глазами чаще страдают от близорукости, чем остальные. По мнению медиков, это происходит из-за того, что размер глазного яблока слишком большой и свет фокусируется перед сетчаткой глаза, а не на ней.

Жительница Кипра Мария Параскева всю жизнь хотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году она осуществила свою мечту: ее фата была длиной около 7 км, что превышает длину 63 футбольных полей.

Струя воды, бьющая о твердую поверхность, издает разные звуки в зависимости от своей температуры: чем она ниже, тем выше тембр.