20 снимков, которые раньше видели только рентгенологи. А теперь можете и вы

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124 года назад Вильгельм Рентген случайно открыл икс-лучи, которые, помимо прочего, помогали «просветить» человеческое тело насквозь. С тех пор пошло-поехало: ученые придумали томографы и смогли открыть множество тайн нашего организма.

AdMe.ru не устает поражаться сложности устройства человеческого организма. Мы просмотрели тысячи МРТ- и КТ-снимков, чтобы найти по-настоящему захватывающие и удивить вас тоже.

1. Девочка взяла на рентген любимую игрушку. Теперь вы знаете, как выглядит Свинка Пеппа в рентгеновском излучении

2. Компьютерная томограмма легких курильщика

Пациент страдает от эмфиземы — болезни легких, из-за которой нарушается поступление кислорода в организм.

3. Рентген пациента с пирсингом

4. Компьютерная томография гимнастки, выполняющей упражнение

5. Так выглядит биение человеческого сердца

6. Силиконовая грудь в аппарате МРТ

7. Снимок кровеносных сосудов мозга, сделанный с помощью мощного томографа в 7 тесла

А в Китае уже разработали медицинский томограф со значением магнитной индукции 14 тесла, который может увидеть работу мысли. Аппарат с таким магнитом чувствителен к электронному полю нейронов мозга. Правда, он пока не одобрен для использования на людях.

8. Рентгенограмма кисти: слева — обычный снимок, рука справа полита йодом

В рентгенологии вещества на основе йода используются в качестве контраста.

9. МРТ женщины, которая беременна двойней

10. Поцелуй под лучами рентгена

11. Так изменяется рука ребенка с возрастом

На месте некоторых костей сначала располагаются хрящи, которые позже заменит костная ткань.

12. Как выглядит тело человека при разных технологиях сканирования

Кожа. Мышцы. Кости. Сосуды.

13. Вот почему нельзя позволять детям играть с мелкими предметами

14. ПЭТ-сканирование человека с В-клеточной лимфомой. Слева — результат до химиотерапии, справа — после

15. Пациентка пришла на рентген с накладными ногтями

16. Так меняется мозг в течение жизни. У человека справа болезнь Альцгеймера, которая приводит к атрофии мозга

17. Компьютерная ангиография человеческого сердца, которое опутано сетью сосудов

18. Роды в аппарате МРТ

19. Флюороскопия движения челюстей

20. Рентген стоп пациента с полидактилией

Полидактилия — анатомическое отклонение, при котором человек рождается более чем с 5 пальцами на конечности.

Бонус: МРТ-сканирование брокколи выглядит как фейерверк

Признаемся честно: красота человеческого тела просто заворожила нас. А как вы относитесь к медицинским снимкам: испытываете страх перед ними или хотите рассмотреть в подробностях?