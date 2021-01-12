20+ растений, которые похожи на результат эксперимента сумасшедшего ученого

Кажется, что диковинные растения в форме аиста, маски Дарта Вейдера или цвета павлиньего пера можно увидеть только во сне или в фантастическом фильме. Но они действительно существуют на планете Земля, как и многие другие неожиданные виды флоры.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться тому, как изобретательна матушка-природа. Совершив виртуальное путешествие по разным частям света, показываем вам редкие растения, которые ни на что не похожи.

Антурус Арчера, хотя он и похож на цветок, на самом деле является грибом. Он покрыт слизью, которая привлекает насекомых

Листья хойи Керра напоминают сердечки, именно поэтому в Европе растение продают на День святого Валентина

Сердечко или попа корги? © ntrglctcglttrmchn / Reddit

Целозия гребенчатая не только красива, но и вкусна. Из-за этого в Индии растение оказалось на грани исчезновения

Ангулоя одноцветковая семейства орхидных похожа на младенца, закутанного в пеленки. А пахнет она корицей

На свои яркие щетинки росянка капская ловит насекомых. Когда добыча поймана, лист сворачивается

Подъельник одноцветковый паразитирует на деревьях, питаясь через грибок, который сам на них подсаживает

Вечнозеленый суккулент крестовник виталис напоминает русалочий хвост, который поднимается не из воды, а из почвы

Эдитколею называют еще «персидским ковровым цветком». Его стебель как овощ едят в Эфиопии и Сомали

Хавортия Купера в естественной среде растет под слоем песка, так что видны только прозрачные кончики ее листьев

Павлинья бегония растет в лесах Малайзии. Необычный переливчатый окрас нужен ей для фотосинтеза

Выглядит так, будто сделано из той же дешевой ткани, что и переливающиеся шторы. © Limite-Invalicabile / Reddit

Кирказон шерстистоцветковый — ядовитая лиана с грушевидным плодом, которая запрещена к ввозу в Россию и другие страны

Суккуленты-камни привыкли выживать в засушливом климате Южной Африки. Но они могут цвести и давать плоды

Это не какой-то экзотический фрукт или куст, а самый настоящий имбирь

Небольшое травянистое растение до 10 см в высоту имеет плод, похожий на мясистую ягоду. Его называют «растение-гном»

Когда цветок львиного зева усыхает, становятся видны семенные коробочки, похожие на черепа

Цветок стапелии золотисто-пурпурной напоминает морскую звезду, а пахнет он пчелиным воском

Фолисма сонорская растет только на песчаных дюнах Северной Америки и паразитирует на корнях растений. Раньше она была пищей аборигенов

Алоэ многолистное встречается только в Южной Африке и находится под угрозой исчезновения. Вывозить и продавать его запрещено законом

Растение-паразит, которое распространено в Калифорнии, называют еще «калифорнийской наземной шишкой»

Эта орхидея, напоминающая белую птицу с расправленными крыльями, растет только в Китае, Японии и на Дальнем Востоке

Цветок аристолохии арбореи, напоминающий маску Дарта Вейдера, является ловушкой для насекомых

Хойя мясистая — популярное домашнее растение, которое покоряет ароматным нектаром и необычными лепестками

Аргироксифиум можно встретить только в одном месте — на острове Мауи Гавайского архипелага. Цветет он только один раз

Это на самом деле кактус. Его называют «принцессой ночи», потому что цветет он только в темное время суток