20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове
Природа не устает подкидывать нам сюрпризы. И мы очень ей за это благодарны, ведь иначе жить было бы скучно. Стоит нам найти перчик, который демонстрирует 3 стадии созревания одновременно, или, например, обнаружить, что лаймы тонут в воде, а лимоны нет, как мы в очередной раз утверждаемся в мысли, что матушка-природа неподражаема.
AdMe.ru отобрал 23 фотографии странных и захватывающих ситуаций, а в бонусе у нас волшебный кадр, снятый действительно удачливым фотографом.
1. Одинокая вишенка выросла в середине дерева
2. «Разница между летней и зимней окраской моей лошади очевидна»
3. «Самый маленький кленовый лист из тех, что я видел»
4. Дерево «нарисовало» звездочку в сердцевине ветки
5. Помидор выглядит так, будто его сшили из лоскутков
6. Эти незабудки выросли в форме сердца
7. «Я поймал рыбу со сколиозом»
8. Эти цветы смешивают желтый, белый и бордовый в случайных пропорциях
9. Перец наполовину зеленый, наполовину красный
10. «Мой зрачок неправильной формы, но даже в возрасте 25 лет у меня нет проблем со зрением!»
11. «Мой мини-кактус выпустил цветок, который прожил всего один день»
12. Внутри этого мандарина прятался малыш-мандарин
13. «Кактус моих родителей выглядит как человек, машущий рукой»
14. «Каждый год сквозь стену плюща в нашем саду прорастает роза»
15. «Заметил белку с необычным окрасом»
16. Ломтик перца демонстрирует сразу 3 стадии созревания
17. Этот чеснок весь одна большая долька
18. «Идеальная круглая радуга получилась у моего дверного глазка во время заката»
19. Петуния выглядит как галактика
20. Оказалось, что лимоны держатся на поверхности, а лаймы тонут
Бонус: самолет выглядит так, будто летит на Луну
Какие неоднозначные явления посчастливилось наблюдать вам в последнее время? Если у вас есть фотографии чего-нибудь, что заставило вас воскликнуть «Ух ты!», пожалуйста, поделитесь ими с нами.
Фото на превью PaperPonies / reddit