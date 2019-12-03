20 тревожных фактов, которые заставят вас пролежать с широко открытыми глазами до самого утра
Считается, что при просмотре полуторачасового триллера или хоррора зритель теряет около 200 калорий, а это равносильно 30 минутам бега. Надеемся, что эта статья окажет на вас не менее эффективное воздействие.
AdMe.ru предупреждает: после прочтения вы можете разлюбить дельфинов, с опаской смотреть на муравьев и перестать пользоваться туалетом в самолетах.
- Волосяной покров нужен человеку, чтобы как можно быстрее обнаружить на себе насекомое и убрать его. Поэтому обычно мы чувствуем мурашки, если кто-то неожиданно дотрагивается до нас.
- Количество ударов сердца за всю вашу жизнь меньше, чем количество людей, которые живут сейчас на Земле.
- Человек и некоторые животные в погоне за соленой пищей готовы рисковать собственной жизнью. Все дело в том, что соль имеет точно такую же схему привыкания, что и наркотики.
- Вас может засосать в сливное отверстие в туалете самолета, если вы решите нажать на кнопку смыва, сидя на унитазе.
- Считается, что во время холодной войны в мире было потеряно около 50 атомных бомб. Большая их часть, по всей видимости, находится где-то на дне океана.
- Ядовитые железы пчел — это железы их половой системы. Вместе с ядом в кровь жертвы попадают вещества, которые должны привлечь к укушенному объекту других пчел.
- В США ежегодно фиксируется около 2 500 несчастных случаев, происходящих при использовании левшами оборудования, которое было разработано для правшей.
- Не у всех людей выпадают молочные зубы. Коренные в этом случае никуда не деваются: они находятся прямо под нашими глазами.
- Из-за недостатка еды и пресной воды некоторые птицы на Галапагосских островах научились пить кровь зверей.
- Низкий уровень витамина D ведет к депрессии и желанию навредить себе. А его недостаток наблюдается у каждого 8-го человека в мире.
- В Парижском зоопарке в 2019 году появился новый питомец — «капля». Это грибоподобный организм, который умеет передвигаться и нападать на врагов. Если разрезать «каплю» пополам, обучить каждую половину чему-то, а после соединить, то они «поделятся» друг с другом информацией.
- В гамбургерах McDonald’s содержится мясо, которое добывают из переработанных коровьих туш. При этом в одном-единственном бургере может оказаться мясо более чем 100 коров.
- В связи с глобальным потеплением все больше опасений вызывают вирусы, таящиеся во льдах. Основная опасность в том, что у нас нет антител против этих вирусов, поскольку мы с ними никогда не сталкивались.
- Если вам кажется, что кто-то пристально наблюдает за вами, скорее всего, вы правы. Человеческий мозг способен улавливать взгляд другого человека, даже если он находится вне поля вашего зрения.
- Каждый 5-й ребенок в мире всерьез утверждает, что слышит голоса.
- Когда дельфины толкают тонущего человека к берегу, они не спасают его. Они хотят поиграть, представляя несчастного добычей. С равной долей вероятности дельфины могут вытолкать незадачливого пловца и в открытое море.
- У летучих мышей настолько тонкие и острые зубы, что они могут проткнуть кожу незаметно для жертвы.
- Запах восковых мелков считается одним из самых узнаваемых ароматов в мире. Секрет очень прост: так пахнет стеариновая кислота, которая содержится в говяжьем жире. Жир в мелках необходим для сохранения восковой консистенции.
- Некоторые муравьи попадают под влияние гриба-паразита, который захватывает тело насекомого и может управлять его поведением. В народе таких муравьев называют зомби.
- Если вы очень быстро вертите головой, то мозг отключает ваше зрение на какие-то доли секунды. А вы даже не замечаете этого.
Расскажите нам, а какой факт об окружающем мире не дает вам уснуть? Возможно, он попадет в следующую подборку.