20 сюрпризов природы, которые не укладываются у нас в голове

Природа не устает подкидывать нам сюрпризы. И мы очень ей за это благодарны, ведь иначе жить было бы скучно. Стоит нам найти перчик, который демонстрирует 3 стадии созревания одновременно, или, например, обнаружить, что лаймы тонут в воде, а лимоны нет, как мы в очередной раз утверждаемся в мысли, что матушка-природа неподражаема.

AdMe.ru отобрал 23 фотографии странных и захватывающих ситуаций, а в бонусе у нас волшебный кадр, снятый действительно удачливым фотографом.

1. Одинокая вишенка выросла в середине дерева

2. «Разница между летней и зимней окраской моей лошади очевидна»

3. «Самый маленький кленовый лист из тех, что я видел»

4. Дерево «нарисовало» звездочку в сердцевине ветки

5. Помидор выглядит так, будто его сшили из лоскутков

6. Эти незабудки выросли в форме сердца

7. «Я поймал рыбу со сколиозом»

8. Эти цветы смешивают желтый, белый и бордовый в случайных пропорциях

9. Перец наполовину зеленый, наполовину красный

10. «Мой зрачок неправильной формы, но даже в возрасте 25 лет у меня нет проблем со зрением!»

11. «Мой мини-кактус выпустил цветок, который прожил всего один день»

12. Внутри этого мандарина прятался малыш-мандарин

13. «Кактус моих родителей выглядит как человек, машущий рукой»

14. «Каждый год сквозь стену плюща в нашем саду прорастает роза»

15. «Заметил белку с необычным окрасом»

16. Ломтик перца демонстрирует сразу 3 стадии созревания

17. Этот чеснок весь одна большая долька

18. «Идеальная круглая радуга получилась у моего дверного глазка во время заката»

19. Петуния выглядит как галактика

20. Оказалось, что лимоны держатся на поверхности, а лаймы тонут

Бонус: самолет выглядит так, будто летит на Луну