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20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове

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Природа не устает подкидывать нам сюрпризы. И мы очень ей за это благодарны, ведь иначе жить было бы скучно. Стоит нам найти перчик, который демонстрирует 3 стадии созревания одновременно, или, например, обнаружить, что лаймы тонут в воде, а лимоны нет, как мы в очередной раз утверждаемся в мысли, что матушка-природа неподражаема.

AdMe.ru отобрал 23 фотографии странных и захватывающих ситуаций, а в бонусе у нас волшебный кадр, снятый действительно удачливым фотографом.

1. Одинокая вишенка выросла в середине дерева

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© Hyrla / reddit

2. «Разница между летней и зимней окраской моей лошади очевидна»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© PaperPonies / reddit

3. «Самый маленький кленовый лист из тех, что я видел»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© bukunothing / reddit

4. Дерево «нарисовало» звездочку в сердцевине ветки

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© jelly-dougnut / reddit

5. Помидор выглядит так, будто его сшили из лоскутков

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© seaweedoreo / reddit

6. Эти незабудки выросли в форме сердца

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© puppersdoggos / reddit

7. «Я поймал рыбу со сколиозом»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© RubMybrisket6 / imgur

8. Эти цветы смешивают желтый, белый и бордовый в случайных пропорциях

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© Vlakc / reddit

9. Перец наполовину зеленый, наполовину красный

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© PvHax_FTW / reddit

10. «Мой зрачок неправильной формы, но даже в возрасте 25 лет у меня нет проблем со зрением!»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© EmikaBrooke / reddit

11. «Мой мини-кактус выпустил цветок, который прожил всего один день»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© Rose_48 / reddit

12. Внутри этого мандарина прятался малыш-мандарин

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© InguardoAllardo / reddit

13. «Кактус моих родителей выглядит как человек, машущий рукой»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© Theprofessor123 / reddit

14. «Каждый год сквозь стену плюща в нашем саду прорастает роза»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© i-lack / reddit

15. «Заметил белку с необычным окрасом»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© cvbecker / reddit

16. Ломтик перца демонстрирует сразу 3 стадии созревания

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© RuariLates_ / reddit

17. Этот чеснок весь одна большая долька

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© notneruda / reddit

18. «Идеальная круглая радуга получилась у моего дверного глазка во время заката»

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© TheGoogleist / reddit

19. Петуния выглядит как галактика

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© shady_robot / reddit

20. Оказалось, что лимоны держатся на поверхности, а лаймы тонут

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© verygoodwood / reddit

Бонус: самолет выглядит так, будто летит на Луну

20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
© weII_then / reddit

Какие неоднозначные явления посчастливилось наблюдать вам в последнее время? Если у вас есть фотографии чего-нибудь, что заставило вас воскликнуть «Ух ты!», пожалуйста, поделитесь ими с нами.

Фото на превью PaperPonies / reddit
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